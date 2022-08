Sibanye Stillwater: Betriebs- und Finanzergebnisse für die sechs Monate zum 30. Juni 2022

JOHANNESBURG, 25. August 2022: Sibanye Stillwater Limited (Sibanye-Stillwater oder der Konzern) (JSE: SSW und NYSE: SBSW) freut sich, die Betriebsergebnisse und den verkürzten konsolidierten Zwischenabschluss für die sechs Monate bis zum 30. Juni 2022 bekannt zu geben.

WICHTIGSTE MERKMALE FÜR DIE SECHS MONATE BIS ZUM 30. JUNI 2022

– Signifikante Verbesserungen der Sicherheitsleistung mit sinkender Verletzungs- und Todesfallrate

– Gewinn von R12,3 Milliarden (803 Millionen US$)

– Netto-Cash-Position mit 0,16 x Netto-Cash: bereinigtes EBITDA gehalten*

– Zwischendividende von 138 SA cps (32,46 US cents** pro ADR) beschlossen, was einer annualisierten Dividendenrendite von 7% entspricht

– Inflationsbedingter Drei-Jahres-Lohnabschluss bei den SA-Goldbetrieben erzielt

– Gute Kostenkontrolle bei den SA PGM-Betrieben trotz geringerer Mengen

– Der Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung am Keliber-Projekt schreitet gut voran, mit einem erwarteten Anteil von mehr als 80%.

– Sandouville-Nickelraffinerie – Integration weit fortgeschritten

* Siehe Anmerkung 11.1 (Fußnote 5) des verkürzten konsolidierten Zwischenabschlusses

*Basierend auf dem Schlusskurs der Aktie von R40,67 am 30. Juni 2022 und einem Wechselkurs von R17,0034/US$ am 22. August 2022 von IRESS

US-Dollar SA-Rand

Sechs Monate per Ende Sechs Monate per Ende

Juni 2021 Dezember Juni 2022 SCHLÜSSELSTATISTIK Juni 2022 Dezember Juni 2021

2021 2021

GRUPPE

-1,707- -527- -782- US$m Unverwässertes Ergebnis Rm -12,016- -8,218- -24,836-

-1,707- -787- -775- US$m Hauptergebnis Rm -11,938- -12,045- -24,833-

-2,787- -1,852- -1,465- US$m Bereinigtes EBITDA1 Rm -22,561- -28,057- -40,549-

-14.55- -15.03- 15.40 R/US$ Durchschnittlicher Wechselkurs unter Verwendung des

Tagesschlusskurses

AMERIKA-REGION

US-PGM-Untertagebetriebe2,3

-298,301- -272,099- -230,039- oz 2E PGM-Produktion2,3 kg -7,155- -8,463- -9,278-

-2,286- -1,913- -1,935- US$/2Eoz Durchschnittlicher Korbpreis R/2Eoz -29,799- -28,755- -33,261-

-437- -290- -261- US$m Bereinigtes EBITDA1 Rm -4,021- -4,408- -6,358-

-973- -1,039- -1,366- US$/2Eoz Nachhaltige Gesamtkosten4 R/2Eoz -21,036- -15,619- -14,153-

US-PGM-Recycling2,3

-402,872- -352,276- -361,333- oz 3E PGM-Recycling2,3 kg -11,239- -10,957- -12,531-

-3,159- -3,932- -2,906- US$/3Eoz Durchschnittlicher Korbpreis R/3Eoz -44,752- -59,098- -45,963-

-50- -51- -39- US$m Bereinigtes EBITDA1 Rm -598- -757- -733-

REGION SÜDLICHES AFRIKA (SA)

PGM-Operationen3

-894,165- -941,973- -823,806- oz 4E PGM-Produktion3,5 kg -25,623- -29,299- -27,812-

-3,686- -2,696- -2,817- US$/4Eoz Durchschnittlicher Korbpreis R/4Eoz -43,379- -40,517- -53,629-

