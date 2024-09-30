SG.GS erweitert Marktpräsenz in Nordamerika

Die Expansion festigt die Position des Unternehmens als führender Dienstleister für komplexe internationale Konnektivität zwischen Nordamerika und dem asiatisch-pazifischen Raum

SINGAPUR, SG / ACCESS Newswire / 9. September 2025 / Der globale Konnektivitätsanbieter SG.GS hat bedeutende Upgrades seines nordamerikanischen Netzwerks angekündigt und neben den Upgrades bestehender Märkte in New York, Chicago, Miami, San Jose und Los Angeles drei weitere Märkte in Toronto, Ashburn und Seattle vorgestellt. Diese Upgrades sollen Dienste mit höherer Kapazität ermöglichen, die Latenz zwischen Nordamerika und dem asiatisch-pazifischen Raum reduzieren und die Verfügbarkeit des IP-Netzwerks von SG.GS verbessern.

Wir gehen als freundlicher und unterstützender Partner auf die komplexen Herausforderungen ein, denen unsere Kunden im Zusammenhang mit der Konnektivität zwischen Nordamerika und dem asiatisch-pazifischen Raum gegenüberstehen, kommentiert Dave Pumford, General Manager, International bei SG.GS. Diese Investition ermöglicht uns erstmals den Eintritt in den kanadischen Markt und den Zugang zu weiteren US-Märkten, wodurch wir unsere globale Geschäftsstrategie umsetzen können.

Fortschrittliche Funktionen

Parallel zur Erweiterung seiner Standorte hat SG.GS seine ausfallsichere Unterwasserkapazität sowohl im Atlantik (AE-Connect und Dunant) als auch im Pazifik (New Cross Pacific, JUNO und JUPITER) erweitert, um eine größere Reichweite in Nordamerika zu gewährleisten. Die Kapazitäten werden vollständig von seinem globalen Netzwerkbetriebszentrum in Singapur verwaltet und überwacht.

Dieses umfassende Upgrade in Nordamerika, das auf unsere Expansion in Europa im letzten Jahr folgt, trägt dazu bei, SG.GS als echten globalen Konnektivitätsanbieter zu positionieren, fügt Pumford hinzu.

Mit der Bereitstellung neuer Hardware in ganz Nordamerika kann SG.GS nun bis zu 100-G-[Gigabit]-Dienste in seinem gesamten Produktportfolio anbieten, darunter internationale Konnektivität, IP-Zugang (AS24482), IX-Peering und Cloud-Dienste.

Der Konnektivitätsanbieter hat außerdem mehrere Internet-Knotenpunkte (IXs) und Cloud-On-Ramp-Anbieter (CNIs) in der gesamten Region eingeführt und aufgerüstet, um die IP-Routendichte, IX- und Cloud-Dienste sowie die Konnektivität auf der letzten Meile zu verbessern.

Lokale Dichte ist für uns ebenso wichtig wie globale Reichweite, da wir maßgeschneiderte Lösungen für regionale Netzbetreiber, Infrastrukturanbieter und Unternehmenskunden entwickeln, erklärt Pumford.

Chancen für Unternehmen eröffnen

Die Ausweitung der Marktpräsenz in Nordamerika signalisiert eine strategische Chance, die SG.GS genutzt hat, um einen direkten Zugang zwischen wichtigen Konnektivitäts-Hotspots im Osten und Westen zu ermöglichen und damit eine superschnelle Konnektivität für Unternehmen zu schaffen, die von jungen lokalen Unternehmen bis hin zu etablierten globalen Kunden reichen.

Unsere Wurzeln in Singapur verschaffen uns eine optimale Position, um die neutrale Konnektivität zwischen Ost und West zu nutzen, kommentiert Shawn Ang, Managing Director von SG.GS. Singapur ist einer der am besten vernetzten Märkte der Welt, und wir haben uns mit unseren starken Beziehungen in der gesamten Region einen guten Ruf dafür erarbeitet, neuen Marktteilnehmern die aufstrebenden Märkte im asiatisch-pazifischen Raum näherzubringen.

Die strategischen Verbindungen und das umfangreiche Netzwerk von SG.GS im gesamten asiatisch-pazifischen Raum helfen kleineren B2B-Unternehmen, international zu expandieren und einen boomenden Markt zu erschließen, der 60 % der Weltbevölkerung repräsentiert. Hochgeschwindigkeitsverbindungen sind heute für Unternehmen, die zunehmend auf cloudbasierte Technologien angewiesen sind, unverzichtbar, um Geschäftskontinuität und Wachstum zu ermöglichen.

Dies ist besonders hilfreich für diejenigen, die ihre Netzwerkpräsenz weltweit ausbauen möchten und dabei auf einen sachkundigen und vertrauenswürdigen globalen Partner zurückgreifen, fügt Ang hinzu.

Präsenz ausbauen

Diese Expansion ist der nächste Schritt von SG.GS auf seinem Weg, ein globaler Telekommunikationsanbieter zu werden, der Kunden, die ihre Präsenz und ihren Kundenstamm international ausbauen möchten, mehr Flexibilität bietet.

Da immer mehr Barrieren errichtet werden, ist es unsere Aufgabe, diese abzubauen und einen gleichberechtigten Zugang zu globaler Konnektivität zu ermöglichen, fasst Ang zusammen. Wir fördern eine bessere, offenere Kommunikation zwischen etablierten und aufstrebenden Märkten und sorgen dafür, dass alle Unternehmen die Möglichkeit haben, ihre Reichweite zu vergrößern.

Über SG.GS

SG.GS ist ein globaler Großhandels-Telekombetreiber, der vollständig anpassbare, skalierbare und latenzarme Netzwerklösungen anbietet. Mit Sitz in Singapur und London haben wir uns in über 20 Jahren einen guten Ruf für Kundenzufriedenheit, Zuverlässigkeit der Infrastruktur und regionale Expertise im gesamten asiatisch-pazifischen Raum und darüber hinaus aufgebaut. Mit einer starken Präsenz in verschiedenen Regionen bedienen wir Unternehmen sowohl in entwickelten als auch in aufstrebenden Märkten und bieten nahtlose Konnektivität auf lokaler und globaler Ebene.

Mehr erfahren: www.sg.gs | Globale Netzwerkkarte: sg.gs/network-map

QUELLE: SG.GS

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

