Seltene Erden und Rohstoffe für grüne Energien

Im Zuge der Energiewende sollen Windräder und Elektromotoren besonders effektiv arbeiten. Dafür sorgen Rohstoffe.

Windkrafträder auf See und auch bestimmte Arten von Windkraftanlagen auf dem Land arbeiten mit Generatoren, die permanentmagnetisch funktionieren. Seltenerdmagneten sind Permanentmagnete, die aus Eisenmetallen und Seltenen Erden bestehen. Die verwendeten Magnete enthalten unter anderem Seltene Erden wie Neodym, Dysprosium oder Terbium. Ohne Seltene Erden ist eine Energiewende kaum möglich. So sind bis zu drei Kilogramm in einem Elektroauto verbaut. In einem Windrad können bis zu 300 Kilogramm der gefragten Stoffe stecken. Europa ist bei den Seltenen Erden sehr von China abhängig, was nicht unbedingt zu Begeisterung führt. Auch ist der Abbau oft nicht besonders nachhaltig. Neben China besitzen vor allem Brasilien und Russland die größten Reserven.

In Photovoltaikanlagen sind ebenfalls neben Stahl, Beton, Kupfer und Aluminium, Spezialmetalle zur Herstellung der Solarzelle notwendig. Silizium und Silber sind wichtige Bestandteile. Zur Energiespeicherung dienen Lithium-Ionen-Batterien, damit sind Lithium und Kobalt mit dabei. Kobalt stammt meist aus dem etwas problematischen Kongo. Auch in Magneten findet man zum Teil das Kobalt. Zu den Gesellschaften, die sich für Nachschub an Rohstoffen für die Energiewende kümmern, gehört beispielsweise Green Shift Commodities – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/green-shift-commodities-ltd/ – . Das in Kanada ansässige Unternehmen hat die Exploration und Erschließung von Batterierohstoffen und Uran in Südamerika zum Ziel. Das Berlin-Projekt in Kolumbien etwa enthält Uran, Seltene Erden wie Vanadium, sowie Nickel und Phosphat.

Historische Mineralressourcen und positive metallurgische Ergebnisse zeigen das Potenzial der Lagerstätte. Seltene Erden, Kobalt und Lithium besitzt US Critical Metals – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/us-critical-metals-corp/ – in seinen Projekten. Sie liegen in Nevada, Idaho und Montana.

