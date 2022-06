Sernova nimmt im Juni am Zelltherapie-Symposium „Symposia-cel“ der US-Investmentbank Truist Securities teil

LONDON, Ontario, den 15. Juni 2022 – Sernova Corp. (TSX:SVA) (OTCQB:SEOVF) (FWB/XETRA:PSH), ein Marktführer für Therapeutika der regenerativen Medizin im klinischen Stadium, hat heute bekannt gegeben, dass Dr. Philip Toleikis, President & CEO von Sernova, am Dienstag, den 28. Juni 2022 an der Präsenzveranstaltung Truist Securities Cell Therapy Symposium – Symposia-cel im Lotte New York Palace teilnehmen wird. Die Unternehmensführung wird zudem während der Veranstaltung für persönliche Einzelgespräche zur Verfügung stehen.

Truist Securities Cell Therapy Symposium – Symposia-cel – 28. Juni 2022

Titel des Forums: Zelltherapie für nicht-onkologische Indikationen

Datum: Dienstag, 28. Juni 2022

Uhrzeit: 20:00-21:00 Uhr (MEZ)

Vortragender:

Dr. Philip Toleikis, President & CEO, Sernova Corp.

Ort der Veranstaltung: Lotte New York Palace*

*Weitere Informationen erhalten Sie auf der Event-Website von Truist: na.eventscloud.com/ehome/TruistSymposiaCel2022/Home

Wenn Sie ein persönliches Einzelgespräch vereinbaren möchten, dann wenden Sie sich bitte an Ihren Truist-Vertreter.

Über Sernova und die Cell Pouch-System-Plattform für Zelltherapie

Sernova ist ein Biotechnologieunternehmen im klinischen Stadium, das therapeutische Technologien für chronische Krankheiten im Bereich regenerative Medizin entwickelt. Dazu zählen insulinabhängiger Diabetes, Schilddrüsenerkrankungen und Blutkrankheiten inklusive Hämophilie A.

Sernova konzentriert sich derzeit auf die Entwicklung eines funktionellen Heilmittels für die Behandlung der insulinabhängigen Diabetes. Sein Hauptprodukt ist das Cell Pouch-System, ein neuartiges implantierbares und skalierbares Medizinprodukt mit immungeschützten therapeutischen Zellen. Die Cell Pouch bildet nach der Implantation eine natürliche vaskularisierte Gewebeumgebung im Körper. Damit wird das langfristige Überleben und die Funktion therapeutischer Zellen ermöglicht, die notwendige Proteine oder Faktoren freisetzen, die dem Körper zur Behandlung chronischer Krankheiten fehlen.

Im Rahmen einer laufenden klinischen Phase-I/II-Studie an der Universität von Chicago konnte bereits gezeigt werden, dass das Cell Pouch-System von Sernova Menschen mit Typ-1-Diabetes möglicherweise eine funktionelle Heilung bieten kann. In Kooperation mit der Universität von Miami entwickelt Sernova derzeit auch eine proprietäre Technologie, um die therapeutischen Zellen vor dem Angriff des Immunsystems zu schützen. Ziel ist hier, die Notwendigkeit der chronischen Verabreichung von Immunsuppressiva zu beseitigen.

Im Mai 2022 gingen Sernova und Evotec eine globale strategische Partnerschaft ein, um eine implantierbare und serienmäßige Betazellersatztherapie auf Basis von induzierten pluripotenten Stammzellen (iPSC) zu entwickeln. Diese Zusammenarbeit bietet Sernova eine unbegrenzte Versorgung mit insulinproduzierenden Zellen zur Behandlung von Millionen von Patienten mit insulinabhängigem Diabetes (Typ 1 und Typ 2).

Sernova bereitet sich zudem darauf vor, zwei zusätzliche Programme, die das Cell Pouch-System nutzen, in das klinische Stadium zu bringen – eine implantierbare Zelltherapie für gutartige Schilddrüsenerkrankungen infolge einer Entfernung der Schilddrüse und eine lentivirale ex-vivo-Faktor-VIII-Gentherapie für Hämophilie A.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Unternehmen:

Christopher Barnes

VP, Investor Relations

Sernova Corp.

christopher.barnes@sernova.com

Tel.: +1 519-902-7923

www.sernova.com

Anleger:

Corey Davis, Ph.D.

LifeSci Advisors, LLC

cdavis@lifesciadvisors.com

Tel.: +1 212-915-2577

Medien:

Elizabeth Miller, M.D.

LifeSci Communications

emiller@lifescicomms.com