-2,154- -1,336- -1,374- US$m Bereinigtes EBITDA1 Rm -21,152- -20,270- -31,338-

-1,163- -1,134- -1,179- US$/4Eoz Nachhaltige Gesamtkosten4 R/4Eoz -18,160- -17,037- -16,921-

Goldoperationen

-518,848- -554,086- -191,683- oz Produziertes Gold kg -5,962- -17,234- -16,138-

-1,792- -1,780- -1,864- US$/oz Durchschnittlicher Goldpreis R/kg -922,851- -860,303- -838,088-

-162- -184- -(202) US$m Bereinigtes EBITDA1 Rm -(3,106) -2,762- -2,351-

-1,691- -1,685- -3,115- US$/oz Nachhaltige Gesamtkosten4 R/kg -1,542,355- -814,347- -791,171-

EUROPÄISCHE REGION

Batteriemetalle – Raffinerie Sandouville6

— — -4,565- tNi Nickelproduktion7 tNi -4,565- — —

— — -30,789- US$/tNi Durchschnittlicher Korbpreis für Nickeläquivalent8 R/tNi -474,144- — —

— — -4- US$m Bereinigtes EBITDA1 Rm -60- — —

— — -29,896- US$/tNi Nickeläquivalente nachhaltige Kosten9 R/tNi -460,397- — —

1. Die Gruppe weist ein bereinigtes Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) aus, das auf der Formel basiert, die in den Kreditvereinbarungen für die Einhaltung der Kreditvereinbarungsformel enthalten ist. Das bereinigte EBITDA ist möglicherweise nicht mit ähnlich bezeichneten Kennzahlen anderer Unternehmen vergleichbar. Das bereinigte EBITDA ist kein Maß für die Leistung nach IFRS und sollte als Ergänzung und nicht als Ersatz für andere Maße der finanziellen Leistung und Liquidität betrachtet werden. Eine Überleitung vom Gewinn vor Lizenzgebühren und Steuern zum bereinigten EBITDA findet sich in Anmerkung 11.1 des verkürzten konsolidierten Zwischenabschlusses.

2. Die Untertageproduktion der US-PGM-Betriebe wird in metrische Tonnen und Kilogramm umgerechnet, und die Leistung wird in SA-Rand (Rand) umgerechnet. Zusätzlich zur Untertageproduktion der US-amerikanischen PGM-Betriebe verarbeitet der Betrieb verschiedene Recyclingmaterialien, die in den ausgewiesenen Statistiken zur 2E-PGM-Produktion, zum durchschnittlichen Korbpreis und zu den All-in Sustaining Costs nicht enthalten sind. Das PGM-Recycling umfasst Palladium-, Platin- und Rhodiumunzen, die dem Ofen zugeführt werden.

3. Die Produktion von Platingruppenmetallen (PGM) in den SA-Betrieben besteht hauptsächlich aus Platin, Palladium, Rhodium und Gold, bezeichnet als 4E (3PGM+Au), und in den US-Untertagebetrieben hauptsächlich aus Platin und Palladium, bezeichnet als 2E (2PGM), und das US-PGM-Recycling besteht hauptsächlich aus Platin, Palladium und Rhodium, bezeichnet als 3E (3PGM)

4. Siehe „Wesentliche Merkmale und Kostenbenchmarks – Sechs Monate“ für die Definition von All-in sustaining cost (AISC)

5. Die Produktion von SA PGM schließt die Produktion im Zusammenhang mit dem Kauf von Konzentrat (PoC) von Dritten aus. Für eine Überleitung der Produktion einschließlich PoC von Dritten, siehe „Überleitung der Betriebskosten ohne PoC von Dritten für Total US und SA PGM, Total SA PGM und Marikana – Sechs Monate“.

6. Die Raffinerie Sandouville verarbeitet Nickelmatte und ist seit dem Datum des Erwerbs am 4. Februar 2022 in den Ergebnissen der Gruppe enthalten.

