„Seminar Gesunde Führung“ – Als Führungskraft selbst gesund bleiben

Binden Sie Präventionsmaßnahmen für sich und Ihre Mitarbeitenden mit ein. Evaluieren Sie Ihre Methoden zur Entspannung.

Autorin & Juristin Nicole Biermann-Wehmeyer – Expertin für Themen rund um Führungskompetenzen

Der Unternehmensalltag ist anstrengend und herausfordernd. Durch die Digitalisierung gibt es einerseits eine Arbeitserleichterung. Auf der anderen Seite erhalten wir täglich eine Flut von Informationen über interne und externe Netzwerke. Nachfolgend ein paar Tipps, um den Stress verarbeiten zu können.

Gönnen Sie sich Ruhepausen

Arbeitsfreie Zeiten einhalten

Abends, an Wochenenden, im Urlaub

Langfristige Gesundheit

Leistungsfähigkeit und Kreativität sollen erhalten bleiben

Richtiges Maß an An- und Entspannung

Work- Life Balance

Prävention zur Erhaltung der Gesundheit

Um als Führungskraft die Ressourcen abrufen zu können, sollten Sie Präventionsmaßnahmen ergreifen:

1. Achtsamkeit:

Wie geht es Ihnen – psychisch und physisch?

Gut Angewohnheiten – Schlechte Angewohnheiten – Notizen

2. Gesundheits-Check-up:

Turnus je nach Alter: 2 Jahre + Sonderuntersuchungen

Individuellen Handlungsempfehlungen Ihres Arztes zu Ernährung, Fitness und zum Umgang mit privaten und beruflichen Belastungen

3. Warnzeichen beachten!

Ständige Müdigkeit, schlechte Stimmung Gereiztheit

Schlechter Schlaf oder Schmerzen: Nehmen Sie Warnsignale Ihres Körpers ernst.

Kümmern Sie sich um Verdachtsmomente!

4. Vermeiden Sie den Druck der Perfektion!

Gut ist nicht gut genug?

Wenn Perfektion Ihr Maßstab ist, wird unnötig Druck aufgebaut.

Das starre Festhalten an (hohen) Erwartungen macht Sie und Ihre Mitarbeiter zudem unflexibel und unkreativ.

Seien Sie nicht so streng mit sich und Ihren Mitarbeitern

Halten Sie ein ausgewogenes Zeitmanagement ein!

5. Das Pareto – Prinzip:

Nutzen Sie die 80-zu-20-Regel, das sogenannte Pareto-Prinzip

Aufgaben zu priorisieren und effizient zu planen

So können mit 20 Prozent des Aufwands 80 Prozent des Ergebnisses erreicht werden

Vermeiden Sie überflüssigen Perfektionismus

Pareto entdeckte, dass 80 % der Wirkungen auf 20 % der Anstrengungen zurückgehen

20 % der Produkte sorgen für 80 % des Gewinns

20 % des Produktionsablaufs sorgen für 80 % der Fehler im Unternehmen

6. Urlaub und Freizeit

Gönnen Sie sich Ruhepausen und halten Sie arbeitsfreie Zeiten ein: abends, an Wochenenden, im Urlaub

Langfristige Gesundheit und Leistungsfähigkeit durch das richtige Maß an An- und Entspannung

7. Nein-Sagen Können und Delegation

Sagen Sie auch mal „Nein“. Kommunizieren Sie Ihre Grenzen und bleiben Sie dabei

Führungskräfte neigen dazu, alle Aufgaben an sich zu ziehen

Gute Delegation und Motivation ist ein ständiger Prozess mit Evaluation

8. Atempausen und bewusste Entspannung

Verschaffen Sie sich Atempausen während der Arbeit. Wie wär’s mit fünf Minuten bewusster Entspannung am offenen Fenster?

Der Frischekick zwischendurch stärkt die Konzentration und hebt die Laune

9. Kollegiales Verhalten und Teamgeist

Gemeinsames Brainstorming für mehr Gesundheit

Sport im Team

Gesunde Nervennahrung für das Team

10. Gesundheit in der Gesamtorganisation

Wie ist der Status Quo?

Was könnte die Geschäftsführung optimieren?

Können Sie delegieren?

Tipps für die Delegation:

Vereinbaren Sie eine kurze Bedenkzeit!

„Das ist eine wichtige Aufgabe. Ich möchte einen Moment darüber nachdenken, ob ich sie terminlich umsetzen kann.“

– Ich würde die Aufgabe gerne übernehmen, es ist jedoch zeitlich für mich nicht zu schaffen.

Der Ton ist entscheidend.

Auf diese Weise wird deutlich, dass sich das „Nein“ nicht gegen die Person richtet, sondern andere Ursachen hat.

„Ich fühle mich geehrt, dass Sie da an mich denken, aber mein Terminkalender ist komplett voll.“

Welche Maßnahmen sind zum Thema „Gesunde Führung“ zu empfehlen?

Arbeiten Sie regelmäßig an Ihrer persönlichen Zielstellung und an Ihrer Resilienz.

Veröffentlichen Sie regelmäßig Tipps zur Gesundheit im Intranet!

Veranstalten Sie regelmäßige Schulungen und E-Learnings!

Ich stehe für Beratungen zur Verfügung.

Viel Erfolg!

Mehr Infos für Sie!

