Seminare Köln – MaRisk: Sind Sie fit & proper?

Umsetzung der neuen MaRisk in die Praxis

Stuttgart & Berlin 10.03.2020

Köln & Leipzig 12.05.2020

Köln & Stuttgart 30.06.2020

Zielgruppe:

> Vorstände und Geschäftsführer bei Banken, Finanzdienstleistern, Leasing- und Factoring-Gesellschaften

> Führungskräfte und Spezialisten aus den Bereichen Treasury und Risikocontrolling

Seminarprogramm:

MaRisk 6.0: Wesentliche Neuerungen beim MaRisk-Reporting

> Neue Anforderungen der MaRisk 2019 im Überblick

> Quantitative und qualitative Beurteilung der wesentlichen Positionen und Risiken

> Einführung von Cooling off-Perioden für Wechsel zur/in die Interne Revision

> BT 3.4 neu: Berichterstattung der Markt- und Handelsberichte

> BT 3.5 neu: Berichterstattung des zentralen Auslagerungsmanagements

> Jährliche Prüfungen und Berichterstattung zum Neu-Produkte-Prozess

> Vierteljährlicher Gesamtbericht der Internen Revision: Darstellung der wesentlichen Feststellungen

Aktuelle Anforderungen an die MaRisk-Funktionen

> Ordnungsgemäße Geschäftsorganisation als Vorgabe für das Interne Risikomanagement

> Anforderungen an Datenmanagement, Datenqualität und Aggregation von Risikodaten

> Risikosteuerung- und Risikocontrollingprozesse für IT-Risiken

> Einrichtung eines zentralen Auslagerungsmanagements

> Risikobewertungsverfahren der Internen Revision

Umsetzung der neuen Anforderungen bei der Kreditvotierung

> Neue Vorgaben für die Analyse der Kapitaldienstfähigkeit bei Privat- und Unternehmenskrediten

> Überprüfung der Werthaltigkeit von Sicherheiten

> Forbearance: Berücksichtigung von Zugeständnissen zugunsten des Kreditnehmers

> Institutsindividuelle Festlegung der Forebearance-Kriterien

> Intensivbetreuung oder Sanierung? Anforderungen an die Votierung

> Berücksichtigung der Erlösquotensammlung bei der Steuerung der Adressenausfallrisiken

Neue Anforderungen an das Liquiditätsrisikomanagement

> Anforderungen der MaRisk 2019 an die Steuerung der Liquiditätsrisiken

> Anforderungen an den Liquiditätsstatus, die Liquiditätsplanung sowie die Liquiditätssteuerung

> Diversifikation der Refinanzierungsquellen und der Liquiditätsreserven

> Refinanzierungsplan: Verzahnung von Strategie, Risikoappetit, Geschäftsmodell und Überlebenshorizont

> Bemessung der Liquiditätsreserven in normalen Marktphasen und in Stressphasen

> ILAAP: 6 Monitoring-Kennzahlen zum Liquiditätsprofil

> Reporting zu Asset Encumbrance, Liquiditätssituation, außerbilanzielle Gesellschaftskonstruktionen, Ergebnisse der Stresstests sowie Notfallplan für Liquiditätsengpässe

