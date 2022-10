Seitenkanalverdichter mit Frequenzumrichtern betreiben

SKV-Technik berichtet heute über Nutzererfahrungen beim Einsatz von Seitenkanalverdichtern in Verbindung mit Frequenzumrichtern. SKV-Technik – online Spezialhändler für Seitenkanalverdichter ab 2012

Eine wichtige Ergänzung im Produktportfolio von SKV-Technik sind Frequenzumrichter, welche an Seitenkanalverdichter angeschlossen werden. Mit Frequenzumrichtern sind Kunden in der Lage, Seitenkanalverdichter in ihrer Frequenz zu beeinflussen. Das Reduzieren beziehungsweise das Erhöhen der Netzfrequenz führt im weiteren Verlauf zu einer Drehzahlverminderung beziehungsweise zu einer Drehzahlerhöhung. In der Folge ergibt sich eine Erhöhung des Volumenstroms des Drucks.

Was sind nun die Einsatzbereiche von speziellen Frequenzumrichtern?

Bei der Konstruktion von Anlagen, welche Seitenkanalverdichter verwenden, ist es oftmals schwer den einzusetzenden Seitenkanalverdichter so auszulegen, dass er sich nahtlos in die Anforderungen der Anlage einfügt. Genauer gesagt ist es oftmals nicht möglich, den geforderten Volumenstrom beziehungsweise den geforderten Druck so zu berechnen, dass ein entsprechender Seitenkanalverdichter in die Anlage eingefügt werden kann. Um nun die definierten Parameter flexibler zu machen, wird der Seitenkanalverdichter mit einem Frequenzumrichter verbunden. Der Frequenzumrichter ist in der Lage die Netzfrequenz unter 50 Hz beziehungsweise über 60 Hz zu steuern und anzupassen. Damit wird der Seitenkanalverdichter in seinen Parametern verändert. Verändert der Frequenzumrichter die Frequenz nach unten wird der Seitenkanalverdichter langsamer laufen. Verändert der Frequenzumrichter die Frequenz nach oben, wird der Seitenkanalverdichter schneller laufen und somit mehr Volumen und mehr Druck erzeugen.

Technik empfiehlt heute den K04 TD mit 2,2 KW Leistung.

Der K04 leistet bei 50 Hz und 2,2 KW ein Vakuum von 250 Millibar beziehungsweise einen Druck von 400 Millibar Punkt das Ganze bei einem Volumen von circa 140 Kubikmeter pro Stunde Förderleistung. Der K04 ist sehr leise mit 67,6 Dezibel. Er wiegt ganze 30,5 Kilogramm.

Kunden der SKV Technik lassen sich gerne ein Angebot über dieses Modell fertigen und wählen im SKV Technik Onlineshop einfach die Anfrage – Funktion.

SKV Technik ist ein Online – Händler der seit 2012 am Markt Kunden mit Seitenkanalverdichtern beliefert. SKV Technik hat bereits hunderte Kunden zufrieden gestellt. Seitenkanalverdichter der SKV Technik sind ausschließlich von Markenherstellern hergestellt und werden mit 3 Jahren Gewährleistung ausgeliefert. Kunden bei SKVTechnik sind als langfristige Kunden willkommen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

skvtechnik – 2021 – 2022

Herr Klaus Doldinger

Burgstr. 25

08523 Plauen

Deutschland

fon ..: 01727799600

fax ..: 037412510952

web ..: http://www.skvtechnik.de

email : info@skvtechnik.de

SKVTechnik aus Plauen liefert einbaufertige Seitenkanalverdichter oder Seitenkanalgebläse, Seitenkanalpumpen. Wir liefern ausschließlich Verdichter bzw. Vakuumverdichter, die von Markenherstellern produziert wurden, in Deutschland kostenfrei und versichert. In die EU-Länder liefern wir gegen geringe Aufschläge ebenfalls versichert. Überzeugen Sie sich! Profitieren Sie von unseren Einkaufskonditionen.

Pressekontakt:

skvtechnik – 2021 – 2022

Herr Klaus Doldinger

Burgstr. 25

08523 Plauen

fon ..: 01727799600

web ..: http://www.skvtechnik.de

email : info@skvtechnik.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Chronisches Erschöpfungssyndrom: Selbsthilfeinitiative berichtet von Zunahme der Betroffenenzahlen