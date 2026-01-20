  • Sendcloud mit Business Central: Versandprozesse direkt im ERP steuern

    Sendcloud und Business Central verbinden Versand und ERP. Weniger manuelle Arbeit, klarere Abläufe.

    Versand als Teil des Tagesgeschäfts

    Viele Unternehmen arbeiten heute mit Microsoft Dynamics 365 Business Central als zentralem System für Aufträge, Lager und Abrechnung. Der Versand bleibt dabei oft ein externer Schritt. Mit der Anbindung von Sendcloud an Microsoft Dynamics 365 Business Central wird der Versand direkt in den bestehenden Ablauf integriert. Aufträge, die im ERP freigegeben sind, lassen sich ohne Medienbruch versenden.

    Direkte Verbindung zwischen Auftrag und Versand

    Nach der Integration stehen Versandoptionen unmittelbar im Auftrag zur Verfügung. Versandetiketten, Trackingnummern und Versandstatus entstehen automatisch aus den Daten in Sendcloud Business Central . Doppelte Dateneingaben entfallen. Änderungen am Auftrag, etwa Adresse oder Lieferoption, werden sofort berücksichtigt.

    Mehr Transparenz für Logistik und Kundenservice

    Alle relevanten Versanddaten sind im ERP sichtbar. Das erleichtert Rückfragen im Tagesgeschäft. Mitarbeitende sehen, welcher Dienstleister gewählt wurde, wann das Paket versendet wurde und wie der aktuelle Status ist. Kunden erhalten automatisch Tracking-Informationen, ohne dass manuell eingegriffen werden muss.

    Unterstützung für mehrere Versanddienstleister

    Sendcloud bündelt zahlreiche Paketdienste auf einer Plattform. In Business Central kann je nach Zielregion, Gewicht oder Lieferzeit der passende Dienstleister ausgewählt werden. Regeln sorgen dafür, dass Standardfälle automatisch laufen und nur Ausnahmen manuell geprüft werden müssen.

    Skalierbar für wachsende Versandvolumen

    Mit steigenden Bestellmengen wächst der Aufwand im Versand oft überproportional. Die Kombination aus Sendcloud und Business Central sorgt für stabile Abläufe, auch wenn das Volumen steigt. Neue Versandarten oder Länder lassen sich hinzufügen, ohne die ERP-Struktur zu verändern.

    Einheitliche Datenbasis für Abrechnung und Analyse

    Versandkosten fließen direkt in die Auftrags- und Rechnungsdaten ein. Das schafft Klarheit in der Kalkulation. Gleichzeitig lassen sich Versandkennzahlen auswerten, etwa Kosten pro Auftrag oder Laufzeiten nach Region. Entscheidungen basieren damit auf realen Daten aus dem Tagesgeschäft.

    Praxisnutzen für Handel und Industrie

    Ob E-Commerce, Großhandel oder produzierendes Unternehmen mit Ersatzteilversand: Die Integration sorgt für weniger manuelle Arbeit und klarere Abläufe. Versand wird nicht als externer Prozess behandelt, sondern als fester Bestandteil der Wertschöpfung im ERP.