7. Die Nickelproduktion in der Raffinerie von Sandouville besteht hauptsächlich aus Nickelmetall und Nickelsalzen (in flüssiger Form), die zusammen als Nickeläquivalentprodukte bezeichnet werden

8. Der durchschnittliche Nickeläquivalent-Korbpreis pro Tonne ist der gesamte Nickelumsatz, bereinigt um andere Erträge – Nicht-Produkt-Verkäufe, geteilt durch die insgesamt verkauften Tonnen Nickeläquivalent.

9. Siehe „Wesentliche Merkmale und Kostenbenchmarks – Sechs Monate Sibanye-Stillwater Sandouville Raffinerie“ für eine Überleitung der Umsatzkosten vor Amortisation und Abschreibung zu den Nickeläquivalenten der nachhaltigen Kosten

Angaben zu den Anteilen in den sechs Monaten bis JSE Limited – (SSW)

zum 30. Juni

2022

Anzahl der ausgegebenen Aktien Preisspanne je Stammaktie (Hoch/Tief) R40,67 bis R75,40

– zum 30. Juni 2022 2,830,018,926 Durchschnittliches Tagesvolumen 13,823,127

– gewichteter Durchschnitt 2,821,904,716 NYSE – (SBSW); ein ADR entspricht vier Stammaktien

Streubesitz -99% Preisspanne pro ADR (Hoch/Tief) US$9,97 bis US$20,32

Bloomberg/Reuters SSWSJ/SSWJ.J Durchschnittliches Tagesvolumen 4,471,911

ERKLÄRUNG VON NEAL FRONEMAN, GESCHÄFTSFÜHRENDER VORSTAND VON SIBANYE-STILLWATER

Das Konzernergebnis für die sechs Monate bis zum 30. Juni 2022 (1. Halbjahr 2022) spiegelt die Verschlechterung des globalen wirtschaftlichen und politischen Umfelds in der ersten Jahreshälfte 2022 und eine schwierige Zeit für den Konzern aufgrund erheblicher Störungen in den Gold- und Platinminenbetrieben in Südafrika und den USA wider.

Die Initiativen zur Verbesserung der Sicherheit, die im zweiten Halbjahr 2021 begonnen wurden, wurden im ersten Halbjahr 2022 fortgesetzt und führten zu deutlichen Verbesserungen bei allen Sicherheitsindikatoren. Tragischerweise ereigneten sich zu Beginn des Berichtszeitraums zwei tödliche Unfälle; erfreulicherweise konnte die Gruppe jedoch im zweiten Quartal 2022 ein Quartal ohne Todesfälle verzeichnen.

Die Produktion der Goldbetriebe in Südafrika lag um 63 % unter dem Vorjahresniveau, was in erster Linie auf einen mehr als dreimonatigen Arbeitskampf zurückzuführen ist, während die PGM-Betriebe in den USA im ersten Halbjahr 2022 einen Rückgang der 2E-PGM-Produktion um 23 % gegenüber dem ersten Halbjahr 2021 meldeten, was auf anhaltende betriebliche Einschränkungen und die vorübergehende Einstellung des Betriebs in der Stillwater-Mine infolge schwerer regionaler Überschwemmungen in Montana ab Mitte Juni 2022 zurückzuführen ist.

Die 4E-PGM-Produktion der SA PGM-Betriebe lag um 8 % unter dem Niveau des ersten Halbjahres 2021, blieb jedoch deutlich unter den Prognosen, wobei der Schwerpunkt weiterhin auf dem Kostenmanagement und höheren Nebenproduktgutschriften lag, was dazu führte, dass die AISC im Einklang mit der Inflation gehalten wurden. Dieser anhaltende Fokus auf das Kostenmanagement hat dazu geführt, dass die SA PGM-Betriebe seit ihrer Übernahme die Kostenkurve der Branche deutlich nach unten bewegt haben.

