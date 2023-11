Sibanye-Stillwater begibt vorrangige unbesicherte garantierte Wandelanleihen im Wert von 500 Millionen US-Dollar mit Fälligkeit 2028

Johannesburg, 21. November 2023: Sibanye-Stillwater (JSE: SSW und NYSE: SBSW – www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/sibanye-stillwater-ltd/) freut sich bekannt zu geben, dass seine indirekte hundertprozentige Tochtergesellschaft Stillwater Mining Company (der „Emittent“) ein Angebot (das „Angebot“) von vorrangigen, unbesicherten, garantierten Wandelanleihen im Wert von 500 Millionen US-Dollar (die „Wandelanleihen“) aufgelegt hat, die im November 2028 fällig werden und in neue und/oder bestehende Sibanye-Stillwater-Stammaktien wandelbar sind.

Es wird erwartet, dass der Erlös für die Weiterentwicklung der Wachstumsstrategie der Gruppe verwendet wird, einschließlich der Finanzierung der am 9. November 2023 angekündigten Übernahme von Reldan, während die derzeitige Bilanz für die Finanzierung bestehender Geschäfte und Projekte in einem Umfeld niedrigerer Rohstoffpreise erhalten bleibt.

„Das Angebot der Wandelanleihe ist eine von mehreren verfügbaren Finanzierungsoptionen, die unter den derzeitigen Marktbedingungen finanzielle Flexibilität zu angemessenen Kosten bietet und es uns ermöglicht, unsere strategischen Wachstumsziele zu einem günstigen Zeitpunkt im Rohstoffzyklus zu erreichen und gleichzeitig die Widerstandsfähigkeit und Liquidität unserer Bilanz aufrechtzuerhalten“, kommentierte Neal Froneman, CEO von Sibanye-Stillwater.

Die Emittentin beabsichtigt, die Wandelschuldverschreibungen am oder um den 28. November 2023 (das „Ausgabedatum“) zu begeben, und die Zahlungen in Bezug auf die Wandelschuldverschreibungen werden von Sibanye-Stillwater und ihren folgenden Tochtergesellschaften gemeinsam und einzeln garantiert: Sibanye Gold Proprietary Limited, Sibanye Rustenburg Platinum Mines Proprietary Limited, Kroondal Operations Proprietary Limited, Western Platinum Proprietary Limited und Eastern Platinum Proprietary Limited (zusammen die „Garanten“).

Ferner wird hiermit gemäß Abschnitt 45(5) des Companies Act 71 von 2008 (der „Companies Act“) bekannt gegeben, dass der Vorstand von Sibanye-Stillwater (der „Vorstand“) gemäß den Bestimmungen von Abschnitt 44(3) und Abschnitt 45(3) des Companies Act und in Übereinstimmung mit dem Sonderbeschluss der Hauptversammlung von Sibanye-Stillwater vom 26. Mai 2023, hat der Vorstand von Sibanye-Stillwater (der „Vorstand“) einen Beschluss gefasst, für die Schulden anderer Mitglieder der Gruppe im Rahmen des Angebots zu bürgen, wobei diese Bürgschaft die Gewährung direkter und/oder indirekter finanzieller Unterstützung für verbundene und miteinander verbundene Unternehmen und Körperschaften von Sibanye-Stillwater im Sinne der Bestimmungen von Abschnitt 44(2) und Abschnitt 45(2) des Companies Act darstellt. Die Anteilseigner werden im Sinne von Abschnitt 45(5)(a) des Companies Act darüber informiert, dass die finanzielle Unterstützung ein Zehntel von 1 % des Nettovermögens der Gesellschaft übersteigt.

