Seniorchef Engelbert Regnauer feiert 70. Betriebsjubiläum

„Ich blicke voll Zuversicht in die Zukunft“

Seebruck – Ehrenurkunden für 70-jährige Betriebszugehörigkeit haben sowohl in der Handwerkskammer (HWK) wie auch in der Industrie- und Handelskammer (IHK) für München und Oberbayern absoluten Seltenheitswert. Vor daher war es für Engelbert Regnauer, den Seniorchef des Familienunternehmens Regnauer Fertigbau in Seebruck am Chiemsee, eine besondere Ehre, dass er anlässlich des Festtags zum 95-jährigen Firmenjubiläum gleich zwei der seltenen Auszeichnungen entgegennehmen konnte.

Franz-Xaver Peteranderl, Präsident der HWK, und Christoph Angerbauer von der IHK-Hauptgeschäftsführung in München waren eigens an den Chiemsee gereist, um die Ehrenurkunden zum 70. Betriebsjubiläum zu überreichen. In ihren Reden hoben sie nicht zuletzt die erstaunliche Lebensleistung des 87-Jährigen hervor. Der Familienunternehmer hat nicht nur ein Stück deutsche und bayerische Wirtschaftsgeschichte mitgeprägt, sondern setzte durch sein kommunalpolitisches und soziales Engagement auch gesellschaftlich wichtige Akzente. Dafür wurde er 1994 mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande ausgezeichnet.

Mit Technikbegeisterung, Tatkraft und Innovationsgeist, gepaart mit Pragmatismus und Marktgespür hat der Unternehmer aus der Zimmerei und Bauschreinerei seines Vaters ein heute bundesweit erfolgreiches Unternehmen mit 240 Mitarbeitern und einem Jahresumsatz von 65 Millionen Euro gemacht.

Bereits Engelbert Regnauer senior bewies Mut und Unternehmergeist. Im Jahr der Weltwirtschaftskrise 1929 gründete dieser am Chiemseeufer einen Handwerksbetrieb und baute 1936 das erste Regnauer-Fertighaus aus Holz. Als Zimmererlehrling begann Engelbert Regnauer 1954 im elterlichen Betrieb und lernte den Beruf von der Pike auf. Nach dem Ingenieurstudium in München sammelte er als Architekt bei aufwendigen Sanierungsprojekten und im Bereich Messebau erste Erfahrungen.

Bundesweites Engagement im Objektbau

Die im Zeichen des Wirtschaftswachstums der 1950er und 1960er Jahre aufstrebende Industrie in Deutschland brauchte neue Büros und Gebäude. Regnauer erkannte die Chance und bescherte dem Seebrucker Unternehmen mit bundesweiten Engagements im Objektbau aus Holz einen deutlichen Aufschwung. Mit der Einführung eines patentierten Raumzellensystems mit genormten Bauteilen gelang ab 1964 die Eroberung neuer Märkte für den Bau von Schulen, Kindergärten und Büros. Sogar aus der Schweiz kamen Aufträge. „Das bot die Chance, uns vom Handwerks- zum Industriebetrieb weiterzuentwi-ckeln“, erinnert sich der Senior-Chef. Die Mitarbeiterzahl verdoppelte sich in dieser Zeit auf rund 150 Beschäftigte.

Mit Pioniergeist und unternehmerischem Weitblick trieb Regnauer die weitere Expansion des Unternehmens voran. Die Einführung einer neuen Leitstandtechnik zur Fertigungssteuerung „just in time“ verdoppelte die Produktionskapazitäten und machte 1971 die Übersiedlung auf das heutige Grundstück notwendig. Nur zwei Jahre später erforderten die Einbrüche in Folge der Ölkrise zusammen mit hohen Kreditlasten wirtschaftliches Stehvermögen und Kreativität. In der Folge entwickelte der Seebrucker in Anlehnung an den ehemaligen Büromaschinenriesen IBM ein neues System zum Gebäude-Leasing. Mit Erfolg. „Da war ein tiefes Einarbeiten in die Materie gefragt und viele Gespräche mit Experten, damit es funktionierte“, erinnert sich der 87-Jährige.

