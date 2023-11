Seitenkanalverdichter K07MS-2,2-3ph-ATEX II 3GD: Sicherheit und Leistung für Biogasanlagen in ATEX-Umgebungen

Mit dem ATEX II 3GD-zertifizierten Seitenkanalverdichter K07MS-2,2-3ph- von FPZ bietet SKVTechnik höchste Sicherheit und Leistung für die Biogasproduktion. Entdecken Sie die Effizienz in ATEX-Umgebung

Die Produktion von Biogas erfordert präzise Technologien, insbesondere in ATEX-Umgebungen, in denen explosive Atmosphären auftreten können. Der Seitenkanalverdichter K07MS-2,2-3ph-ATEX II 3GD von FPZ S.p.A. bietet die ideale Lösung für Anwendungen in diesen sensiblen Umgebungen. Mit beeindruckender Leistung und höchsten Sicherheitsstandards ist dieser Verdichter perfekt auf die Anforderungen moderner Biogasanlagen abgestimmt.

ATEX II 3GD-Zertifizierung für maximale Sicherheit:

Der K07MS-2,2-3ph-ATEX II 3GD ist speziell für den Einsatz in ATEX-Zonen der Klasse II 3GD konzipiert. Diese Zertifizierung stellt sicher, dass der Seitenkanalverdichter in Umgebungen, in denen explosive Gase oder Stäube auftreten können, sicher betrieben werden kann. Die Einhaltung der ATEX-Standards ist von entscheidender Bedeutung, und dieser Verdichter erfüllt diese Anforderungen mit höchster Präzision.

Leistungsstarke Eigenschaften für Biogasanwendungen:

Der Seitenkanalverdichter verfügt über beeindruckende Produkteigenschaften, die ihn ideal für den Einsatz in Biogasanlagen machen. Mit einem Volumenstrom von 414 m³/h kann er große Luftmengen fördern, während er im Saugbetrieb einen Vakuumdruck von -100 mbar und im Druckbetrieb einen Blasdruck von 100 mbar erzeugt. Mit einer Leistung von 2.2 kW sorgt er für die erforderliche Druckerhöhung und Absaugung in den verschiedenen Prozessschritten der Biogasproduktion.

Vielseitiger Betrieb und Flexibilität:

Der K07MS-2,2-3ph-ATEX II 3GD ist für den Betrieb im Wide Range-Modus ausgelegt, was bedeutet, dass er mit Spannungen von 345V – 415V im 50Hz-Betrieb und 200V – 240V im 60Hz-Betrieb arbeiten kann. Dies ermöglicht eine flexible Anpassung an verschiedene Umgebungen und Anforderungen. Darüber hinaus kann der Seitenkanalverdichter mit handelsüblichen Frequenzumrichtern betrieben werden, um die Leistung nach Bedarf zu steuern und Energie zu sparen.

Sicherheitsventil für zusätzlichen Schutz:

In ATEX-Umgebungen ist zusätzlicher Schutz entscheidend. Der Einsatz eines Sicherheitsventils, wie dem VRL6, stellt sicher, dass der Seitenkanalverdichter vor Drucküberlastungen geschützt ist. Im Falle eines unerwarteten Druckanstiegs öffnet das Sicherheitsventil in einem definierten Druckfenster und ermöglicht das kontrollierte Entweichen des überschüssigen Drucks. Dies trägt dazu bei, die Maschine vor Schäden zu schützen und die Sicherheit der gesamten Anlage zu gewährleisten.

Effiziente Biogasproduktion mit ATEX II 3GD:

Der K07MS-2,2-3ph-ATEX II 3GD spielt eine entscheidende Rolle in der Biogasproduktion. Von der Förderung des Gasgemisches aus dem Fermenter bis zur Unterstützung der Verbrennung für die Stromerzeugung bietet er eine zuverlässige Leistung und höchste Sicherheitsstandards.

Einfache Bestellung und umfassende Informationen:

Um weitere Informationen über den FPZ Seitenkanalverdichter K07MS-2,2-3ph-ATEX II 3GD zu erhalten und Ihre Bestellung aufzugeben, besuchen Sie unsere Shopseite (Link: FPZ Seitenkanalverdichter K07MS-2,2-3ph-ATEX II 3GD). Detaillierte technische Daten und Preise finden Sie auf der Shopseite. Das ausführliche Datenblatt steht Ihnen ebenfalls zum Download zur Verfügung (Link: Datenblatt).

Pressekontakt:

Unternehmensprofil: SKVTechnik

SKVTechnik aus Plauen liefert einbaufertige Seitenkanalverdichter, Seitenkanalgebläse, Seitenkanalpumpen und Lüfter. Wir liefern ausschließlich Verdichter bzw. Lüfter, die von Markenherstellern produziert wurden, in Deutschland kostenfrei und versichert. In die EU-Länder liefern wir gegen kleine Aufschläge ebenfalls versichert. Überzeugen Sie sich! Profitieren Sie von unseren Einkaufskonditionen.

SKVTechnik aus Plauen liefert einbaufertige Seitenkanalverdichter oder Seitenkanalgebläse, Seitenkanalpumpen. Wir liefern ausschließlich Verdichter bzw. Vakuumverdichter, die von Markenherstellern produziert wurden, in Deutschland kostenfrei und versichert. In die EU-Länder liefern wir gegen geringe Aufschläge ebenfalls versichert. Überzeugen Sie sich! Profitieren Sie von unseren Einkaufskonditionen.

