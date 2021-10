Sernova: Die ultimative Kombination zweier bewährter Technologien als potenzielles funktionelles Heilmittel für Diabetes Typ 1-und andere chronische Erkrankungen

Ein informatives Webinar zur Immunschutztechnologie von Sernova mit Dr. Toleikis und der internationalen Expertin Dr. Tomei ist ab sofort auf der Webseite von Sernova verfügbar

LONDON, ONTARIO – 1. Oktober 2021 – Sernova Corp. (TSX-V:SVA)(OTCQB:SEOVF) (FWB/XETRA:PSH), ein führendes Unternehmen für klinische Studien auf dem Gebiet der regenerativen Medizin, das an der Entwicklung eines funktionellen Heilmittels für Diabetes Typ 1 (T1D) und andere chronische Krankheiten arbeitet, hat vor kurzem eine Informationsveranstaltung in Form eines Webinars abgehalten.

Im Rahmen des Webinars kündigte Sernova die Zusammenarbeit mit der University of Miami (UMiami) und Dr. Alice Tomei vom Diabetes Research Institute der UMiami an. Dr. Tomei ist außerplanmäßige Professorin und internationale Expertin für Immunschutz und Diabetes-Engineering. Während dieses Webinars erläuterten Dr. Toleikis und Dr. Tomei die Conformal Coating Immunoprotection Technology (Technologie für den Immunschutz durch konforme Beschichtung) und ihre zentrale Rolle innerhalb von Sernovas Cell Pouch-Technologieplattform.

Im Anschluss an die Präsentation fand eine Frage-Antwort-Runde mit Dr. Toleikis und Dr. Tomei statt. Die Antworten auf die wichtigsten Fragen der Teilnehmer werden im Folgenden zusammengefasst.

Für Investoren und andere Interessenten, die nicht an der Informationsveranstaltung teilnehmen konnten, steht eine Aufzeichnung unter www.sernova.com zur Verfügung.

In welchem Entwicklungsstadium befindet sich die Technologie für den Immunschutz durch konforme Beschichtung?

Diese Technologie basiert auf mehr als 12 Jahren wissenschaftlicher Forschungsarbeit. Die wissenschaftliche Forschung umfasste umfangreiche vorklinische Studien; danach folgten Optimierungsschritte, um zu der endgültigen Formulierung zu gelangen, wie sie nun in Sernovas Cell Pouch getestet wird.

Konnte in vorklinischen Modellen die Sicherheit von Inselzellen mit der Beschichtung nachgewiesen werden?

Ja. In vorklinischen Modellversuchen mit kleinen (Mäuse) und großen (Affen) Tiere wurde ein positives Sicherheitsprofil nachgewiesen.

Beeinflusst die Beschichtung die Freisetzung von Insulin aus den im Labor getesteten Inselzellen?

Die Insulinfreisetzung in den beschichteten Inselzellen ist mit der von unbeschichteten Inselzellen vergleichbar. Beschichtete Inselzellen nehmen nachweislich Glukose auf und die Insulinfreisetzung verläuft normal.

Ist bei den Tests im Rahmen der vorklinischen Modelle zu Diabetes die Freisetzung von Insulin in den Blutkreislauf bei Inselzellen mit konformer Beschichtung ähnlich wie bei unbeschichteten Inselzellen?

Die durchgeführten vorklinischen Diabetes-Studien haben eine normale Insulinreaktion auf eine Glukosebelastung (Glukosetoleranztest) gezeigt.

Konnte in den vorklinischen Modellen nachgewiesen werden, dass die konform beschichteten Inselzellen eine funktionelle Heilung bei Diabetespatienten ermöglichen?

Ja. In zwei abgeschlossenen vorklinischen Studien zu Diabetes im Tiermodell wurde eine langfristige Insulinunabhängigkeit ohne die Notwendigkeit der Einnahme von immunsuppressiven Medikamenten nachgewiesen, was als funktionelle Heilung zu werten ist.

Konnte in den vorklinischen Modellen nachgewiesen werden, dass aus Stammzellen gewonnene Inselzellen mit konformer Beschichtung eine funktionelle Heilung bei Diabetespatienten ermöglichen?

