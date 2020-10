Sheiza´s® Ganze Transformation von Menschen und Marken – Leitfaden auf dem Weg der Bewusstwerdung

Sabine Schneider zeigt in der inspirierenden Lektüre „Sheiza´s® Ganze Transformation von Menschen und Marken“ auf, dass sich die Menschheit am Beginn eines evolutionären Zeitalters befindet.

Das neue Buch „Sheiza´s® Ganze Transformation von Menschen und Marken“ lässt sich nur schwer in eine Schublade einordnen. Es bietet ganzes Wissen in der Breite, leistet Übersetzungsarbeit und räumt mit Missverständnissen auf. Interdisziplinäre und interkulturelle Essenzen werden zu einer Ganzheit zusammengesetzt und um pragmatische Erfahrungen ergänzt. Die Autorin Sabine Schneider erläutert in ihrem Buch klar und einfach, warum individuelle und kollektive Veränderungsprozesse erst nachhaltig erfolgreich implementiert werden können, wenn die Komponenten Spiritualität und Materialität zu einer Ganzheit zusammengefügt werden. Immerhin kann niemand übersehen, dass vor der eigenen Haustür und weltweit immer neue Krisenherde auftauchen. Der Megatrend Ganzheit ist die nachhaltige Lösungsoption und das stabile Fundament für aktuelle und zukünftige Herausforderungen.

Die Umsetzung erfordert laut Sabine Schneider ein ganzes Bewusstsein und somit eine System(r)evolution – und genau diese will die Autorin mit ihrem packenden Sachbuch anstoßen. Ihr Buch ist eine Art Leitfaden auf dem Weg der Bewusstwerdung. Das darin entwickelte System ist auf jeden Menschen und auf das Ganze anwendbar. Erhalten Sie mit diesem Buch das Wissen, dass sie benötigen, um auf die Welt und ihre direkte Umgebung einen positiven Einfluss zu haben.

„Sheiza´s® Ganze Transformation von Menschen und Marken" von Sabine Schneider ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-04323-7 zu bestellen.

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. Das moderne Verlagskonzept von tredition verbindet die Freiheiten des Self-Publishings mit aktiver Vermarktung sowie Service- und Produktqualität eines Verlages.