In Anbetracht der erheblichen betrieblichen Störungen während des Zeitraums und der Verschlechterung des makroökonomischen Umfelds war die finanzielle Leistung der Gruppe im ersten Halbjahr 2022 bemerkenswert. Das bereinigte EBITDA der Gruppe in Höhe von 22,6 Mrd. R (1,5 Mrd. US$) für das erste Halbjahr 2022 lag nur 19 % unter dem bereinigten EBITDA von 28,1 Mrd. R (1,9 Mrd. US$) für das zweite Halbjahr 2021, wenn auch 44 % unter dem bereinigten EBITDA von 40,5 Mrd. R (2,8 Mrd. US$) für den Vergleichszeitraum 2021. Das erste Halbjahr 2021 war für die Gruppe ein Rekordhalbjahresergebnis mit einer beträchtlichen Marge, was auf die Rekordpreise im PGM-Korb und die starke operative Leistung aller operativen Segmente der Gruppe zurückzuführen ist.

Der Gewinn für den Zeitraum in Höhe von 12,3 Mrd. R (803 Mio. US$) lag um 51 % unter dem Rekordgewinn für das erste Halbjahr 2021 in Höhe von 25,3 Mrd. R (1,7 Mrd. US$), lässt sich aber gut mit dem Gewinn für das zweite Halbjahr 2021 in Höhe von 8,5 Mrd. R (544 Mio. US$) vergleichen, als die durchschnittlichen Edelmetallpreise auf einem ähnlichen Niveau lagen. Dies ist der dritthöchste Halbjahresgewinn, der seit der Erstnotierung der Gruppe im Jahr 2013 erzielt wurde. Der unverwässerte Gewinn pro Aktie und der bereinigte Gewinn pro Aktie von 426 SA-Cents (28 US-Cents) und 423 SA-Cents (27 US-Cents) lagen beide etwa 49 % unter dem Vorjahreswert.

Der normalisierte Gewinn von 11,2 Mrd. R (726 Mio. US$) unterstützte die Erklärung einer Zwischendividende durch den Verwaltungsrat in Höhe von R3,9 Mrd. (230 Mio. US$) (138 Cents pro Aktie/US 32,46 Cents** pro ADR), die am oberen Ende der Bandbreite der Dividendenpolitik der Gruppe liegt und einer annualisierten Dividendenrendite von 7 % entspricht.

Die Gruppe hat ihre starke Finanzlage beibehalten, mit liquiden Mitteln in Höhe von 27,2 Mrd. R (1,7 Mrd. USD), die nur geringfügig niedriger sind als Ende 2021 und die Kreditaufnahme (ohne Burnstone-Schulden ohne Rückgriffsrecht) in Höhe von 19,3 Mrd. R (1,2 Mrd. USD) übersteigen, was zu einer Nettoliquidität von 7,9 Mrd. R (487 Mio. USD) und einem bereinigten EBITDA von 0,2x im ersten Halbjahr 2022 führt.

Die Aussichten für den Rest des Jahres 2022 haben sich deutlich verbessert, da sowohl der Goldbetrieb in Südafrika als auch der PGM-Betrieb in den USA nach einer Unterbrechung im zweiten Halbjahr 2022 die Produktion wieder aufnehmen. Die Gruppe ist finanziell solide, generiert einen positiven Cashflow und verfügt über eine robuste Bilanz, die erhebliche finanzielle Flexibilität bietet. Wir sind gut positioniert, um sowohl den vorherrschenden wirtschaftlichen Abschwung zu überstehen als auch von sich bietenden Wertsteigerungsmöglichkeiten zu profitieren.

