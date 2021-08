Shortlist Deutscher Lesepreis 2021

Unser Buch „wir Kinder erzählen von Blumen Zaubern und Drachen besiegen“ ist nominiert!

Langenargen. Pascal Peifer ist in der Kategorie „Herausragendes individuelles Engagement“ mit dem Buch „wir Kinder erzählen von Blumen Zaubern und Drachen besiegen“ für den Deutschen Lesepreis 2021 nominiert. Das Besondere an diesem Buch, das in Papierfresserchens MTM-Verlag erschienen ist: Es sind die Flüchtlingskinder selbst, die in diesem Buch ihre Kinderträume in Worte fassen.

50 Projekte und Personen in fünf Kategorien umfasst die Shortlist des Deutschen Lesepreises 2021. Ausgewählt wurden sie aus rund 400 Bewerbungen aus dem gesamten Bundesgebiet. Zusätzlich verleiht die Commerzbank-Stiftung den Sonderpreis für prominentes Engagement an eine Person des öffentlichen Lebens. Die Preisträgerinnen und -träger werden am 3. November digital verkündet.

Der mit insgesamt 25.000 Euro dotierte Deutsche Lesepreis ist eine gemeinsame Initiative von Stiftung Lesen und Commerzbank-Stiftung und wird seit 2013 für vorbildhaftes Engagement in der Leseförderung verliehen. Er steht unter der Schirmherrschaft von Professorin Monika Grütters, Staatsministerin für Kultur und Medien, und wird unterstützt von der Arnulf Betzold GmbH, der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien, der Deutschen Fernsehlotterie, dem Deutschen Städtetag, dem FRÖBEL e.V., der Media Carrier GmbH und der PwC-Stiftung.

