Seitenkanalverdichter – Schüttgut durch Luftstrom transportieren

Seitenkanalverdichter produzieren Luftströme mit unterschiedlich hohen Drücken. SKVTechnik berichtet über die verschiedenen Einsatzmöglichkeiten von Seitenkanalverdichtern in Transportsituationen

Seitenkanalverdichter haben viele Einsatzmöglichkeiten.

Eine weitere ist es Dinge mit dem Luftstrom mitzureißen. Die Kraft im Luftstrom ist dabei so hoch, dass sogar Höhenunterschiede bewältigt werden können.

Dabei wirken folgende physikalischen Gesetzmäßigkeiten:

Im Transportwesen werden täglich viele tausend Tonnen Schüttgut bewegt. Nicht immer gibt es genügend Gefälle, um Schüttgüter zu bewegen. Hier kommen Seitenkanalverdichter ins Spiel. Seitenkanalverdichter sind in der Lage hinreichend hohe Luftströme und Drücke zu erzeugen, um Bestandteile der Schüttgüter mit sich mitzureißen. Natürlich muss diese Luft erst einmal in Bewegung gebracht werden. Diese Aufgabe erledigen die Motoren der Seitenkanalverdichter im Handumdrehen. Die heute hier empfohlene Power-Maschine mit der technischen Bezeichnung 2SD 720 hat das Vermögen 320 m³/Stunde Volumenstrom mit verschiedenen Drücken zu realisieren. Je nach Ausstattung werden Drücke von 400 mbar bis hinauf zu 650 mbar realisiert. Dies macht die Maschine mit einer Leistung von 5,5kW, 7,5kW, 9,2kW oder 11,0kW. Die 2SD 720 liegt im mittleren Bereich des Portfolios der Maschinen der SKVTechnik. Andere Seitenkanalverdichter produzieren ein Volumen von 2000 m³/ Stunde oder erzeugen Drücke von über 600 Millibar. Nach oben hin werden Seitenkanalverdichter aber auch relativ unhandlich. Von niedlichen 10 kg bis hin zu massiven Geräten mit bis zu 300 kg ist alles dabei, was das Herz begehrt.

Der Seitenkanalverdichter saugt aus der Umgebung Luft an und verdichtet diese mittels eines Rotors der sich gegen einen Stator dreht. Die schnell im Rotor bewegte Luft wird in den Seitenkanal gepresst und immer weiter verdichtet. Mit zunehmender Verdichtung wird zunehmend Luft angesaugt, verdichtet und mit Druck in das Ausblasrohr ausgeblasen. Der Seitenkanalverdichter kann auf zwei Weisen genutzt werden. Zum Einen lässt sich der Seitenkanalverdichter zum komprimieren von Luft und zum Blasen nutzen. Zum Anderen lässt sich der Seitenkanalverdichter zum Ansaugen von Luft nutzen.

Aus der zweiten Möglichkeit ergibt sich die Anwendung des Bewegens von Lasten.

Für den hier geschilderten Anwendungsfall empfiehlt SKVTechnik eine 2SD 720 mit 320 m³/Stunde Volumenförderung. Der Seitenkanalverdichter wird in 5,5 kW, 7,5 kW, 9,2 kW und 11,0 kW ausgeliefert und liefert bei gleichbleibender Volumenleistung einen Gegendruck von 400 mbar bis 600 mbar. Kunden im SKVTechnik Onlineshop erhalten diese Maschine innerhalb von 3-4 Tagen nach Bestellung. Gewerbekunden zahlen nach Erhalt und Rechnungslegung. Derzeit findet eine enorme Nachfrage nach Seitenkanalverdichtern statt. Die hohe Nachfrage ist auf fehlende Rohstofflieferungen und auf fehlende Transportmöglichkeiten aus den asiatischen Ländern zurückzuführen. Fehlende Importe lässt die Nachfrage nach im Inland produzierten Seitenkanalverdichtern sprunghaft ansteigen. Die steigert auch den Druck auf die Lieferfähigkeit für Kunden der SKVTechnik.

Derzeit sind Lieferzeiten für Seitenkanalverdichter von 4-8 Tagen ab Bestellung bis zum Eintreffen beim Kunden. Dies gilt auch für die oben dargestellten Modelle der Elektror airsystems GmbH.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

skvtechnik – 2021 – 2022

Herr Klaus Doldinger

Burgstr. 25

08523 Plauen

Deutschland

fon ..: 01727799600

fax ..: 037412510952

web ..: https://www.skvtechnik.com

email : info@skvtechnik.de

SKVTechnik aus Plauen liefert einbaufertige Seitenkanalverdichter oder Seitenkanalgebläse, Seitenkanalpumpen. Wir liefern ausschließlich Verdichter bzw. Vakuumverdichter, die von Markenherstellern produziert wurden, in Deutschland kostenfrei und versichert. In die EU-Länder liefern wir gegen geringe Aufschläge ebenfalls versichert. Überzeugen Sie sich! Profitieren Sie von unseren Einkaufskonditionen.

Pressekontakt:

skvtechnik – 2021 – 2022

Herr Klaus Doldinger

Burgstr. 25

08523 Plauen

fon ..: 01727799600

web ..: http://www.skvtechnik.com

email : info@skvtechnik.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Atomkraft und Uran