SICHERE PRODUKTION

Mit Blick auf das erste Halbjahr 2022 sind wir auf unserem Weg in Sachen Sicherheit ein gutes Stück vorangekommen, denn die im zweiten Halbjahr 2021 beobachtete Verbesserung aller Sicherheitsindikatoren setzt sich auch im ersten Halbjahr 2022 fort. Während die Institutionalisierung der „Rules of Life“ und anderer erfolgreicher Initiativen, die in H2 2021 eingeführt wurden, um diese positiven Trends aufrechtzuerhalten, fortgesetzt wird, ist eine besondere Priorität für 2022 die Beseitigung tödlicher Zwischenfälle, die durch die Umsetzung unserer konzernweiten Strategie zur Beseitigung tödlicher Zwischenfälle unterstützt wird.

Dies führte dazu, dass die Gruppe im 2. Quartal 2022 ein Quartal ohne tödliche Unfälle erreichte – ein bemerkenswerter Meilenstein. Trotz dieses ermutigenden Rückgangs der tödlichen Zwischenfälle ist der Verlust von zwei Kollegen im ersten Quartal 2022 eine deutliche Erinnerung daran, dass die kontinuierliche Umsetzung und Überwachung unserer Sicherheitskontrollen und Verhaltensweisen zur Risikominderung und zur Unterbindung unsicherer Arbeit unsere oberste Priorität bleiben muss.

Als führendes internationales Bergbauunternehmen, das für das Wohlergehen und die Sicherheit von mehr als 80.000 Mitarbeitern und Vertragspartnern verantwortlich ist, haben wir uns verpflichtet, Sicherheitsstandards von Weltklasse zu erreichen, die mit denen unserer internationalen Wettbewerber vergleichbar sind.

Nach einer Lockerung der COVID-19-bezogenen Beschränkungen in den meisten Ländern und einem deutlichen Rückgang der COVID-19-Infektionen in unserer Belegschaft haben wir das Gesamtrisiko in allen unseren Betrieben überprüft. Auf der Grundlage unserer Risikobewertung, die in den meisten unserer Betriebe eine Impfrate von über 90 % ergab, stellen wir derzeit sicher, dass unsere COVID-19-spezifischen Einrichtungen in unsere Betriebsabläufe im Gesundheitswesen integriert werden. Im Einklang mit unserem Ziel, ein pandemiefestes Unternehmen zu werden, fließen diese Erkenntnisse, einschließlich unserer Impfstrategie, in einen neu entwickelten „Pandemiebereitschaftsplan“ ein, der sicherstellen wird, dass wir in der Lage sind, schnell zu reagieren, um künftige Risiken im Zusammenhang mit COVID-19 oder anderen gesundheitsbezogenen Pandemien zu mindern.

UMWELT, SOZIALES UND GOVERNANCE (ESG)

Marikana Erneuerung

Nach der Übernahme von Lonmin im Juni 2019 hat sich Sibanye-Stillwater zu einem Erneuerungsprozess in Marikana verpflichtet, um gemeinsam eine bessere Zukunft für alle Beteiligten in Marikana zu schaffen.

Im Jahr 2020 wurde der Marikana-Erneuerungsprozess eingeleitet, um das tragische Erbe von Marikana zu bewältigen, das Vertrauen zwischen den Beteiligten wiederherzustellen und sozioökonomische Wiedergutmachung zu ermöglichen. Geleitet von den Themen „Ehren“, „Engagieren“ und „Schaffen“ besteht das Hauptziel des Marikana-Erneuerungsprozesses in der gemeinsamen Erarbeitung einer gemeinsamen Vision und der Schaffung greifbarer sozioökonomischer Chancen und Werte für die Marikana-Gemeinschaften und den gesamten Distrikt, die auch lange nach dem Ende des Bergbaus nachhaltig sein werden.

Im August 2020 veranstaltete Sibanye-Stillwater die erste Marikana-Gedenkvorlesung. Mit diesen jährlichen Vorträgen wird der Jahrestag der Tragödie von Marikana begangen. Sie sollen zum Nachdenken und zum kritischen Diskurs über die Themen anregen, mit denen wir als Gesellschaft heute konfrontiert sind, insbesondere in der Bergbauindustrie und in unseren Betriebsgebieten.

