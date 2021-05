SeniorenLebenshilfe baut ihr Angebot in Rothenbuch und Umgebung weiter aus

Marion Herrmann ist unsere neue Lebenshelferin in Rothenbuch. Dort unterstützt sie Senioren im Alltag: z.B. im Haushalt, beim Einkauf, bei Arztbesuchen und vielen weiteren täglichen Aufgaben.

Rothenbuch, 10.05.2021. Ein selbstbestimmtes und glückliches Leben in den eigenen vier Wänden bis ins hohe Alter hinein – diesen Wunsch vieler Senioren zu erfüllen, hat sich die SeniorenLebenshilfe zur Aufgabe gemacht. Der bundesweit tätige Dienstleister unterstützt ältere Menschen durch vielfältige und individuell abgestimmte Tätigkeiten im vorpflegerischen Bereich bei der Bewältigung ihres Alltags. Das Angebot für Senioren ist dank der neuen Lebenshelferin Marion

Herrmann nun auch in Rothenbuch und Umgebung verfügbar.

Für mehr Lebensqualität und ein selbstbestimmtes Leben in der gewohnten Umgebung

Die SeniorenLebenshilfe bietet ihre Leistungen bereits seit 2012 an. Das Unternehmen wurde von Carola Braun gegründet und hat seinen Sitz in Berlin. Mit den vielfältigen Leistungen soll es Senioren ermöglicht werden, in ihrer vertrauten Umgebung leben zu können, auch wenn sie nicht mehr alle Tätigkeiten selbstständig erledigen können. Doch auch soziale Aspekte spielen bei der Arbeit der Lebenshelfer eine wichtige Rolle. Sie sorgen durch gemeinsam unternommene Ausflüge und Aktivitäten dafür, dass die von ihnen betreuten Senioren ihre Freizeit aktiv gestalten. Die Lebenshelfer haben zudem stets ein offenes Ohr für ihre Senioren und tragen dadurch zu mehr

Lebensqualität im Alter bei.

Lebenshelfer sind Haushaltshilfen und Alltagsbegleiter

Die von den Lebenshelfern übernommenen Aufgaben sind vielfältiger Natur und werden individuell auf den Bedarf abgestimmt. Eine wichtige Rolle spielt die Hilfe bei der Haushaltsführung. Die Lebenshelfer putzen die Wohnung, kochen das Mittagessen und waschen die Wäsche. Sie werden aber auch als Alltagsbegleiter aktiv und bringen die Senioren zu Arztterminen oder begleiten sie zu Freunden und Familie. Um die nötigen Wege bequem zurücklegen zu können, ist jeder Lebenshelfer mit einem eigenen Pkw ausgestattet. Wenn der Bedarf besteht, unterstützen die Lebenshelfer ihre Senioren auch bei bürokratischen Angelegenheiten und helfen ihnen im Umgang mit der Technik. Zu gemeinsamen Spaziergängen oder kleinen Ausflügen werden die älteren Menschen von ihren Lebenshelfern ebenfalls regelmäßig motiviert.

Dank Marion Herrmann kann die SeniorenLebenshilfe ihr Angebot zukünftig auch rund um Rothenbuch anbieten

Marion Herrmann ist seit Neuestem als Lebenshelferin in Rothenbuch und Umgebung aktiv. Nach ihrer Ausbildung zur Verkäuferin und Bürokauffrau arbeitete sie viele Jahre als Verkäuferin und Sachbearbeiterin. Frau Herrmann sieht in ihrer neuen Tätigkeit eine wichtige und schöne Aufgabe. Sie möchte für die Senioren nicht nur eine Haushaltshilfe sein, sondern auch ein persönlicher Ansprechpartner, eine moralische Stütze und ein Ratgeber bei allen Fragen und Nöten. Die gebürtige Frankfurterin hat zwei erwachsene Kinder und verbringt ihre Zeit gerne mit ihren beiden Hunden in der Natur. Auch ihre Freunde spielen eine wichtige Rolle in ihrem Leben.

Weitere Informationen zur SeniorenLebenshilfe und ihrer Arbeit

Das weit verzweigte Netzwerk aus Lebenshelfern erstreckt sich über das gesamte Bundesgebiet. Bei ihrer Arbeit werden die selbstständig-freiberuflich arbeitenden Lebenshelfer von der Berliner Zentrale aus tatkräftig unterstützt und erhalten entsprechende Schulungen und Fortbildungen. Die SeniorenLebenshilfe ist ein Familienunternehmen und eine eingetragene Marke der Salanje GmbH. Carola Braun und ihr Team sind bestrebt, ihr seniorengerechtes Angebot zukünftig noch mehr Menschen in Deutschland zugänglich zu machen. Daher werden stetig weitere Lebenshelfer gesucht, die das Leben von Senioren bereichern. Weitere Informationen rund um die SeniorenLebenshilfe erhalten Sie online unter www.seniorenlebenshilfe.de und Lebenshelfer Rothenbuch.

