SHE Informationstechnologie betreibt IT-Systeme und Anwendungsentwicklung der MLP-Gruppe

Pandemie stellt Projekt vor besondere Herausforderungen – SHE als flexibler Digitalisierungspartner der Finanzbranche

Ludwigshafen / Heidelberg, 04.02.2022.- Der Finanzdienstleister MLP hat den Betrieb seiner IT großenteils an die SHE Informationstechnologie ausgelagert, die auch einen Teil der MLP-Anwendungsentwicklung übernommen hat. Die Übernahme des IT-Betriebs während der Covid19-Pandemie stellte die Teams von MLP und SHE vor besondere Herausforderungen, zum Beispiel waren fast alle Projektmeetings digital. SHE konnte seine Expertise als flexibler Digitalisierungspartner der Finanzbranche beweisen.

—-

SHE Informationstechnologie arbeitet bereits seit 20 Jahren in erfolgskritischen IT-Bereichen für MLP. So unterstützt das Ludwigshafener Systemhaus die Gruppe auch bei der strategischen Transformation in die Cloud. Die im Rahmen der erheblich ausgeweiteten Zusammenarbeit von SHE zu betreibenden Legacy-Systeme und -Anwendungen decken kundennahe Felder wie Beratung, Web-Portale und die Verwaltung von Kundendaten ab. Darüber hinaus übernimmt SHE einen Teil der Anwendungsentwicklung.

Dynamische Anforderungen brauchen flexible Dienstleister

„Wir setzen verstärkt auf mittelständische Dienstleister aus der Region, die sehr flexibel sind und somit unsere dynamischen Anforderungen am besten abdecken können“, sagt Carsten Soßna, IT-Leiter von MLP. „SHE schätzen wir seit langem als sehr kompetenten und verlässlichen Partner. Und wir sind glücklich, dass das Projekt trotz der coronabedingt schwierigen Umstände erfolgreich abgeschlossen werden konnte.“ So könne MLP seinen Kunden auch weiterhin die gewohnt hohe Servicequalität bieten.

Pandemie stellt Projekte vor extreme Herausforderung

Die Übernahme des IT-Betriebs während der Covid19-Pandemie stellte die Teams von MLP und SHE vor besondere Herausforderungen: Fast alle Projektmeetings mussten als Videocalls durchgeführt werden. SHE-Projektmanager Thorsten Ruf hat dabei gute Erfahrungen gemacht: „Gerade in einem so großen Projekt ist es wichtig, dass es menschlich zwischen den Teams der beteiligten Unternehmen passt.“ Das gelte auch für den abgebenden IT-Dienstleister, so Thomas Neumann, Senior Executive Manager Digital Finance bei SHE: „Dieser hat sich außerordentlich fair verhalten und war immer kooperativ.“

SHE Informationstechnologie profiliert sich als Partner der Finanzbranche

Dr. Carsten Stockmann, CEO von SHE, freut sich sehr über den Ausbau der Partnerschaft mit MLP und stellt fest: „Für Unternehmen der Finanzindustrie ist der sichere IT-Betrieb besonders anspruchsvoll. Schön, dass immer mehr Unternehmen aus der Finanzbranche unsere Expertise erkennen und uns als zuverlässigen Digitalisierungspartner wählen.“

SHE Informationstechnologie

Mit über 200 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen in Deutschland und in Cluj (Rumänien) unterstützt SHE Unternehmen bei der Umsetzung ihrer Digitalisierungsstrategie. Wir sind Experten für Konzeption, Umsetzung und Betrieb innovativer IT-Anwendungen und sicherer IT-Infrastrukturen. Seit mehr als 30 Jahren ermöglicht der frühe Einsatz moderner IT den SHE-Kunden Wettbewerbsvorteile in ihren Märkten. Sie sind immer eine IT voraus. https://www.she.net

MLP-Gruppe

Die MLP Gruppe ist mit den Marken Deutschland.Immobilien, DOMCURA, FERI, MLP, RVM und TPC der Finanzdienstleister für Privat-, Firmen- und institutionelle Kunden. Durch die Vernetzung der unterschiedlichen Perspektiven und Expertisen entstehen besondere Mehrwerte – und Kunden können bessere Finanzentscheidungen treffen. Dabei verbindet die MLP Gruppe intelligent persönliche und digitale Angebote. Einige der Marken bieten zudem ausgewählte Produkte, Services und Technologie für andere Finanzdienstleister.

Deutschland.Immobilien – Immobilienplattform für Finanzberater und Kunden

DOMCURA – Assekuradeur für Finanzberater und -plattformen

FERI – Investmentmanagement für institutionelle Kunden und vermögende Privatkunden

MLP – Finanzberatung für anspruchsvolle Kunden

RVM – Versicherungsmakler für mittelständische Unternehmen

TPC – Betriebliches Vorsorgemanagement für Unternehmen

Innerhalb des Netzwerks findet ein intensiver Know-how-Transfer statt. Die Spezialisten unterstützen sich in Research und Konzeptentwicklung sowie in der Kundenberatung. Durch diese gezielte Interaktion entstehen zusätzliche Werte für Kunden, im Unternehmen und für die Aktionäre. Der ökonomische Erfolg bildet auch die Grundlage, gesellschaftliche Verantwortung wahrzunehmen.

Die Gruppe wurde 1971 gegründet und betreut für knapp 560.000 Privat- und 24.600 Firmenkunden ein Vermögen von knapp 53 Milliarden Euro sowie Bestände in der Sachversicherung von rund 550 Millionen Euro. Darüber hinaus nutzen mehr als 10.000 Finanzdienstleister die Angebote. https://www.mlp-se.de

