Seminar Agile Teamarbeit im Customer Service

Wie gelingt die Zusammenarbeit im Vertriebs-Team?

Mit agilen Arbeitsmethoden lässt sich die Teamarbeit im Vertrieb oder im Customer Service effizient und erfolgreich gestalten. Das Seminar Agile Teamarbeit im Customer Service vermittelt Dir dir dazu folgende Skills:

> Agile Arbeitsmethoden im Team

> Das ADKAR-Modell: Teams schaffen Veränderung

> Agile Kundenkommunikation: Auf was kommt es an?

> Agile Prozesse: Bessere Zusammenarbeit im Unternehmen und im Team

> „Spielregeln“ im Office Management klar definieren

> Mehr Flexibilität im Tagesgeschäft “ Einsatz von agilen Techniken:

Scrum, Kanban & Co.

> Design Thinking für schwierige Aufgaben

> Barcamp und Ted Talk

> Daily Sprint: Kollegen „mit ins Bott holen“ – Agilität zur gemeinsamen Sache machen

> Erfolgreiche Kommunikation im Team

Das ADKAR-Modell: Teams schaffen Veränderung

> Awareness: Warum sollen wir uns agil in der Kundenkommunikation ausrichten?

> Desire: Welche Ziele werden mit Agilität erreicht und welche Hürden werden beseitigt?

> Knowledge: Wie ist der Wissensstand zu Agilität im Team?

> Ability: Welche Ängste verhindern die erfolgreiche Einführung einer agilen Kundenkommunikation?

> Reinforcement: Welche ersten Ziele können wir gemeinsam schnell erreichen?

S&P Online Schulungen: Deine virtuelle Weiterbildung. Interaktiv und spannend!

Mit S&P Online Schulungen hast du 8 Vorteile bei deiner Weiterbildung:

> neue Impulse

> Interaktivität und vernetzende Elemente

> persönliche Problemstellungen diskutieren

> Praxisbezug und schnelle Umsetzbarkeit mit der S&P Toolbox

> direkter Fokus

> kleine Gruppen

> keine Reisekosten

> spare Reisezeit

Die inhaltlichen Details sowie viele Informationen finden Sie direkt hier.

Sie haben noch Fragen oder wünschen eine persönliche Beratung? Unser Service-Team steht Ihnen gerne jederzeit zur Verfügung: 089/452 429 70 100

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

S&P Unternehmerforum GmbH

Herr Achim Schulz

Feringastraße 12 A

85774 Unterföhring

Deutschland

fon ..: 089 4524 2970 100

fax ..: 089 4524 2970 299

web ..: https://www.sp-unternehmerforum.de

email : as@sp-unternehmerforum.de

Vorsprung in der Praxis

Das S&P Unternehmerforum wurde 2007 gegründet und basiert auf einer Idee unserer mittelständischen Kunden:

Gemeinsam Lösungen erarbeiten

Ohne Umwege Chancen sichern

Erfahrungen austauschen

Das S&P Unternehmerforum bietet für Unternehmen aus dem Mittelstand und der Finanzwirtschaft zertifizierte Seminare und Inhouse-Trainings zu folgenden Fachbereichen an:

Strategie & Management, Planung & Entwicklung, Führung & Personalentwicklung,

Vertrieb & Marketing, Unternehmenssteuerung, Rating & Bankgespräch, Unternehmensbewertung & Nachfolge, Compliance & Beauftragtenwesen sowie Risikomanagement.



Pressekontakt:

S&P Unternehmerforum GmbH

Herr Achim Schulz

Feringastraße 12 A

85774 Unterföhring

fon ..: 089 4524 2970 100

web ..: https://www.sp-unternehmerforum.de

email : as@sp-unternehmerforum.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Gold im Schweizer Zug vergessen