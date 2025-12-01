SHIFTphone 8 gewinnt Bundespreis Ecodesign 2025 in der Kategorie „Produkt“

Das SHIFTphone 8 wird mit dem Bundespreis Ecodesign 2025 ausgezeichnet. Prämiert wird eine Smartphone-Innovation, die Reparierbarkeit, Wasserschutz und Design vereint.

Höchste staatliche Auszeichnung für ökologisches Design würdigt modulare Smartphone-Innovation.

Berlin – 1. Dezember 2025: Die SHIFT GmbH gehört zu den Preisträgern des Bundespreises Ecodesign 2025, der höchsten staatlichen Auszeichnung für ökologisches Design in Deutschland. Das SHIFTphone 8 wurde in der Kategorie Produkt prämiert. Verliehen wurde der Preis durch das Bundesumweltministerium (BMUV) und das Umweltbundesamt (UBA) in Zusammenarbeit mit dem Internationalen Design Zentrum Berlin (IDZ).

Das SHIFTphone 8 setzt einen neuen Branchenstandard: Erstmals wurde ein modular reparierbares Smartphone mit einer IP66-Schutzklasse ausgezeichnet, die sowohl Staubschutz als auch Schutz gegen starkes Strahlwasser umfasst. Damit beweist SHIFT, dass sich Reparierbarkeit, Wasserschutz und hochwertiges Produktdesign nicht ausschließen.

Jury lobt „maßgeblichen Beitrag zu kreislauforientiertem Design“

In ihrer Begründung würdigte die Jury die wegweisende Produktentwicklung:

„Das SHIFTphone 8 beweist, dass Wasserschutz und Reparierbarkeit vereinbar sind. Als erstes modular reparierbares Smartphone ist es nach IP66 staub- und strahlwassergeschützt und setzt damit branchenweit Maßstäbe für kreislauforientiertes Design. SHIFT verbindet überzeugendes Design mit Modularität, und das schon seit über zehn Jahren.“

– _Rita Schwarzelühr-Sutter, Parlamentarische Staatssekretärin_

Modularität weitergedacht – ein Meilenstein für nachhaltige Technologie

Das SHIFTphone 8 führt die konsequente Designphilosophie des Unternehmens fort:

* Über 15 Komponenten lassen sich von Nutzer*innen selbst austauschen – von Display und Akku bis hin zu Kameraeinheiten.

* Eine klare interne Struktur, Standardwerkzeuge und verschraubte Module ermöglichen intuitive Reparaturen.

* Trotz modularem Aufbau erreicht das Gerät eine Wasserschutzklasse, die unter reparierbaren Smartphones bisher unerreicht war.

„Mit dem SHIFTphone 8 haben wir gezeigt, dass sich Modularität und Wasserschutz nicht ausschließen“, sagt Samuel Waldeck, Co-Founder und CEO der SHIFT GmbH. „Carsten und ich verstehen uns als Gestalter für Produkte, die verändern und in einer hart umkämpften Branche zeigen, was möglich ist. Diese Auszeichnung bestätigt unsere Vision und macht uns vor allem dankbar.“

Bereits 2018 wurde SHIFT mit dem damaligen SHIFT6m erstmals mit dem Bundespreis Ecodesign geehrt. Die erneute Auszeichnung markiert einen entscheidenden nächsten Schritt: Modularität wird noch alltagstauglicher, langlebiger und zugänglicher als je zuvor.

Rekordbeteiligung im Wettbewerb – SHIFT gehört zu 14 Preisträgern

In diesem Jahr wurden 380 Projekte aus ganz Europa eingereicht. 149 Beiträge wurden zur Jurysitzung eingeladen, 30 nominiert, 14 davon erhielten schließlich den Bundespreis Ecodesign 2025.

SHIFT gehört damit zu den Unternehmen, die einen herausragenden Beitrag zur Verbindung von Gestaltung, Ressourcenschonung und technischer Innovation leisten.

Über den Bundespreis Ecodesign

Der Bundespreis Ecodesign wird seit 2012 jährlich vom Bundesumweltministerium und dem Umweltbundesamt in Kooperation mit dem Internationalen Design Zentrum Berlin vergeben. Ausgezeichnet werden Produkte, Services, Konzepte und Nachwuchsarbeiten, die gestalterische Qualität mit hoher ökologischer Wirkung verbinden.

Gesucht werden wegweisende Lösungen für eine nachhaltige, langlebige und kreislauffähige Wirtschaftsweise.