Neue Technologien als Innovationstreiber

Durch den intensiven Austausch mit Kunden, Hochschulen und Forschungseinrichtungen sowie dem Einsatz neuester Technologie gelang es Regnauer bis heute, den Innovationslevel hochzuhalten. Gemeinsam mit seinem Sohn Michael, der 1993 in den Betrieb eingestiegen ist und ihn seit 2006 als Inhaber führt, erfolgte der Ausbau des Geschäftsbereichs Hausbau und die Weiterentwicklung zu einem vielfach ausgezeichneten und bundesweit führenden Unternehmen im Bereich Holzfertigbau. In größerem Umfang engagierte sich Engelbert Regnauer noch 2015 im Rahmen von Maßnahmen zur Stei-gerung der Energieeffizienz und Senkung des CO2-Ausstoßes. Zwölf Unternehmen beteiligten sich an dem eng kooperierenden Lernenden Energieeffizienz-Netzwerk (LEEN) Chiemgau Rupertiwinkel, darunter die Regnauer Gruppe.

Aber nicht nur der Betrieb war dem Seniorchef wichtig. 18 Jahre lang, von 1972 bis 1990, war Engelbert Regnauer im Seebrucker Gemeinderat aktiv. In gleicher Weise engagierte er sich in verschiedenen regionalen und überregionalen Wirtschaftsverbänden und insbesondere im Tarifwesen. Auch der soziale Bereich liegt ihm nach wie vor am Herzen. So ist Regnauer Geburtshelfer und Sponsor des landkreisübergreifenden Vereins „Gemeinsam gegen den Krebs“. Auf der Förderliste stehen auch Vereine in Seebruck wie die Jugendblaskapelle oder die Wasserwacht.

Stolz auf das über Jahrzehnte Geschaffene

Erholung neben dem Beruf bot Engelbert Regnauer über all die Jahre das Segeln auf dem Chiemsee als Hobby. „Da konnte ich komplett abschalten, auch wenn man hier wie dort volle Geistesgegenwart braucht, um das Boot auf Kurs zu halten.“ Bis vor kurzem schätzte er auch noch eine Partie Golf. Neben angeregten Gesprächen mit Mitarbeitern im Betrieb bereitet es dem rüstigen 87-Jährigen eine besondere Freude, dass mit Eva Landinger und Heidi Regnauer inzwischen bereits die vierte Generation im Familienunternehmen aktiv ist. „Ich lebe in der Gegenwart und kann damit voll Zuversicht in die Zukunft blicken.“

Geschäftsführer Michael Regnauer freut sich ergänzend, dass er ergänzend zum 70. Betriebsjubiläum seines Vaters letztes Jahr seine eigene 30-jährige Betriebszugehörigkeit feiern konnte und heuer ein runder Geburtstag ins Haus steht. „Da ist sozusagen das Jubiläums-Triple erreicht.“ Beide können mit Stolz auf das Erreichte und einen florierenden Betrieb blicken.

Erfahren Sie mehr über das Unternehmen Regnauer auf regnauer.de.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Regnauer Hausbau GmbH & Co. KG

Herr Roman Steiner

Pullacher Str. 11

83358 Seebruck/Chiemsee

Deutschland

fon ..: +49 8667 72-222

fax ..: +49 8667 72-290

web ..: http://www.regnauer.de

email : hausbau@regnauer.de

Regnauer Hausbau aus Seebruck am Chiemsee hat sich mit Vitalhäusern einen Namen gemacht. „Häuser, die gut tun“ lautet folgerichtig auch die Botschaft des oberbayerischen Holzhausherstellers. Die Leidenschaft für wohngesundes Bauen stellt jedes neue Haus, das Seebruck verlässt, erneut unter Beweis. Unternehmenschef Michael Regnauer betont, dass „moderne Häuser als Kraft- und Energiequelle im anstrengenden Alltag dienen und sich aufgrund des ökologischen Baustoffes Holz und der leistungsstarken Vitalwände als Gesundbrunnen erweisen.“ Das Familienunternehmen, das vor 95 Jahren gegründet wurde, baut

schlüsselfertige Häuser aus einer Hand.

Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.



Pressekontakt:

Regnauer Hausbau GmbH & Co. KG

Herr Roman Steiner

Pullacher Str. 11

833358 Seebruck/Chiemsee

fon ..: +49 8667 72-222

web ..: http://www.regnauer.de

email : hausbau@regnauer.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Rutha Teklehaimanot erkundet die Landschaftsmalerei in Acryl Forderungssicherung durch doppelte Treuhand