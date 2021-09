Shiatsu erleben im Shiatsu-Zendo-Wuppertal – eine japanische Meridianmassage, die durch Berührung bewegt

Shiatsu im Shiatsu-Zendo-Wuppertal bietet japanische Meridianmassagen und vermittelt Begegnung durch Berührung

konnichiwa und Guten Tag,

wir alle haben erfahren wie wichtig soziale Kontakte sind, um uns wohl zu fühlen. Einen Weg der Begegnung bietet SHIATSU im Shiatsu-Zendo-Wuppertal, mit Kommunikation durch Berührung. Bei dieser japanischen Art der Massage in Wuppertal wird der Mensch in seiner Gesamtheit Körper, Geist, Seele angesprochen. Es geht hierbei nicht um heilen oder Eingehen auf Symptome. Vielmehr bezieht sich mein Shiatsu auf die gesunden, antipathogenen Anteile des Menschen, die jeder besitzt. Shiatsu, wie ich es vertrete, spricht nicht nur den körperlichen Aspekt an, sondern geht darüber hinaus auf das energetische Feld des Klienten ein. So wie es aus Tai Chi und Qi Gong bekannt ist. Auch hier wird das energetische und körperliche Gleichgewicht angestrebt. Daher kann sich eine umfassende, positive Veränderung des gesamten Menschen in all seinen Facetten und Aspekten ergeben.

Eine Sitzung dauert ca. 1 Stunde und findet auf der Massageliege statt, wobei es sich empfiehlt bequeme, wärmende Kleidung zu tragen. Vor der ersten Sitzung führen wir ein Einführungsgespräch, das zum gegenseitigen Kennenlernen dient und bei dem die aktuelle Situation besprochen wird. Gerne gebe ich telefonische Beratung oder schauen Sie sich auf meiner Homepage um. Berührung ist für jeden Menschen, ob Baby, Kinder, Erwachsenen sehr wichtig, sogar lebenswichtig.

Nach dem Abschließen meiner Shiatsu-Praktiker-Ausbildung im Jahr 2005 arbeite ich nun seit 2007 im Shiatsu-Zendo-Wuppertal. Ständige Weiterbildung und-entwicklung ist für mich selbstverständlich. Nach meiner Spezialisierung auf Empty Touch Shiatsu gehöre ich seit 2020 der Masterclass Empty Touch Shiatsu, Körperschule Allgäu an, zu der sich weltweit nur ca. 150 Schüler zählen dürfen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

shiatsu-zendo-wuppertal

Herr Klaus Bernd Scholz

Heidter Str. 24

42369 Wuppertal

Deutschland

fon ..: 015227573309

web ..: http://www.shiatsu-zendo-wuppertal.de

email : dialog@shiatsu-zendo-wuppertal.de

Das Shiatsu Zendo Wuppertal bietet hochwertige japanische Meridianmassagen, die das Wohlbefinden, die Lebensfreude und das Leistungsvermögen fördern. Dabei wird der Mensch in seiner Gesamtheit betrachtet und das Ziel verfolgt Körper, Geist und Seele gesund zu erhalten.

Pressekontakt:

INTRAG Internet Regional AG

Frau Sabine Hansen

Sophienblatt 82 – 86

23114 Kiel

fon ..: +49 (431) 67070 199

web ..: https://www.regional.de

email : pressestelle@intrag.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Goldinvest.de – Breaking News: Pond Technologies gewinnt globalen Agrarkonzern für algenbasierte Tierfutterproduktion Goldplay Mining mit potenziell transformativer Akquisition