Seminare Berlin – Team-Entwicklung – Der Weg zur High Performance

Agiles Führen: Auf was kommt es an?

Unsere nächsten Seminare finden Sie direkt in

Frankfurt & Stuttgart 20.02.2020

Berlin & Stuttgart 12.03.2020

Köln & München 26.03.2020

Zielgruppe:

> Geschäftsführer, Vorstände, Führungskräfte und Prokuristen

> Team-, Gruppen- und Projektleiter, stellvertretende Führungskräfte, Leiter von Stabstellen

Seminarprogramm:

Außergewöhnlich Führen – die 4 wichtigsten Prinzipien

> Führung: ein Überblick zu unterschiedlichen Stilen und Kompetenzen

> Mitarbeiter einbeziehen und an den Unternehmenszielen beteiligen

> Rollenkonflikte – Erwartungen an die Führungskraft

> Situationsbeurteilung und angemessener Führungsstil

> Unterscheidung der Mitarbeitertypen nach DISG-Konzept

> Eine „gelebte“ Ziel- und Kundenorientierung ist kein Zufall!

> Hochleistungs-Teams stellen spezielle Anforderungen an die Führungskraft

> Führungsstärke zielgerichtet einsetzen

Feedback-Kompetenz für Führungskräfte

> Gespräche mit Fingerspitzengefühl führen

> Anerkennung und Kritik richtig kommunizieren

> „Immer wieder müssen Sie verhandeln – Verhandlungsstrategien im Überblick

> Wie funktioniert sachorientiertes Verhandeln?

> Impulse aus dem Harvard-Verhandlungskonzept

Von Low Performance zu High Performance

> Schlüssel-Phasen in der Team-Entwicklung

> Motivatoren zur Sicherung des Unternehmenserfolgs richtig einsetzen

> Leistungsanreize richtig setzen und Leistungen steigern

> 10 Merkmale eines Gewinner-Teams

Zielvereinbarungen erfolgreich einsetzen!

> Mitarbeiter mit Zielen führen und Ziele korrekt formulieren

> Ziele mit den SMART-Kriterien überprüfen

> Die Mitarbeiter ins Boot holen, für die Ziele begeistern und an das Unternehmen binden

> Optimale Vorbereitung und Durchführung des Beurteilungs- und/oder Zielgesprächs

> Mit den Mitarbeitern effektiv im Dialog bleiben

> Unternehmensziele mit Feedback-Gesprächen verankern!