Nach Prüfung aller angemessenen finanziellen Umstände von Sibanye-Stillwater im Sinne und in Übereinstimmung mit den Bestimmungen von Abschnitt 44 und Abschnitt 45 in Verbindung mit Abschnitt 4 des Unternehmensgesetzes hat sich der Vorstand davon überzeugt, dass:

– dass Sibanye-Stillwater unmittelbar nach der Gewährung der oben erwähnten finanziellen Unterstützung den Solvenz- und Liquiditätstest gemäß Abschnitt 4 des Unternehmensgesetzes erfüllen würde;

– alle in der Gründungsurkunde von Sibanye-Stillwater enthaltenen einschlägigen Bedingungen und Beschränkungen in Bezug auf die Gewährung einer solchen finanziellen Unterstützung durch Sibanye-Stillwater erfüllt sind; und

– die Bedingungen, zu denen eine solche finanzielle Unterstützung gewährt wird, für Sibanye-Stillwater fair und angemessen sind

Es wird erwartet, dass die Wandelanleihe einen Kupon zwischen 4,0 % und 4,5 % pro Jahr zahlt, zahlbar halbjährlich rückwirkend in gleichen Raten am 28. Mai und 28. November eines jeden Jahres. Der anfängliche Wandlungspreis wird voraussichtlich innerhalb einer Prämienspanne von 30 % bis 35 % über dem volumengewichteten Durchschnittspreis der am Main Board der JSE Limited („JSE“) notierten Aktien von Sibanye-Stillwater zwischen der Eröffnung des Handels und dem Handelsschluss am heutigen 21. November 2023 liegen, umgerechnet in US$ unter Verwendung des USD-ZAR-Wechselkurses bei Handelsschluss an der JSE.

Der Wandlungspreis unterliegt den üblichen Anpassungen gemäß den Bedingungen der Wandelschuldverschreibungen (die „Bedingungen“), einschließlich, unter anderem, der von Sibanye-Stillwater gezahlten Dividenden.

Die Wandelschuldverschreibungen werden, vorbehaltlich der erforderlichen Genehmigung durch eine Hauptversammlung der Aktionäre von Sibanye-Stillwater (die „Aktionärsbeschlüsse“), die spätestens 9 Monate nach dem Ausgabetag einberufen wird, gemäß den Emissionsbedingungen in Stammaktien umgewandelt. Vor und/oder ohne eine solche Genehmigung erhalten die Inhaber der Wandelschuldverschreibungen bei der Umwandlung einen Barbetrag, der dem Wert der zugrunde liegenden Stammaktien entspricht. Datum und Uhrzeit der Hauptversammlung werden zu gegebener Zeit bekannt gegeben.

Die Emittentin behält sich das Recht vor, jederzeit nach dem Datum der ersten Hauptversammlung der Aktionäre von Sibanye-Stillwater nach dem Ausgabetag, solange die Aktionärsbeschlüsse nicht genehmigt wurden, alle, aber nicht nur einen Teil der Wandelschuldverschreibungen zum höheren der folgenden Beträge zurückzukaufen: i) 102% ihres Nennwerts und ii) 102% ihres Marktwerts, jeweils zuzüglich aufgelaufener, aber nicht gezahlter Zinsen (wie in den Anleihebedingungen näher beschrieben).

Die Wandelanleihen werden zu 100 % ihres Nennwerts ausgegeben (d. h. 200.000 USD pro Wandelanleihe). Sofern sie nicht zuvor zurückgezahlt, gewandelt oder gekauft und entwertet wurden, werden die Wandelanleihen am oder um den 28. November 2028 zu ihrem Nennwert (zuzüglich aufgelaufener, aber nicht gezahlter Zinsen) zurückgezahlt. Die Emittentin hat die Möglichkeit, alle, aber nicht nur einen Teil der Wandelschuldverschreibungen zu ihrem Nennbetrag (zuzüglich aufgelaufener, aber nicht gezahlter Zinsen) gemäß den Emissionsbedingungen jederzeit (i) am oder nach dem 19. Dezember 2026 zurückzuzahlen, wenn der Wert der einer Wandelschuldverschreibung zugrundeliegenden Stammaktien während eines bestimmten Zeitraums mindestens US$ 260.000 beträgt, oder (ii) wenn 15 % oder weniger des Gesamtnennbetrags der Wandelschuldverschreibungen ausstehen (wie in den Emissionsbedingungen näher beschrieben).

