Sensible Rohstoffe – Uran und Antimon

Uran und Antimon besitzen zwar unterschiedliche Eigenschaften und Einsatzgebiete, aber es gibt auch Gemeinsamkeiten.

Anzeige/Werbung – Dieser Artikel wird verbreitet im Namen von GoldMining Inc. und Premier American Uranium Corp., mit der die SRC swiss resource capital AG bezahlte IR-Beraterverträge unterhält. Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autorin: Ingrid Heinritzi · Erstveröffentlichung: 28.10.2025, 11:15 Uhr Europa/Berlin

Die größten Antimonvorkommen liegen in China, Russland, Südafrika und Bolivien. Uran gibt es vor allem in Kasachstan, Kanada und Australien. Allerdings spielt China eine dominierende Rolle sowohl am globalen Antimonmarkt als auch am Uranmarkt. Beim Uran ist China ein immer wichtigerer Player bezüglich Förderung und Verarbeitung. Da weltweit viele neue Reaktoren geplant und gebaut werden, ist Uran wieder begehrt, was auch die Preisentwicklung zeigt. Laut Stand Juni 2025 plant China 44 neue Kernkraftwerke, Russland 23 und Indien 14. Und so gehen Experten für die kommenden Jahre von einem steigenden Uranbedarf aus, geht der Trend doch zu sauberer Energie.

Uran und auch Antimon kommen in zahlreichen chemischen Verbindungen vor, die in der Industrie genutzt werden. Uran etwa wird in der Forschung, im Medizinbereich und im Militärwesen verwendet, zum Beispiel als Beschichtung für panzerbrechende Munition. Antimon ist unverzichtbar für moderne Verteidigungs- und Energiesysteme und heutzutage gefragter denn je angesichts zunehmender Militarisierung. Auch ist Antimon extrem im Preis gestiegen. Allein zwischen Januar 2024 und November 2024 steigerte sich der Preis von 13.000 US-Dollar je Tonne auf 31.000 US-Dollar. Nicht zuletzt liegt ein Grund auch in chinesischen Exporteinschränkungen. Antimon wird in Legierungen und für Flammschutzmittel sowie in Batterien, Halbleiteranwendungen und in der Munitionsherstellung genutzt. Der nun gestartete Rüstungsboom und der von den USA ausgelöste Handelskrieg hat Antimon zu einem begehrten Rohstoff für die Großmächte gemacht.

GoldMining – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/goldmining-inc/ – verfügt über große Gold- und Kupferprojekte in Nord- und Südamerika. Das zu 100 Prozent unternehmenseigene Projekt Crucero in Peru besitzt neben Gold eine bedeutende Antimon-Mineralisierung.

Premier American Uranium – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/premier-american-uranium-inc/ – verfügt über Uranprojekte in hervorragenden Regionen in den USA, nämlich im Great Divide Basin in Wyoming und dem Uravan Mineral Belt in Colorado. Mit dem umfangreichen Landbesitz ist das Unternehmen bestens positioniert.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Premier American Uranium (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/premier-american-uranium-corp/ -) und GoldMining (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/goldmining-inc/ -).

Quellen:

https://world-nuclear.org/information-library/facts-and-figures/world-nuclear-power-reactors-and-uranium-requireme;

https://de.statista.com/statistik/daten/studie/157767/umfrage/anzahl-der-geplanten-atomkraftwerke-in-verschiedenen-laendern/

Gemäß § 85 WpHG i. V. m. Art. 20 MAR/VO (EU) 2016/958 weisen wir darauf hin, dass Autoren/Mitarbeitende/verbundene Unternehmen der SRC swiss resource capital AG Positionen (Long/Short) in besprochenen Emittenten halten können. Entgelt/Beziehung: IR-Verträge/Advertorial: Eigene Positionen (Autor): keine; SRC Netto-Position: unter 0,5 %; Beteiligung des Emittenten >= 5 % an SRC: nein. Update-Policy: keine Pflicht zur Aktualisierung. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.

Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Wir geben zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 – 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der SRC swiss resource capital AG zusätzlich, der unter: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/ zur Verfügung steht.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

JS Research

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

Deutschland

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Pressekontakt:

JS Research GmbH

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

KaffeeMiau: Wenn Katzenliebe auf Koffein trifft – neue Kollektionen starten durch Powermax leitet Phase-2-Explorationsprogramm auf dem Seltenerdmetall-(REE)-Projekt Cameron in British Columbia ein