Ja. Es konnte eine langfristige Insulinunabhängigkeit nachgewiesen werden.

Sowohl die Conformal Coating-Technologie als auch die Cell Pouch-Technologie sind getestet und optimiert worden. Gehen Sie davon aus, dass die Kombination dieser beiden Technologien einen schnelleren Start klinischer Studien ermöglichen wird als die Entwicklung neuer Technologien?

Ja. Wir kombinieren diese beiden gut getesteten Technologien in unseren Studien und verfolgen das Ziel, so bald wie möglich klinische Studien sowohl für Spenderinselzellen als auch für Diabetes-Stammzelltechnologien durchzuführen.

Warum ist der Ansatz des Conformal Coating für den Immunschutz ideal für die Cell Pouch-Technologien von Sernova geeignet?

Wir sind der Ansicht, dass das Cell Pouch-Design ein ideales organähnliches Umfeld für therapeutische Zellen bietet. Indem wir in der Lage sind, Zellen in der vaskularisierten, organähnlichen Umgebung der Cell Pouch durch eine konforme Beschichtung immunologisch zu schützen, könnten wir die nachteiligen Probleme mit anderen immungeschützten Makrogeräten vermeiden und gleichzeitig einen geschützten und wiederauffindbaren Ort für die therapeutischen Zellen bereitstellen. Diese Kombination wird voraussichtlich eine Plattform für eine ganze Reihe von therapeutischen Zelltechnologien bilden.

Warum ist diese Kooperation aus Investorensicht wichtig?

Durch die Möglichkeit, Patienten mit einer lokal immungeschützten Zelltherapie zu behandeln, ohne dass sie ihr Leben lang Immunsuppressiva einnehmen müssen, könnte sich die Zahl der Patienten, die möglicherweise von diesen Therapien profitieren, bei zahlreichen Krankheiten drastisch erhöhen. Darüber hinaus sind lokal immungeschützte Zellen innerhalb der Cell Pouch auch für unsere pharmazeutischen Kooperationspartner von großem Interesse. Die ultimative Kombination aus zwei bewährten Technologien als potenzielles funktionelles Heilmittel bei T1D und anderen chronischen Erkrankungen würde durch die Ausweitung der Zielmärkte für eine Vielzahl von Indikationen einen enormen Mehrwert für die Aktionäre und damit auch potenzielle langfristige Einnahmen mit sich bringen.

Dr. Toleikis, President und CEO von Sernova, erklärt: Bei der Entwicklung eines neuartigen therapeutischen Zelltherapieansatzes für von T1D betroffene Menschen hat der systematische Ansatz von Sernova bei Patienten mit einer sogenannten Brittle-Diabetes (Anm.: Diabetes mit instabiler Stoffwechsellage und starken Blutzuckerschwankungen) erste vielversprechende Ergebnisse in puncto Sicherheit und klinischem Nutzen gebracht. Mit unseren einzigartigen, lokalen, zellulären Immunschutzstrategien für Inselzelltechnologien sind wir nach wie vor führend, und wir freuen uns schon jetzt auf den Tag, an dem die Patienten in den Genuss einer funktionellen Heilung kommen, ohne dass sie ihr Leben lang Immunsuppressiva benötigen.

Über Sernova

Sernova entwickelt therapeutische Lösungen für die regenerative Medizin unter Verwendung eines Medizinprodukts (Cell Pouch) und immungeschützter therapeutischer Zellen/Gewebe (d.h. menschliche Spenderzellen, korrigierte menschliche Zellen und aus Stammzellen gewonnene Zellen), um die Behandlung und die Lebensqualität von Menschen mit chronischen Stoffwechselkrankheiten wie insulinabhängiger Diabetes, Blutkrankheiten einschließlich Hämophilie und anderen Krankheiten zu verbessern. Die Behandlung erfolgt durch die zelluläre Produktion von Proteinen oder Hormonen, die im Körper fehlen oder nicht ausreichend vorhanden sind. Nähere Informationen erhalten Sie unter www.sernova.com.

