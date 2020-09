Sensation: Deutschlands einziger fleischloser Metzger!

WEiNDOTCOM Weinversand erweitert mit Weingut Metzger das exklusive Sortiment.

Neusäß 22.09.2020: Schon wieder News beim bayrischen Wein Onlinehändler WEiNDOTCOM! Zum erneuten Mal zieht ein absolutes Top Weingut in das exklusiv ausgewählte Sortiment ein: Das Weingut Uli Metzger aus der Pfalz. Wer hier im ersten Moment an feine Fleisch- und Wurstwaren denkt, liegt komplett daneben. Denn dieser Metzger arbeitet komplett vegetarisch! Ausgehend vom Familiennamen der Winzerfamilie wurde eine echte Markenwelt geschaffen, die erfolgreich mit dem Berufsstand kokettiert. Statt Gutswein, Ortswein und Lagenwein werden die Weine hier kreativ in Flanke, Pastorenstück und Filet eingeteilt. Die Flaschen sind immer sofort erkennbar an dem typischen Bullen, der die Etiketten der Metzger Weine ziert. Mit überwältigendem Erfolg: Der Betrieb gehört seit einigen Jahren zu den absoluten Senkrechtstartern in der Weinbranche. Ein echter Publikumsliebling! Denn das Weingut sammelt nicht nur Top Bewertungen durch Fachpresse und Weinführer. Die hohe Qualität wird besonders durch die hohe Nachfrage von Spitzengastronomie und Weinliebhabern bestätigt. Eine echte Auszeichnung und eine geniale Sortimentsbereicherung für den Weinversand WEiNDOTCOM, denn die Metzger Weine sind im Onlinehandel recht selten zu finden. Wie es der coole Weinversand auch immer angestellt hat… man darf sich über tolle Metzger Weine freuen.

„Wir stehen zu 100% hinter unserem Sortiment. Mit Metzger konnten wir endlich ein Top-Weingut für unser Sortiment gewinnen, das schon sehr lange ganz oben auf unserem Wunschzettel steht. Dieses Weingut mussten wir einfach haben! Die Metzger Weine sind kreativ, geschmacklich top und haben einen enormen Wiedererkennungswert. Genau die richtige Ergänzung für unseren Onlineshop. Doch Uli Metzger und seine Familie haben uns ganz schön lange schmoren lassen. So eine harte Nuss hatten wir selten zu knacken. Diverse Anfragen in den letzten Jahren wurden kurzerhand vom Familienrat rund um Uli Metzger abgelehnt. Der Grund? Hier ist man zu Recht stolz auf die Produkte und möchte, dass die Weine auch dementsprechend exklusiv präsentiert werden. Im Onlinehandel leider nicht immer selbstverständlich… Doch wir sind ja berüchtigt dafür, wirklich hartnäckig zu sein! Mit unserem Relaunch in diesem Jahr, konnten wir die Metzger´s dann endlich restlos überzeugen, was uns wirklich riesig gefreut hat. Wir haben auch gleich richtig zugeschlagen, wir waren ja schließlich richtig hungrig auf diesen „Bullen“. Deshalb durften aus dem Stand gleich 22 Metzger Weiß-, Rose- und Rotweine in unser Sortiment einziehen. In den nächsten Wochen folgt mit Glühwein noch ein weiteres Novum für WEiNDOTCOM: Das Metzger Glühvieh. Mit Sicherheit nicht das Ende der Fahnenstange, wir bleiben dran und ziehen sicher noch ein paar mehr Filetstücke an Land.“ Prophezeit Florian Janek Gründer und Inhaber von WEiNDOTCOM

