Seminare Stuttgart – Fit & Proper als Compliance Officer

MaRisk 6.0 – BAIT – Datenschutz – Interne Revision

Stuttgart & Berlin 10.03.2020

Köln & Leipzig 12.05.2020

Köln & Stuttgart 30.06.2020

Zielgruppe:

> Vorstände und Geschäftsführer bei Banken, Finanzdienstleistern und Versicherungen.

> Mitarbeiter von Compliance- und Rechtsabteilungen.

> Zentrale Stelle, Justiziare, Fach- und Führungskräfte im Bereich Compliance.

Seminarprogramm:

Agiles Compliance Management in der Praxis

> Anforderungen der MaRisk sowie der Europäischen Bankenaufsicht an ein Compliance-System

> MaRisk-konforme Organisation und personelle Ausstattung der Compliance-Funktion

> Haftungsrechtliche Garantenstellung – BGH-Urteile zur Verantwortlichkeit von Beauftragten

> „Red Flags“: Begrenzung von persönlichen Haftungsrisiken für die Compliance-Funktion

> Mindestanforderung an ein Whistle-Blowing-System

> Berichtswesen Compliance: Überwachungs- und Kontrollplan, Muster für ein prüfungssicheres Reporting

Compliance-Schnittstellen zu DSB, ISB, GwB, Auslagerungs-Beauftragter und Interner Revision sicher managen

> Das Three Lines of Defence-Modell:

– Schnittstelle Compliance und Interne Revision

– Risikoorientierte Prüfung, Dokumentation und Berichterstattung durch die Beauftragten

> IT-Compliance: Aufsichtliche Anforderungen an die IT und an den ISB

> Datenschutz-Compliance: Rechte und Pflichten des Datenschutzbeauftragten – Schnittstellen zwischen Compliance, ISB und Datenschutz optimal gestalten

MaRisk AT 4.4.2: Aufgaben und Pflichten des Compliance Officers

> IKS-Bedeutung für eine ordnungsgemäße Geschäftsorganisation §25a KWG

> MaRisk AT 8: Worauf hat der Compliance Officer bei Anpassungsprozessen zu achten?

> Compliance-relevante Risiken mit IKS-Schlüsselkontrollen sicher managen:

– InstitutsVergV: Kontroll- und Zustimmungspflichen der Compliance Officers zur Vergütungspolitik

– Vermeidung von Rechtsrisiken: integrierte Risikoanalyse für ein prüfungssicheres Legal Inventory

– Doppelarbeiten vermeiden – Schnittstellen und Aufgaben eindeutig zuordnen

> Self Assessment § 25d KWG: Sind Vorstand und Aufsichtsrat compliant?