Über das von Sernova entwickelte Cell Pouch-System

Die Cell Pouch, als Teil des Cell Pouch-Systems, ist eine neuartige, proprietäre, skalierbare und implantierbare Makroverkapselungsgerätelösung, die für das langfristige Überleben und die Funktion von therapeutischen Zellen entwickelt wurde. Das Gerät wurde so konzipiert, dass es sich nach der Implantation mit dem Gewebe verbindet und äußerst vaskularisierte Gewebekammern für die Transplantation sowie Funktion von therapeutischen Zellen bildet, die dann Proteine bzw. Hormone freisetzen, die zur Behandlung der jeweiligen Erkrankung erforderlich sind.

In Diabetes-Modellversuchen mit kleinen und großen Tieren konnte die langfristige Sicherheit und Wirksamkeit der Cell Pouch zur Verabreichung von therapeutischen Zellen bestätigt werden. Außerdem konnte in einer kanadischen First-in-Human-Studie nachgewiesen werden, dass das Gerät beim Menschen ein biologisch kompatibles Umfeld für insulinproduzierende Zellen schafft. Sernova führt derzeit eine Phase-I/II-Studie an der University of Chicago durch, deren erste positive Ergebnisse auf mehreren internationalen wissenschaftlichen Konferenzen vorgestellt wurden.

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Investorenkontakt:

Corey Davis, Ph.D.

LifeScience Advisors, LLC

cdavis@lifesciadvisors.com

212-915-2577

Unternehmenskontakt:

Investor Relations

Sernova Corp.

Tel: (519) 858-5126

investorrelations@sernova.com

www.sernova.com

ZUKUNFTSGERICHTETE INFORMATIONEN

Diese Mitteilung enthält Aussagen, die, soweit sie nicht historische Tatsachen wiedergeben, „zukunftsgerichtete Aussagen“ darstellen können, die verschiedene Risiken, Ungewissheiten und Annahmen beinhalten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Aussagen zu den Aussichten, Plänen und Zielen des Unternehmens. Wo immer möglich, aber nicht immer, werden Wörter wie „erwartet“, „plant“, „antizipiert“, „glaubt“, „beabsichtigt“, „schätzt“, „projiziert“, „potenziell für“ und ähnliche Ausdrücke, oder dass Ereignisse oder Bedingungen „eintreten werden“, „würden“, „könnten“ oder „sollten“ verwendet, um zukunftsgerichtete Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die Ansichten des Managements in Bezug auf zukünftige Ereignisse wider und basieren auf Informationen, die dem Management zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Aussagen zur Verfügung standen. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften von Sernova nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen oder wesentlich von den in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem: die Fähigkeit des Unternehmens, zusätzliche Finanzierungen und Lizenzvereinbarungen zu angemessenen Bedingungen oder überhaupt zu sichern; die Fähigkeit, alle erforderlichen präklinischen und klinischen Studien für das Cell-Pouch-System und/oder verwandte Technologien des Unternehmens durchzuführen, einschließlich des Zeitplans und der Ergebnisse dieser Studien; die Fähigkeit, alle erforderlichen behördlichen Genehmigungen rechtzeitig bzw. überhaupt zu erhalten; die Fähigkeit, zusätzliche ergänzende Technologien zu lizenzieren; die Fähigkeit, seine Geschäftsstrategie umzusetzen und erfolgreich auf dem Markt zu konkurrieren; und die inhärenten Risiken, die mit der Entwicklung von biotechnologischen Kombinationsprodukten im Allgemeinen verbunden sind. Viele dieser Faktoren liegen außerhalb unseres Einflussbereichs, einschließlich derer, die durch die neuartige Coronavirus-Pandemie verursacht, mit ihr verbunden oder von ihr beeinflusst werden. Investoren sollten die Quartals- und Jahresberichte des Unternehmens, die unter www.sedar.com abrufbar sind, zu Rate ziehen, um weitere Informationen über Risiken und Ungewissheiten im Zusammenhang mit den zukunftsgerichteten Aussagen zu erhalten. Sernova hat weder die Absicht noch die Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu korrigieren bzw. zu aktualisieren, weder aufgrund neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse noch aus sonstigen Gründen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com oder auf der Firmenwebsite!

