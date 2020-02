Seminare Berlin – Crashkurs Projektmanagement

Erfolgreiche Projektumsetzung in der Praxis

Unsere nächsten Seminare finden Sie direkt in

Berlin & Stuttgart 17.03.2020

Düsseldorf & Hamburg 21.04.2020

Frankfurt & Stuttgart 05.05.2020

Buchen Sie Ihr Seminar bequem und einfach online über unser Anmeldeformular.

Zielgruppe:

> Projektleiter, Projektmitarbeiter und technische Mitarbeiter in Projekten,

> Fach- und Führungskräfte mit Projektverantwortung,

> Neue Projektmanager und Verantwortliche, die Projekt-Teams und Projekt-Mitarbeiter führen.

Seminarprogramm:

Projektmanagement: Welche Methode passt zu Ihrem Projekt?

> Zur einfachen Umsetzung: Methoden und Instrumente der Projektplanung

> 4 innovative Methoden für Ihr Projektmanagement: Prince 2, PMBOK / ISO 21500, AgilePM / Srum und Canvas

> Projekte beherrschbar machen – Projekte mit Scrum systematisch in Projektphasen aufteilen

> Wirksame Projektorganisation mit ISO 21500 – Risiken minimieren, Maßnahmen absichern und Qualität gewährleisten

> Projektsteuerung und Projektcontrolling in der Praxis

> Der erfolgreiche Abschluss – Was ist zur Projektabnahme zu beachten?

Kommunikation als Erfolgsfaktor für agiles Projektmanagement

> Agiles Projektmanagement: Vom Erfolgsgeheimnis zur Notwendigkeit

> Gemeinsam erfolgreich – Kommunikationswege im Projekt-Team mit dem Daily Scrum vereinfachen

> Effektive Einbindung verschiedener Führungsebenen und Fachbereiche in die Projektarbeit

> Leistungsmerkmale mit dem Kunden abstimmen und im Team kommunizieren

> Der Sprint: Schnelle und gezielte Entscheidungsfindung im Projekt

> Effektive Stakeholder-Analyse – Verhandlungen gezielt führen

Krisen und Deadlines in den Griff bekommen

> Projektabläufe konsequent planen, gliedern und bewältigen

> On Time – on Target: Planung von Zeit, Kapazitäten, Ressourcen und Meilensteinen

> Wie kann ich Deadlines sicher einhalten?

> Unterscheiden können zwischen „Dringend“ und „Wichtig“

> Aufgaben und Zeitfenster im Team kommunizieren und delegieren

> Es geht nicht mehr weiter – was nun? Projektkrisen erfolgreich überwinden

> Richtiger Umgang mit Widerständen und Leistungsproblemen

Die inhaltlichen Details sowie viele Informationen finden Sie direkt hier.

Sie haben noch Fragen oder wünschen eine persönliche Beratung? Unser Service-Team steht Ihnen gerne jederzeit zur Verfügung: 089/452 429 70 100.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

S&P Unternehmerforum GmbH

Herr Achim Schulz

Feringastraße 12 A

85774 Unterföhring

Deutschland

fon ..: 089 4524 2970 100

fax ..: 089 4524 2970 299

web ..: https://www.sp-unternehmerforum.de

email : as@sp-unternehmerforum.de

Vorsprung in der Praxis

Das S&P Unternehmerforum wurde 2007 gegründet und basiert auf einer Idee unserer mittelständischen Kunden:

Gemeinsam Lösungen erarbeiten

Ohne Umwege Chancen sichern

Erfahrungen austauschen

Das S&P Unternehmerforum bietet für Unternehmen aus dem Mittelstand und der Finanzwirtschaft zertifizierte Seminare und Inhouse-Trainings zu folgenden Fachbereichen an:

Strategie & Management, Planung & Entwicklung, Führung & Personalentwicklung,

Vertrieb & Marketing, Unternehmenssteuerung, Rating & Bankgespräch, Unternehmensbewertung & Nachfolge, Compliance & Beauftragtenwesen sowie Risikomanagement.



Pressekontakt:

S&P Unternehmerforum GmbH

Herr Achim Schulz

Feringastraße 12 A

85774 Unterföhring

fon ..: 089 4524 2970 100

web ..: https://www.sp-unternehmerforum.de

email : as@sp-unternehmerforum.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.



Auf Wo Was wurden in den letzten 3 Monaten keine ähnlichen Beiträge veröffentlicht.

USA haben Uran auf dem Schirm