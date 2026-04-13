Sexualität im Alter? Feierabend.de Umfrage überrascht mit klarem Ergebnis

Frankfurt, 13.04.2026 – Liebesleben ab 60: Laut Umfrage erleben 34 % die beste Intimität erst im Alter. Gelassenheit und Tiefe schlagen Jugendwahn – die Generation 60plus ist lustvoller denn je.

Frankfurt am Main, 13. April 2026

Wer glaubt, die besten Jahre im Liebesleben lägen nur in jungen Jahren, irrt gewaltig. Eine aktuelle Umfrage der Senioren Community Feierabend.de zur Sexualität im Alter zeigt: 34,0 Prozent der Befragten sagen, dass sie ein wirklich erfülltes Liebesleben erst ab 60 hatten. Damit liegt die Generation 60plus klar vor allen jüngeren Altersgruppen.

Zum Vergleich:

Nur 5,8 Prozent nennen die Zeit zwischen 15 und 30 Jahren als Hochphase ihrer Intimität.

27,0 Prozent verorten dies zwischen 30 und 40.

16,5 Prozent zwischen 40 und 50.

16,9 Prozent zwischen 50 und 60.

Damit ist klar: Ab 60 beginnt für viele kein Rückzug, sondern eine neue Qualität von Lust, Nähe und Intimität.

Alexander Wild, Gründer und Geschäftsführer von Feierabend.de, sagt:

„Unsere Umfrage zeigt sehr deutlich: Sexualität hat kein Verfallsdatum. Viele Menschen erleben Nähe und Lust im höheren Alter sogar intensiver als in jüngeren Jahren. Weniger Druck, mehr Gelassenheit und mehr emotionale Tiefe machen offenbar genau den Unterschied.“

Auch in den Kommentaren zur Umfrage wird deutlich, warum die Jahre ab 60 für viele besonders erfüllend sind. Nicht Hektik oder Leistungsdruck stehen im Mittelpunkt, sondern Vertrauen, Zärtlichkeit und echte Verbundenheit.

So schreibt ein Mitglied:

„Früher war vieles wilder, heute ist es oft schöner.“

Eine Nutzerin bringt es so auf den Punkt:

„Mit dem Alter weiß man besser, was man will und was einem guttut.“

Und ein anderer Teilnehmer schreibt:

„Der beste Zweisamkeit ist die, bei der Herz und Seele mitmachen.“

Die Umfrage zeigt damit ein klares Bild: Die Generation 60plus lebt nicht nur länger, sondern oft auch lustvoller, selbstbewusster und erfüllter, als viele vermuten.

Intimität im Alter? Für viele fängt das Beste offenbar erst dann richtig an.

Über Feierabend.de

Feierabend.de ist Deutschlands größte Online Community für Menschen ab 60 und bringt seit vielen Jahren Menschen digital und im echten Leben zusammen unter dem Motto Gemeinsam statt einsam.

Hier geht es zur Umfrage:

https://www.feierabend.de/cgi-bin/umfrage/showUmfrage.cgi?pk=1046

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Feierabend Online Dienste für Senioren GmbH

Herr Alexander Wild

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