Seit gut 50 Jahren gibt es keinen Goldstandard mehr

Am 15. August jährte sich das Ende des Goldstandards zum 50. Mal. Ob er wieder kommen könnte, ist fraglich.

Gemäß dem Bretton Woods Abkommen war eine Unze Feingold 35 US-Dollar wert, dies galt viele Jahrzehnte. US-Präsident Nixon sorgte dann 1971 für das Ende der Eintauschbarkeit von US-Dollar in Gold. Seitdem beherrscht das Fiat-Geld die Welt. Durch die Loslösung vom Goldstandard war es möglich das Geld immer weiter zu vermehren. Und die Probleme in einer Welt ohne Gold- oder Silberstandard zeigen sich deutlich. Die Schulden vieler Nationen steigen enorm an, auch die Inflation scheint einen Zusammenhang mit der Bindung der Währung an das Edelmetall zu haben. Denn war der US-Dollar an Gold und/oder Silber gekoppelt, war die Inflation niedriger als in den anderen Zeiten, wo dies nicht der Fall war.

Die Staaten können nun also die Haushaltsdefizite nach oben treiben und das tun sie auch. Folge der Geldmengenausweitung und der steigenden Schuldenberge ist eine Entwertung der Fiat-Währungen, damit des Geldes von uns allen. Bei den aktuellen Schuldenbergen scheint eine Wiedereinführung eines Goldstandards nicht mehr möglich, wäre vielleicht auch so nicht mehr sinnvoll. Allenfalls könnte man über einen Goldstandard light nachdenken. Oder man versucht dem jetzigen Dilemma mit Investitionen in Edelmetalle zu entkommen.

Zwar ist der jüngste Rutsch des Goldpreise nach unten noch in den Köpfen der Anleger, aber langfristig war und ist Gold immer eine lohnende Depotkomponente. Betrachtet man den Zeitraum von 1970 bis etwa Mitte 2020, so brachte Gold durchschnittlich einen nominalen Wertzuwachs von 6,45 Prozent jährlich. Inflationsbereinigt waren dies immer noch 3,8 Prozent Wertzuwachs.

Größere Gewinne lassen sich, immer unter der Beachtung, dass auch das Risiko höher ist, mit Aktien von Goldunternehmen einfahren. Etwa mit CanaGold oder Gold Terra Resource.

Gold Terra Resource – https://www.youtube.com/watch?v=R_NVGNhZ6iE – besitzt im Yellowknife-Grünsteingürtel in den Northwest Territories das hochgradige Yellowknife City Goldprojekt (rund 800 Quadratkilometer).

CanaGold – https://www.youtube.com/watch?v=2NkF2IIN44U&t=38s – hat das aussichtsreiche New Polaris Projekt in British Columbia im Portfolio.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Gold Terra Resource (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/gold-terra-resource-corp/ -).

