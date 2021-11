SeniorenLebenshilfe – vorpflegerische Unterstützungsleistungen jetzt auch in Menden

Birgit Schreyer ist unsere neue Lebenshelferin in Menden. Dort unterstützt sie Senioren im Alltag: z.B. im Haushalt, beim Einkauf, bei Arztbesuchen und vielen weiteren täglichen Aufgaben.

Menden, 11.11.2021. Die SeniorenLebenshilfe ist ein bundesweit agierender Anbieter von Betreuungsdienstleistungen im vorpflegerischen Bereich. Sie organisiert umfangreiche und menschliche Unterstützung für Senioren im fortgeschrittenen Lebensalter. Die Lebenshelferin Birgit Schreyer macht dieses Angebot nun auch in der Region Menden zugänglich. Umfangreiche Informationen zur SeniorenLebenshilfe und Birgit Schreyer finden sich unter www.seniorenlebenshilfe.de und Lebenshelfer Menden.

Ein angemessenes Betreuungsumfeld schaffen

Etwas, das Menschen im Alter viel zu häufig fehlt, ist ein regelmäßiges, verlässliches und angemessenes soziales Umfeld. So konzentriert sich die SeniorenLebenshilfe nicht nur auf die organisatorische Unterstützung von Senioren, sondern legt auch großen Wert auf das Zwischenmenschliche. Persönliche Gespräche und gemeinsame Unternehmungen gehören aus Sicht der Gründerin Carola Braun auch zu einem erfüllten Lebensabend. „Unsere Mission ist erfüllt, wenn Senioren möglichst lange sozial integriert und selbstbestimmt in ihrem eigenen Zuhause leben können“, so Frau Braun.

An den individuellen Bedürfnissen ausgerichtete Unterstützungsleistungen

Freundliche Worte, eine respektvolle Behandlung und menschliche Zuneigung sind natürlich nur die eine Seite. Um Senioren ein möglichst sorgloses Leben in ihrem Zuhause ermöglichen zu können, packen die Lebenshelfer da an, wo es notwendig ist. Je nach dem Grad der Selbstständigkeit der zu betreuenden Person geht das von einfachen Alltagstätigkeiten bis hin zur kompletten Pflegekoordination. Die einzeln buchbaren Honorarleistungen der freiberuflichen Lebenshelfer ermöglichen dabei eine punktgenaue Anpassung an die individuelle Lebenssituation.

Senioren bleiben mitten im Leben und mobil

Viele alltägliche Aktivitäten werden im Alter beschwerlicher. Deshalb unterstützen die Lebenshelfer der SeniorenLebenshilfe bei allen notwendigen haushaltsnahen Tätigkeiten wie Waschen, Putzen oder Einkaufen. Auch das Kochen können die betreuenden Lebenshelfer übernehmen. Jedoch stellen auch Erledigungen außerhalb der eigenen vier Wände mit zunehmendem Alter größere Herausforderungen dar. Deshalb begleitet die SeniorenLebenshilfe ältere Menschen auch bei anfallenden Arztbesuchen oder Behördengängen. Für diese Tätigkeiten verfügen die Lebenshelfer über eigene PKW, begleiten die Senioren aber auch dabei, wenn sie diese Aufgaben zu Fuß zu erledigen.

Persönliche Betreuung durch die Lebenshelferin Birgit Schreyer

Das Konzept der umfangreichen Betreuung mit einem Fokus auf den Bereich der Vorpflege ist bundesweit einzigartig. Birgit Schreyer ist nur eine der zahlreichen Lebenshelferinnen, auf die sich die Betreuungsangebote der SeniorenLebenshilfe stützen. Ebenso wie das gesamte Team der LebenshelferINNEN wurde Birgit Schreyer in sorgfältig auf ihre Aufgaben zugeschnittenen Unterrichtseinheiten intensiv geschult. Darüber hinaus verfügt sie durch die Pflege ihrer Schwiegereltern auch im privaten Bereich über reichlich Erfahrung in der Seniorenbetreuung. „Besonders bei Senioren, die getrennt von ihrer Familie leben, sehe ich es als meine Aufgabe, ihnen wieder Lebensfreude zu schenken und Unabhängigkeit zu ermöglichen“, sagt Schreyer.

Über die SeniorenLebenshilfe in Menden

Den Service der SeniorenLebenshilfe bietet Lebenshelferin Birgit Schreyer in der Region Menden an. Das familiengeführte Unternehmen wurde im Jahr 2012 gegründet, hat seinen Hauptsitz im Herzen Berlins und ist eine eingetragene Marke der Salanje GmbH. Laufend sucht die SeniorenLebenshilfe nach weiteren qualifizierten und motivierten Lebenshelfern, die nach erfolgreicher Weiterbildung durch das Unternehmen für eine Ausweitung des bundesweit einzigartigen Angebots sorgen können.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

SeniorenLebenshilfe

Herr Benjamin Braun

Ahrweilerstr. 29

14197 Berlin

Deutschland

fon ..: 080083221100

web ..: https://www.seniorenlebenshilfe.de

email : info@senleb.de

Die SeniorenLebenshilfe bietet Alltagsunterstützung für Senioren. Ein Lebenshelfer unterstützt im Alltag, beim Einkauf, begleitet zum Arzt und gestaltet auch die Freizeit mit den Senioren. Auch ein Auto steht immer mit zur Verfügung.

Pressekontakt:

SeniorenLebenshilfe

Herr Benjamin Braun

Ahrweilerstr. 29

14197 Berlin

fon ..: 080083221100

web ..: https://www.seniorenlebenshilfe.de

email : info@senleb.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Unna-Massen, Dortmund: Kostenvergleich mit preiswertem Zahnersatz Made in Germany