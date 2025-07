Selbstführung: Die unterschätzte Stärke moderner Chefs

Selbstführung als Erfolgsfaktor: Die Stärkentrainer GmbH entwickelt ein innovatives Seminar speziell für moderne Führungskräfte.

In Zeiten rasanter Veränderungen, wachsender Komplexität und hybrider Arbeitswelten wird eine Fähigkeit für Führungskräfte immer wichtiger: Selbstführung. Wer sich selbst gut führt, schafft Klarheit, Ruhe und Vertrauen – und inspiriert Teams ganz ohne Druck und starre Anweisungen. Genau hier setzt die Stärkentrainer GmbH an: Mit einem innovativen Seminar unterstützt sie Unternehmen dabei, Selbstführung als tragfähiges Fundament moderner Führung zu etablieren und nachhaltig in der Unternehmenskultur zu verankern.

„Selbstführung bedeutet, die eigenen Gedanken, Emotionen und Handlungen bewusst zu steuern und in Einklang mit den eigenen Werten zu bringen“, erklärt Frank Rebmann, Geschäftsführer der Stärkentrainer GmbH. „Starke Selbstführung ist das, was eine gute Führungskraft von einer bloßen Vorgesetztenrolle unterscheidet. Wer sich selbst gut steuert, wirkt souverän, glaubwürdig und motivierend – selbst in turbulenten Zeiten.“

Innovative Seminarbausteine mit Praxisfokus

Das neue Seminar der Stärkentrainer GmbH verbindet wissenschaftlich fundierte Ansätze mit praxiserprobten Übungen. Die Führungskräfte erhalten konkrete Werkzeuge an die Hand, um ihre persönliche Selbstführung zu reflektieren und individuelle Strategien für den Alltag zu entwickeln. Der besondere Fokus liegt darauf, Selbstführung nicht als theoretisches Konzept, sondern als gelebte Haltung zu verstehen, die sich auf das gesamte Team überträgt.

Zu den zentralen Bausteinen gehören u. a.:

o Stärken als Führungskraft entschlüsseln: Die eigenen Potenziale erkennen und gezielt nutzen.

o Mentale Stabilität – auch unter Druck: Gelassenheit bewahren, Stress wirksam regulieren.

o Die eigenen Stressverstärker erkennen und auflösen: Individuelle Muster verstehen und nachhaltig verändern.

o Die 20 besten Tools für das eigene Selbstmanagement als Führungskraft: Praktische Methoden für mehr Struktur und Fokus.

o Entscheidungen im Führungsalltag sicher und klar treffen: Klarheit schaffen, um auch in komplexen Situationen handlungsfähig zu bleiben.

o Sich selbst motivieren und bestärken: Innere Ressourcen aktivieren, um langfristig leistungsfähig zu bleiben.

o Die eigene Veränderungskompetenz entwickeln: Flexibel auf neue Herausforderungen reagieren.

o uvm.

Besonders wertvoll ist der hohe Praxisanteil: Kleine, sofort umsetzbare Strategien helfen, gute Vorsätze nicht nur mitzunehmen, sondern auch im Arbeitsalltag lebendig zu machen. So entsteht Schritt für Schritt eine Führungskultur, die von Vertrauen, Eigenverantwortung und Motivation geprägt ist.

Mehr Wirkung durch gelebte Selbstführung

Immer mehr Unternehmen erkennen, dass klassische Kontrollmechanismen an ihre Grenzen stoßen. Stattdessen braucht es Führungskräfte, die sich selbst reflektieren, empathisch handeln und ein stabiles Vorbild für ihre Teams sind. Selbstführung wirkt hier wie ein Multiplikator: Wer klar in seiner Haltung ist, gibt anderen Orientierung und schafft Raum für Eigeninitiative und Entwicklung.

„Selbstführung ist kein Luxus, sondern eine Schlüsselkompetenz, um den steigenden Anforderungen in einer dynamischen Arbeitswelt gerecht zu werden“, so Frank Rebmann weiter. „Unternehmen, die ihre Führungskräfte hier gezielt unterstützen, investieren in mehr Resilienz, Innovationskraft und eine nachhaltige Bindung ihrer Mitarbeiter.“

Individuell für Unternehmen buchbar

Das Seminar „Selbstführung für Führungskräfte“ richtet sich an Unternehmen aus der Wirtschaft ebenso wie an Organisationen aus der öffentlichen Verwaltung. Es wird individuell auf die jeweiligen Anforderungen, Zielgruppen und Unternehmensziele zugeschnitten. So profitieren Führungskräfte aller Ebenen von praxisnahen Impulsen, die langfristig Wirkung zeigen.

Weitere Informationen gibt es auf der Website der Stärkentrainer GmbH unter Selbstführung für Führungskräfte

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Stärkentrainer GmbH

Marcel Le Blanc

Stresemannstr. 3

70192 Stuttgart

Deutschland

fon ..: 07117168286

web ..: http://www.staerkentrainer.de

email : rebmann@staerkentrainer.de

