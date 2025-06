Selbst am Steuer durch die Wildnis: Mit Miss Guided Safaris ins Herz Botswanas

Mit Maika Kretschmer durch Botswanas Wildnis: Miss Guided Safaris führt Frauen und Männer auf Selbstfahrer-Safaris. Der ZDF-Film „Abenteuer Auswandern“ zeigt ihren mutigen Neuanfang.

Botswana/Berlin, 20. Juni 2025 – Der aktuelle ZDF-Film „Abenteuer Auswandern – Neuanfang in Botswana“ porträtiert die Geschichte von Maika Kretschmer, Gründerin von Miss Guided Safaris – einer der außergewöhnlichsten Safari-Initiativen im südlichen Afrika. In der ZDF-Mediathek

ist der Film abrufbar.

Die ehemalige Business-Coachin aus Berlin hat 2018 alles hinter sich gelassen, um in der ungezähmten Natur Botswanas ein neues Kapitel aufzuschlagen. Heute führt sie Reisende dorthin, wo Afrika noch wild, echt und unverstellt ist.

Das Konzept: Selbstfahrer-Safari trifft Selbsterfahrung.

Miss Guided Safaris bietet geführte Self-Drive-Abenteuer in Botswana – mit eigenem Allradfahrzeug, Zelten in Löwennähe und jeder Menge Sand unter den Reifen. Was als Frauenprojekt begann, öffnet sich jetzt auch bewusst für gemischte Gruppen. Die Reisen sind rau, spielerisch, sicher und überraschend tief – ganz ohne Safari-Klischees. Es geht um echte Begegnungen: mit sich selbst, mit der Natur, mit einer anderen Art zu reisen.

„Empowerment im Gelände“ – mit Haltung und Humor.

Die Touren kombinieren Wild Camping mit stilvollen Lodge-Übernachtungen, Fahrtraining mit Wildniswissen, Leichtigkeit mit Tiefgang. Jede Reise ist ein Aufbruch: raus aus Routinen, rein ins Unbekannte. „Ich will Menschen ermöglichen, Erfahrungen zu machen, die wirklich etwas mit ihnen machen“, sagt Gründerin Maika Kretschmer. Ihre Touren sind bewusst auf maximal 8 Teilnehmende begrenzt – für echtes Erleben, nicht für Massentourismus.

Botswana erleben – nicht nur beobachten.

Die Tour „Eco Guardian“ bringt Gäste zu verschiedenen Naturschutzprojekten – Conservation-Arbeit inklusive. Auch auf den anderen Touren gilt: mitmachen statt zuschauen. Es geht nicht um Safari-Shows, sondern um Verantwortung, Freiheit und das Staunen über das Leben. Im Mittelpunkt stehen nicht Luxus und Statussymbole, sondern Unmittelbarkeit, Wildnis und Selbstwirksamkeit.

Für wen? Für Menschen, die den Mut haben, selbst zu fahren.

Miss Guided Safaris richtet sich an Reisende, die kein „Programm“ suchen, sondern ein echtes Abenteuer. Frauen wie Männer, die wissen, dass die Wildnis ein Spiegel sein kann – und ein Spielfeld. Touren wie Wild Child, Bold Beauty, Bush Bandit, Desert Queen und Eco Guardian starten von Maun (Botswana), Windhoek (Namibia) oder Livingstone (Sambia).

Pressekontakt & Material

Weitere Informationen, Bildmaterial, Interviewanfragen und individuelle Pressereisen auf Anfrage.

www.missguidedsafaris.com

Kontakt: hello@missguidedsafaris.com

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Miss Guided Safaris Deutschland UG (haftungsbeschränkt)

Frau Maika Kretschmer

Mainzer Str. 16

10247 Berlin

Deutschland

fon ..: +49 173 9004710

web ..: http://www.missguidedsafaris.com

email : hello@missguidedsafaris.com

Maika Kretschmer – Gründerin & Safari Guide

Maika Kretschmer ist die Gründerin von Miss Guided Safaris und zählt zu den wenigen ausgebildeten weiblichen Safari-Guides im südlichen Afrika. Nach einer erfolgreichen Laufbahn als Interkulturelle Trainerin und Business-Coach folgte sie ihrer Leidenschaft für die Wildnis und die Menschen Afrikas. 2018 gründete sie ihr Unternehmen in Botswana. Mit Expertise, Klarheit und humorvoller Berliner Schnauze begleitet sie Abenteurerinnen auf intensiven Naturerlebnissen. Die Touren werden von Maika Kretschmer persönlich geführt und ihre Gäste fahren die Allradfahrzeuge selbst. Nach Einführung in Busch-Ethik, Tierverhalten und einem ausführlichen Fahrtraining sitzen sie also im doppelten Sinne im Fahrersitz ihres Lebens.

Miss Guided Safaris bot bisher Safaris nur für Frauen an. Seit 2025 gibt es auch gemischte Touren, denn Maika Kretschmer möchte mehr JA sagen – zu allen Menschen, die ihre einzigartigen, unkonventionellen Reisen erleben wollen.



