Selbstbestimmt im Alter: Lars Meckbach ist neuer Lebenshelfer in Fronhausen

Lars Meckbach ist unser neuer Lebenshelfer in Fronhausen. Dort unterstützt er Senioren im Alltag: z.B. im Haushalt, beim Einkauf, bei Arztbesuchen und vielen weiteren täglichen Aufgaben.

Fronhausen, 19.01.2021. Für ältere Menschen können schon kleine Hürden im Alltag zu großen Hindernissen werden. Doch nicht alle wollen sich mit ihren Sorgen an die Familie wenden. Die SeniorenLebenshilfe mit Unternehmenssitz in Berlin bietet Senioren Hilfe in genau diesen Fällen an. Der Dienstleister vermittelt bundesweit Lebenshelfer und Lebenshelferinnen, die Senioren im vorpflegerischen Bereich unterstützen. Im hessischen Fronhausen gibt es seit kurzem mit Lars Meckbach einen jungen und motivierten Alltagsbegleiter für ältere Menschen. Detaillierte Informationen zum Angebot können auf www.seniorenlebenshilfe.de und Lebenshelfer Fronhausen abgerufen werden.

Professionelle Seniorenbegleitung in vielen Lebenslagen

Ob Bügelwäsche, das Fensterputzen oder das Staubsagen – im Haushalt gibt es viele Verrichtungen, die im Alter zunehmend schwerfallen. Dabei sind es nicht nur die Aufgaben selbst, die körperlich zu sehr anstrengen. Manche Arbeiten sind auch schlicht zu gefährlich für Senioren, die vielleicht nicht mehr ganz so gut das Gleichgewicht halten oder auf Leitern steigen können. Die SeniorenLebenshilfe hat sich auf diesen vorpflegerischen Bereich spezialisiert. Das Ziel sei dabei, ältere Menschen so lange wie möglich im gewohnten Umfeld wohnen zu lassen, so Geschäftsführerin Carola Braun.

Beliebte Services für einen leichteren Alltag

Mit den Seniorenbegleitern der SeniorenLebenshilfe können ältere Menschen Aufgaben im Haushalt abgeben. Neben den Haushaltsaufgaben ist es vor allem der Fahrdienst, der sich als Leistung bei Senioren großer Beliebtheit erfreut. So verfügen die Lebenshelfer über eigene PKWs, mit denen sie nach Absprache gerne zu Arztterminen begleiten, zum Supermarkt fahren oder Besuche bei Freunden und Familie organisieren. Manche Senioren beflügelt diese neue Mobilität derart, dass sie ihre sozialen Kontakte erweitern oder neue Freizeitbeschäftigungen aufnehmen. Nicht zuletzt sind auch die Alltagsbegleiter selbst ein wichtiger sozialer Faktor. Lebenshelfer ist nicht nur ein Job, sondern auch eine Entscheidung für ein freundliches Miteinander auf Augenhöhe. Gemeinsam zu lachen, gute Gespräche zu führen oder einfach für ältere Menschen da zu sein, ist den Begleitern der SeniorenLebenshilfe ein wichtiges Anliegen.

Lars Meckbach als Betreuungskraft in Fronhausen

Neu im Netzwerk der hessischen Seniorenbegleiter ist Lars Meckbach, der seine Dienste in Fronhausen und im Umkreis von bis zu 30 km anbietet. Er übernimmt als Haushaltshelfer für ältere Menschen alle gängigen Tätigkeiten, damit die Bewohner sich in ihren eigenen Wänden wohlfühlen. Zu privaten Terminen oder Behördengängen fährt Lars Meckbach seine Senioren mit dem eigenen Auto. Wenn es nötig ist, begleitet er auch zu Terminen und unterstützt bei Gesprächen oder bearbeitet die persönliche Post. Ohne Zeitdruck über den Wochenmarkt zu bummeln, ist mit dem Alltagsbegleiter ebenfalls möglich. Er gehört trotz seines jungen Alters zu jenen Menschen, die sich gern Zeit für Gespräche und Erledigungen nehmen. In der Arbeit mit älteren Menschen kommt ihm seine Erfahrung aus dem Zivildienst zugute. Hier lag der Fokus bereits auf einem aufmerksamen Umgang mit anderen Menschen. Lars Meckbach: „Darin sehe ich auch die Wichtigkeit und die Erfüllung in der Tätigkeit als Lebenshelfer für Senioren.“

Über die SeniorenLebenshilfe / Lebenshelfer Lars Meckbach:

Seit Anfang 2021 ist Lars Meckbach als Lebenshelfer in Fronhausen und Umgebung auf selbständig-freiberuflicher Basis tätig. Die SeniorenLebenshilfe ist eine Marke der Salanje GmbH, die bundesweit Senioren- und Alltagsbegleiter schult und vermittelt. Für den Berufsweg als Lebenshelfer werden kontinuierlich Menschen gesucht.