Weingutsporträt Uli Metzger

Das Weingut Metzger: Eine Erfolgsstory die viele andere vor Neid erblassen lässt. Die Familie Metzger baut in Asselheim in der Pfalz bereits seit Generationen leidenschaftlich Wein an. Erst jedoch seit der Übernahme des Betriebs, durch Uli Metzger im Jahr 2010, wurde so richtig der Turbo gezündet. Auf der Suche nach einem neuen Design für die Metzger Weine, entstand die Idee, sich die Doppeldeutigkeit des Familiennamens zunutze zu machen. Ein genialer Schachzug! Die an den Metzgerberuf angelehnten Begriffe und Zeichnungen werden seitdem konsequent durchgezogen. Die Skizzen, der mit Fleischcuts markierten Kälber und Rinder sind seitdem das ultimative Erkennungsmerkmal der Weinflaschen. Doch auch der Inhalt der schicken Flaschen ist alles andere als gewöhnlich. Das Weingut produziert nicht nur Weißweine, wie man sie in der kühleren Nordpfalz vermuten würde, sondern auch hervorragende Rotweine. Klimawandel sei Dank, irgendwas Gutes muss der ja wenigstens haben… Die Weinkarte ist passend kategorisiert: Die Weine die andernorts simpel als Gutsweine bezeichnet werden, gehören bei Metzger zur Flanke. Die Ortsweine werden der Kategorie Pastorenstück, und die Lagenweine dem Filet zugeordnet. Die einzelnen Metzger Weine tragen zudem einprägsame Namen wie Weißer Schwarzer, Urbulle oder Dry Aged. Die vergisst man garantiert nicht so schnell. Alle Weine präsentieren sich elegant und mit moderner Frische. Auch Ulis Tochter Lea steht dem Papa mit Ihrem Talent und Ihrer Kreativität in nichts nach. Sie steuert mit ihren Flying Pig Schaumweinen und dem Rosewein PINK die nötige Portion Frauenpower bei. Ein Konzept das definitiv aufgeht. Die Nachfrage nach Metzger Weinen ist gigantisch. Doch nicht nur in den privaten Weinkellern erfreut sich dieser Metzger großer Beliebtheit. Auch die Gastronomie ist begeistert. Tim Mälzer setzt in seiner Bullerei, passenderweise auf Metzger Weine und trägt ordentlich zum Metzger Hype bei. Wer jetzt noch nicht überzeugt ist, der wirft einmal einen Blick in einen der großen Weinführer Deutschlands. Denn egal ob Eichelmann, Vinum, Falstaff oder Gault Millau. Es hagelt Bestnoten. Die Auslage dieses Metzgers sollte man sich auf jeden Fall einmal schmecken lassen!

Hier kann man die Metzger Weine online kaufen: www.weindotcom.de/weingut/metzger

Über den Onlinehändler WEiNDOTCOM:

Der WEiNDOTCOM Weinversand bietet seit seiner Gründung im Jahr 2010 edle Weine und Schaumweine von prämierten Spitzenweingütern aus Deutschland, Österreich und Italien an. Liebevoll zusammengestellte Weingeschenke und Weinprobierpakete zu günstigen Preisen laden Weininteressierte zum Probieren der verschiedenen Weine ein. Das exklusive Sortiment des Wein Onlineshops wird durch stilvolle Wein Geschenkverpackungen und hochwertiges Weinzubehör abgerundet. Doch WEiNDOTCOM möchte nicht nur erste Anlaufstelle beim Weineinkauf im Netz sein, sondern ist mit vielen informativen Inhalten, Videos und dem umfangreichen Weinlexikon auch eine beliebte Adresse für Genießer und Weinliebhaber. Das Projekt WEiNDOTCOM unterstützt durch die Geschäfts- und Sortimentspolitik bewusst kleine Familienbetriebe und Weingüter, die sich der Kultivierung seltener regionaler und autochthoner Rebsorten verschrieben haben und die traditionelle Herstellungs- und Anbaumethoden versuchen weiter zu erhalten. Zu den online angebotenen Weingütern zählen renommierte Adressen wie Bergdolt-Reif & Nett, Ca dei Frati, Groszer Wein, Klumpp, Masseria Li Veli, Metzger, Pfneisl, Pittnauer, Hannes Reeh, Rings, Salzl Seewinkelhof, Chateau Schembs, Markus Schneider, Winzerhof Stahl und Qualitätsmarken für Weinzubehör wie Drop Stop, und Vacu Vin.

Weitere Informationen unter www.weindotcom.de

