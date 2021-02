Seminar Change Management + Innovationsmanagement – S+P

Was ist der Motor für Innovationen in deinem Unternehmen?

Zielgruppe für das Seminar Change Management + Innovationsmanagement

– Geschäftsführer, Prokuristen und Führungskräfte

– Teamleiter, die in Vertrieb, Einkauf, Fertigung, HR Management oder im Controlling tätig sind.

Das Seminar Change Management + Innovationsmanagement online buchen; bequem und einfach mit dem online Seminarformular

Seminarprogramm – Seminar Change Management + Innovationsmanagement

– Mit Change Projekten den Wandel gestalten

– Was bedeutet Agilität für Zusammenarbeit und Prozesse im Unternehmen?

– Führungsaufgabe Agilität – so kommunizierst du den digitalen Wandel im Unternehmen

– „Spielregeln“ und Kommunikationswege im Team klar definieren

– Das WHY-Prinzip: So führst du mit Zielen und entfaltest Dynamik

– Wie du dein Innovations-Team zusammenstellst

– Teammitglieder „mit ins Boot holen“ – Agilität zur gemeinsamen Sache machen

– Sprung in die Zukunft mit innovativen Techniken

-10 Tools für Change-Manager: Vom Change zum Innovationsmanagement

– Was ist eine Design Challenge?

– Erste Ideen sammeln und clustern

– Prototypen bauen und testen

– Feedbackgrid: Interaktion mit dem Kunden

Entscheidungen im Wandel gut verkaufen

Richtige Entscheidungen müssen sich nicht immer gut anfühlen: Balance zwischen Kopf- und Bauchentscheidungen

Wird der Wandel mit Konsequenz vorangetrieben? Entscheidungen durch effektive Kommunikation vermitteln

Wie gehst du mit Widerständen und Unwägbarkeiten um? Richtig argumentieren und überzeugen

Vorwürfe und Angriffe aktiv entschärfen: gemeinsamer Lernprozess im Innovationsprojekt

Glaubwürdig bleiben! Mache deine Entscheidungen transparent

Die inhaltlichen Details sowie weitere Seminare zum Thema Personalmanagement findest Du direkt hier.

Sie haben noch Fragen oder wünschen eine persönliche Beratung? Unser Service-Team steht Ihnen gerne jederzeit zur Verfügung: 089/452 429 70 100

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

S&P Unternehmerforum GmbH

Herr Achim Schulz

Feringastr. 12 A

85774 Unterföhring

Deutschland

fon ..: +49 89 452 429 70 – 100

web ..: https://sp-unternehmerforum.de/

email : service@sp-unternehmerforum.de

S+P Seminare + Seminaranbieter + 200 Seminarthemen + 2.500 Seminar-Termine + Seminare + Online Schulungen + E-Learnings

S&P Unternehmerforum GmbH ist ein innovativer Seminar-Anbieter für Nicht-Finanzunternehmen und Finanzunternehmen.

Die S+P Idee: Mit S+P Seminaren Lösungen ohne Umwege umsetzen und Chancen sichern. Unsere Mission: Mit der S+P Tool Box das Beste für Ihr Unternehmen schaffen.

Mit Seminare + Online Schulungen + Inhouse Schulungen + Business Coachings + E-Learnings ermöglichen Sie Ihren Mitarbeitern besonders wirkungsvolle Seminare. Mit der S+P Tool Box kann direkt ein gemeinsamer Umsetzungs-Fahrplan für die Praxis entwickelt werden.

ProvenExpert: S+P Seminare werden von den Teilnehmern mit 4,65 von 5 Sterne bewertet.

Pressekontakt:

S&P Unternehmerforum GmbH

Herr Achim Schulz

Feringastr. 12A

85774 Unterföhring bei München

fon ..: +49 89 452 429 70 – 100

web ..: https://sp-unternehmerforum.de/

email : service@sp-unternehmerforum.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

HYGH rollt den Markt auf: Der digitale Außenwerber verfünffacht sein Netzwerk