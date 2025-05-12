  • Self-Publishing neu definiert: Edition Blaes ermöglicht Autoren 100 % der Einnahmen

    Der Dienstleistungsverlag Edition Blaes bietet Self-Publishern ein innovatives Modell: 100 % der Verkaufseinnahmen verbleiben beim Autor, ohne Provision oder Mindestauflage.

    BildSchondorf am Ammersee, Februar 2026 – Der Dienstleistungsverlag Edition Blaes setzt neue Maßstäbe im Self-Publishing: 100 % der Verkaufseinnahmen verbleiben beim Autor, es gibt keine Provision für den Verlag und keine Mindestauflage. Das Konzept richtet sich an Autorinnen und Autoren, die ihre Bücher professionell veröffentlichen möchten, ohne finanzielle Risiken oder Abhängigkeiten.

    Edition Blaes kombiniert die Freiheit des Self-Publishing mit einem umfassenden Dienstleistungsangebot. Dazu gehören Lektorat, Korrektorat und Buchsatz, die Gestaltung von Umschlägen und E-Books, professionelle Autorenberatung von der Idee bis zum fertigen Buch sowie die Vermittlung passender Druckereien. Die modularen Dienstleistungen können individuell kombiniert werden – von einzelnen Services bis zum kompletten Rundum-Paket.

    Renate Blaes, Gründerin von Edition Blaes, blickt auf über 30 Jahre Erfahrung in der Buchveröffentlichung zurück und kennt alle Facetten des Publizierens – vom klassischen Druck bis zum modernen Self-Publishing. Sie erklärt:
    _»Mein Konzept ist, Self-Publishern eine professionelle Veröffentlichung zu ermöglichen, ohne dass sie Einnahmen teilen oder hohe Mindestauflagen stemmen müssen. Mit meiner Erfahrung weiß ich genau, wie man Autoren bestmöglich unterstützt.«_

    Dieses Modell erlaubt Autoren, vollständig selbstbestimmt zu arbeiten: Alle Rechte verbleiben beim Autor, die Verkaufseinnahmen fließen direkt auf das eigene Konto, und die Veröffentlichung kann flexibel an individuelle Bedürfnisse angepasst werden.

    Edition Blaes richtet sich an alle, die professionelles Self-Publishing, E-Book-Veröffentlichungen, Buchgestaltung und Marketingunterstützung kombinieren möchten. Mit Fokus auf Transparenz, Qualität und Autorensouveränität bietet der Verlag ein einzigartiges, zukunftsorientiertes Konzept für die moderne Buchwelt.

    Weitere Informationen und Kontakt: www.editionblaes.de

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Edition Blaes
    Frau Renate Blaes
    Am Steig 11
    86938 Schondorf a.Ammersee
    Deutschland

    fon ..: 081921687
    web ..: https://www.editionblaes.de
    email : rb@editionblaes.de

    Edition Blaes wurde 2011 von der Grafikdesignerin, Autorin und Fotografin Renate Blaes gegründet. Der Dienstleistungsverlag bietet Selfpublishern eine Plattform für die Veröffentlichung ihrer Bücher mit klarem Fokus auf Transparenz, Fairness und individueller Betreuung.

