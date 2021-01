Seniorenbegleitung in Dresden: Individueller Service für zuhause

Liane Ressel ist unsere neue Lebenshelferin in Dresden. Dort unterstützt sie Senioren im Alltag: z.B. im Haushalt, beim Einkauf, bei Arztbesuchen und vielen weiteren täglichen Aufgaben.

Dresden, 20.01.2021. Das Alter ist ein Lebensabschnitt, in dem sich viele nichts mehr alleine zutrauen und sich immer mehr zurückziehen. Mit etwas Hilfe muss das nicht sein, wie die Lebenshelfer und Lebenshelferinnen der SeniorenLebenshilfe beweisen. Das Unternehmen, das sich auf die vorpflegerische Unterstützung von Senioren spezialisiert hat, vermittelt seit 2012 Begleiter für ältere Menschen in Deutschland. Neu im Netzwerk ist Liane Ressel aus Dresden. Finden Sie weitere Informationen zur SeniorenLebenshilfe und Liane Ressel unter www.seniorenlebenshilfe.de und Lebenshelfer Dresden.

Besondere Dienstleistungen für Senioren

Oft reichen einzelne Hilfeleistungen, um die Lebensqualität älterer Menschen zu steigern. Mit einer punktuellen vorpflegerischen Betreuung kann es bereits gelingen, dass Senioren selbstbestimmter leben und länger in ihren eigenen vier Wänden verbleiben können. Das ist auch das Ziel der SeniorenLebenshilfe, wie Geschäftsführerin Carola Braun erklärt. Doch nicht die reine Dienstleistung entscheidet über eine gelungene Betreuung. Vielmehr sind es die Aspekte des sozialen Miteinanders, die im Alter glücklich und zufrieden machen. Die Lebenshelfer legen deshalb großen Wert auf einen respektvollen und freundlichen Umgang, auf gute Gespräche und gemeinsame Aktivitäten. Die Professionalität ihrer Seniorenbegleiter sichert die SeniorenLebenshilfe über eine grundlegende Ausbildung sowie Fortbildungen.

Praktischer Senioren-Service mit Menschlichkeit

Welche Dienstleistungen zum Auftraggeber passen könnten, wird in einem ersten Gespräch geklärt. Die Lebenshelfer übernehmen im Anschluss Tätigkeiten im Haushalt sowie Fahrdienste, begleiten zum Arzt und anderen Terminen oder sind in der Freizeit an der Seite älterer Menschen. Da die Seniorenbegleiter auf Honorar-Basis arbeiten, kann jede Dienstleistung individuell und nach den persönlichen Wünschen beauftragt werden. Ein großer Vorteil der Lebenshelfer ist, dass sie mit einem eigenen Auto mobil sind und die Senioren zum Einkaufen oder zu anderen Erledigungen begleiten können. Die Teilnahme an kulturellen Veranstaltungen, Besuche bei Freunden oder Ausflüge in die Natur werden so auch für jene Menschen möglich, die nicht mehr selbst Auto fahren. Senioren sollten sich jedoch nicht darauf beschränken, Lebenshelfer bei konkreten Aufgaben zu engagieren. Auch ein gemeinsamer Nachmittag bei Kaffee und Kuchen tut der Seele gut und hilft manchmal besser als jede Medizin.

Neue Lebenshelferin Liane Ressel in Dresden verfügbar

Seit Anfang 2021 gehört Liane Ressel aus Dresden zum Netzwerk der SeniorenLebenshilfe. Sie hat durch ihre pflegebedürftige Mutter bereits Erfahrung mit Senioren, die Hilfe benötigen. Gleichzeitig konnte sie schon vor ihrer Ausbildung zur Lebenshelferin für Dresden einen Einblick in die Arbeit von Alltagsbegleitern und Pflegekräften gewinnen. Ein besonderes Anliegen ist es ihr deshalb, dass bei der Betreuung von Senioren der Mensch mit seinen individuellen Wünschen im Vordergrund steht. Dabei mitzuhelfen, sieht sie als besonders sinnstiftende Aufgabe an, sei es im Haushalt, bei der Organisation der persönlichen Post oder bei der Freizeitgestaltung.

Über die SeniorenLebenshilfe / Lebenshelferin Liane Ressel:

Liane Ressel gehört zu den Lebenshelferinnen und Lebenshelfern, die von der SeniorenLebenshilfe mit Zentrale in Berlin geschult und koordiniert werden. Die SeniorenLebenshilfe als Marke der Salenje GmbH erweitert ihr Netzwerk an Alltagsbegleitern im vorpflegerischen Bereich kontinuierlich. Dafür werden bundesweit Menschen gesucht, die gerne mit Senioren zusammenarbeiten möchten, im Haushalt und bei vielen Dingen des Alltags unterstützen wollen.

