SEO-Contest RankensteinSEO erreicht Halbzeit

Wir haben die Halbzeit des RankensteinSEO Contests erreicht. Bis jetzt haben sich bereits einige Teilnehmer als klare Favoriten für den Gesamtsieg abgezeichnet.

Agenturtipp.de veranstaltet auch in diesem Jahr wieder den größten SEO-Wettbewerb Deutschlands, den „RankensteinSEO“-Contest, der 2024 sein fünfjähriges Jubiläum feiert. Dieser einzigartige Wettbewerb zieht sowohl SEO-Neulinge als auch erfahrene Experten an, die sich der Herausforderung stellen, für den erfundenen Begriff RankensteinSEO die bestmögliche Positionierung auf Google zu erreichen.

Zwischenstand

Der Wettbewerb, der vom 16. April bis zum 14. Mai 2024 andauert und allen Interessierten kostenlos zugänglich ist, hat nun die Halbzeit erreicht. Im Wettbewerb sind zahlreiche renommierte Agenturen aus Deutschland sowie Online-Marketing-Teams von Unternehmen vertreten, die durch ihre Ansätze eine bemerkenswerte Beständigkeit in ihren Rankings demonstrieren.

Alle Teilnehmer haben weiterhin nicht nur die Möglichkeit, ihre SEO-Kompetenzen zu verbessern, sondern können auch attraktive Preise gewinnen, darunter Tickets für den SEO-Day mit Partyzugang, Business-Zugänge zu neuroflash, Lead-Guthaben bei Agenturtipp.de, Jahresabonnements für Website-Boosting, SEO-Ausbildungen bei der AFS-Akademie, das Fachbuch „Richtig texten mit KI“ von Kai Spriestersbach, verschiedene Zugänge zu Seobility und SEO-Fachkräftezertifikate vom BVDW.

Ein besonderes Highlight ist der Preis für den besten Content, gesponsert von OnlineMarketing.de, der an die Teilnehmer vergeben wird, die es unter die Top 30 schaffen und durch besonders kreative und qualitativ hochwertige Inhalte beeindrucken. Die Sponsorenliste umfasst renommierte Namen der deutschen Online-Marketing- und SEO-Branche wie die AFS-Akademie, sagemedia GmbH, SEO-Küche, Seybold, impulsQ, Wortrakete und Taismo.

Es bleibt spannend

In seiner fünften Ausgabe bietet der RankensteinSEO Contest eine ideale Plattform für alle, die ihre SEO-Fähigkeiten in einem professionellen und wettbewerbsorientierten Umfeld testen und verbessern möchten. Agenturtipp.de setzt damit erneut einen Meilenstein in der Förderung von Talent und Innovation in der deutschen SEO-Landschaft.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Khoa Nguyen Online Marketing Beratung & SEO Freelancer

Herr Dang Khoa Nguyen

Freibadstr. 30

81543 München

Deutschland

fon ..: 017680220822

web ..: https://www.khoa-nguyen.de/

email : dangkhoa@khoa-nguyen.de

Pressekontakt:

Khoa Nguyen Online Marketing Beratung & SEO Freelancer

Herr Dang Khoa Nguyen

Freibadstr. 30

81543 München

fon ..: 017680220822

web ..: https://www.khoa-nguyen.de/

email : dangkhoa@khoa-nguyen.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Report Vier/28.04.24: Der „RankensteinSEO“-Wettstreit im Spiegel von beliebten und bekannten Medienseiten!