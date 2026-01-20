Shincheonji-Kirche weist Vorwürfe der Einmischung in die Vorsitzendenwahl der Demokratischen Partei zurück

Shincheonji weist die Vorwürfe von DPK-Vorsitzkandidat Kim Min-seok zur Einmischung in den Parteitag entschieden zurück und kündigt zivil- und strafrechtliche Schritte an.

Die Shincheonji-Kirche Jesu hat eine offizielle Stellungnahme veröffentlicht, in der sie die von Kim Min-seok, Kandidat für den Vorsitz der Demokratischen Partei Koreas (DPK), öffentlich erhobenen Vorwürfe zurückweist, die Kirche habe sich in den laufenden Parteitagsprozess eingemischt. Die Kirche bezeichnet die Behauptung als eindeutig unwahr und betrachtet den Vorwurf als eine Angelegenheit von erheblicher Tragweite

Hintergrund

Im Vorfeld des für den 17. August angesetzten Parteitags der DPK erklärte Kim Min-seok, ehemaliger Ministerpräsident und Kandidat für den Parteivorsitz, bei einer gemeinsamen Kandidatenveranstaltung, die Auflösung einer von ihm so bezeichneten „geheimen DreiParteien-Allianz“ zwischen Anti-Lee-Jae-myung-Fraktionen, Faktionsinteressen und Shincheonji stehe im Zentrum des Wahlkampfs. Am folgenden Tag bekräftigte Kim diese Behauptung in einem Interview im Sender MBC Radio und warnte Personen mit Verbindungen zu Shincheonji davor, sich in den Parteitag einzumischen. Belege wolle er „zu gegebener Zeit“ vorlegen. Bis zum jetzigen Zeitpunkt wurden solche Belege nicht öffentlich vorgelegt, und Kim wich auf direkte Nachfragen von Journalisten weiteren Stellungnahmen aus.

Position der Kirche

In ihrer Stellungnahme erklärt die Shincheonji-Kirche, sie habe kein Interesse am Ausgang der internen Vorsitzendenwahl der DPK und keinerlei Maßnahmen ergriffen, um diese zu beeinflussen. Die Kirche stellt weiter klar, dass die Tatsache, dass einzelne Mitglieder unabhängig und in privater Eigenschaft Mitglied der Demokratischen Partei sind, keine institutionelle Einmischung darstellt. Diesen Umstand als Beleg für eine organisierte Einflussnahme darzustellen, verletze die verfassungsrechtlich garantierte Religionsfreiheit.

Die Stellungnahme fordert ein unverzügliches Ende der Verbreitung nicht belegter Behauptungen zum Zweck des innerparteilichen Machtkampfs sowie der von der Kirche kritisierten Instrumentalisierung einer Religionsgemeinschaft für parteipolitische Strategien. Die Kirche äußert zudem ihren Widerspruch dagegen, im Zuge der Auseinandersetzung öffentlich mit abwertenden religiösen Bezeichnungen belegt zu werden.

Die Shincheonji-Kirche erklärt, sie werde gegen die Verantwortlichen für die aus ihrer Sicht falschen und sachlich unbegründeten Behauptungen zivil- und strafrechtlich vorgehen.

Weiterer Kontext

Der Vorwurf ist zu einem Streitpunkt unter den Kandidaten der DPK-Vorsitzendenwahl geworden. Der konkurrierende Kandidat Jung Chung-rae bezeichnete Kims Vorwürfe als unbegründet und deutete seinerseits rechtliche Schritte wegen der aus seiner Sicht verbreiteten Desinformation an; die Angelegenheit stehe in keinerlei Zusammenhang mit seiner Kandidatur. Weitere Parteivertreter, darunter Song Young-gil, verwiesen im Zusammenhang mit der Auseinandersetzung auf frühere, ungeklärte Vorwürfe zur Vorwahl der Partei im Jahr 2021. Eine weitere Kandidatin, Ko Min-jung, kritisierte die zunehmend eskalierenden Wortgefechte zwischen den Kandidaten öffentlich als schädlich für das Ansehen der Partei.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Shincheonji Kirche Jesu Frankfurt e.V.

Frau Jae Eun Song

Westerbachstr. 110

65936 Frankfurt am Main

Deutschland

fon ..: 01738104926

web ..: https://frankfurt.shincheonji.de/

email : presse@shincheonji-frankfurt.de

Pressekontakt:

Shincheonji Kirche Jesu Frankfurt e.V.

Frau Jae Eun Song

Westerbachstr. 110

65936 Frankfurt am Main

fon ..: 01738104926

web ..: https://frankfurt.shincheonji.de/

email : presse@shincheonji-frankfurt.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Das Québec Ministry of Natural Resources and Forests hat First Phosphate das beschleunigte „Filon“-Verfahren gewährt Mosel Musikfestival 2026 eröffnet: Die schönsten Orte der Region als Bühne