Die Zulassung der Wandelschuldverschreibungen zum Handel im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse wird voraussichtlich innerhalb von 90 Tagen nach dem Ausgabetag beantragt werden.

Im Zusammenhang mit dem Angebot haben die Emittentin, Sibanye-Stillwater, die anderen Garanten und die anderen Tochtergesellschaften von Sibanye-Stillwater einem Lock-up in Bezug auf Aktien und aktienbezogene Wertpapiere für einen Zeitraum zugestimmt, der mit der Preisfestsetzung beginnt und 90 Kalendertage nach dem Emissionstag endet, vorbehaltlich bestimmter Ausnahmen und Verzichtserklärungen der Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners.

Die Wandelanleihe wird im Rahmen eines beschleunigten Bookbuild-Verfahrens ausschließlich qualifizierten Anlegern angeboten. Die endgültigen Bedingungen der Wandelanleihe werden voraussichtlich nach der Preisfestsetzung bekannt gegeben, die im Laufe des Tages erwartet wird.

Die Emittentin und Sibanye-Stillwater beabsichtigen, RecycleOne Metals US Holdings Inc. („RecycleOne“), eine indirekte Tochtergesellschaft von Sibanye-Stillwater mit Sitz im US-Bundesstaat Delaware, nach dem Ausgabetag anstelle der Emittentin als Hauptschuldnerin unter den Wandelschuldverschreibungen einzusetzen. Diese Ersetzung erfolgt vorbehaltlich und nach Abschluss des beabsichtigten Beitritts von RecycleOne als zusätzlicher Garant (i) unter den USD675 Millionen 4,000% Senior Notes mit Fälligkeit 2026 und den USD525 Millionen 4,500% Senior Notes mit Fälligkeit 2029, die beide von der Emittentin im Jahr 2021 begeben wurden und von Sibanye-Stillwater garantiert werden, und (ii) unter den wichtigsten Kreditfazilitäten der Gruppe. Nach einer solchen Ersetzung garantiert die Emittentin gesamtschuldnerisch (mit den oben aufgeführten Garanten) die Zahlungsverpflichtungen von RecycleOne unter den Wandelanleihen.

Absa Bank, BMO Capital Markets, BofA Securities und Goldman Sachs fungieren als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners für das Angebot (die „Bookrunners“).

Über Sibanye-Stillwater

Sibanye-Stillwater ist ein multinationaler Bergbau- und Metallverarbeitungskonzern mit einem breit gefächerten Portfolio von Betrieben, Projekten und Investitionen auf fünf Kontinenten. Die Gruppe ist auch einer der weltweit führenden Recycler von PGM-Autokatalysatoren und hat Beteiligungen an führenden Minenabfallaufbereitungsanlagen.

Sibanye-Stillwater hat sich als einer der weltweit größten Primärproduzenten von Platin, Palladium und Rhodium etabliert und ist ein erstklassiger Goldproduzent. Das Unternehmen produziert und veredelt außerdem Iridium und Ruthenium, Nickel, Chrom, Kupfer und Kobalt. Die Gruppe hat vor kurzem damit begonnen, ihr Anlagenportfolio auf den Abbau und die Verarbeitung von Batteriemetallen auszuweiten und zu diversifizieren und verstärkt ihre Präsenz in der Kreislaufwirtschaft durch den Ausbau und die Diversifizierung ihrer Recycling- und Abraumverwertungsaktivitäten weltweit. Weitere Informationen finden Sie unter www.sibanyestillwater.com.

Kontakt für Investoren:

E-Mail: ir@sibanyestillwater.com

James Wellsted

Geschäftsführender Vizepräsident: Investor Relations und Unternehmensangelegenheiten

Tel: +27 (0) 83 453 4014

Website: www.sibanyestillwater.com

Gemeinsame globale Koordinatoren und gemeinsame Bookrunner:

Absa Bank Limited („Absa Bank“)

BMO Capital Markets Limited („BMO Capital Markets“)

Merrill Lynch International („BofA Securities“)

Goldman Sachs International („Goldman Sachs“)

Sponsor: J.P. Morgan Equities South Africa Proprietary Limited

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