Im Jahr 2020 wurde die Grundsatzrede von Adv Thuli Madonsela gehalten, die eine Botschaft der Erneuerung, Heilung und Hoffnung verkündete. Bei der zweiten Gedenkveranstaltung im August 2021 hielt Dr. Mamphela Ramphele eine Ehrenbotschaft. Die dritte Vorlesung im August 2022 erinnerte an den 10. Jahrestag des Marikana Unglücks. Professor Adam Habib sprach über den Sozialpakt und die Bedeutung des Wiederaufbaus. Am 16. August 2022 kam die gesamte südafrikanische Bergbauindustrie zusammen, um in einer Schweige- und Gedenkminute der 2012 Verstorbenen zu gedenken – ein feierlicher Anlass, der unsere gemeinsame Verpflichtung unterstreicht.

Wir machen weiterhin Fortschritte bei der Erfüllung unserer Verpflichtungen gegenüber den Witwen und Familien der Verstorbenen. Dazu gehört nicht zuletzt die Fertigstellung und Übergabe von 16 Häusern an die Witwen und Familien der Verstorbenen, von denen acht Häuser bereits fertiggestellt und übergeben wurden und die restlichen acht Häuser bis Ende 2022 übergeben werden sollen.

Über den Sixteen-Eight Memorial Trust finanzieren wir auch weiterhin die Ausbildung der von der Tragödie betroffenen Kinder, von denen viele inzwischen junge Erwachsene sind, und unterstützen sie auf andere Weise. Der Trust unterstützt derzeit 139 Begünstigte im Alter von 9 bis 41 Jahren. Bis heute hat der Trust insgesamt 64,5 Millionen Rand an die Begünstigten gespendet, was einem Durchschnittsbetrag von fast 60.000 Rand pro Begünstigtem seit seiner Gründung entspricht. Sechs Begünstigte haben im Jahr 2022 ein Hochschulstudium aufgenommen, womit sich die Gesamtzahl der Studierenden auf 25 erhöht hat (ohne Postgraduierte). Einer der ersten Begünstigten der Stiftung, Mandla Yawa, schloss kürzlich sein Studium der Agrar- und Tierwissenschaften an der Universität Fort Hare mit einem Doktortitel ab. Er kam im September 2020 zunächst als Praktikant zu Sibanye-Stillwater und wurde im Dezember 2021 zum Social Responsibility Supervisor ernannt, der mehrere Projekte im Rahmen der Marikana Renewal und der Sozial- und Arbeitspläne beaufsichtigt.

Mit der Marikana-Erneuerung verbunden ist der Letsema-Engagementprozess, ein Programm zur Einbeziehung eines breiten Spektrums von Interessengruppen in der Region, das unabhängig von einer sozialen Vermittlungsorganisation, ReimagineSA, durchgeführt wird. Der Letsema-Prozess nutzt das reiche kulturelle Erbe Südafrikas, um kollektiv Lösungen für gemeinsame Probleme zu finden. Im Rahmen einer Multi-Stakeholder-Initiative wurden Familien, gewählte Vertreter, traditionelle Führer, Nichtregierungsorganisationen und Gemeinden in den Prozess einbezogen, um das Vertrauen wiederherzustellen. Sibanye-Stillwater hat eine langfristige Vision für die Region Marikana und tätigt erhebliche Investitionen, um Möglichkeiten zu schaffen, die das Leben der Menschen durch Investitionen, Beschäftigung und die Unterstützung der lokalen Gemeindeentwicklung verändern.

In diesem Jahr wurde im Rahmen des Letsema-Prozesses eine Reihe von Multi-Stakeholder-Dialogen (Pitsos) ins Leben gerufen, um den Informationsaustausch über die Realitäten der Betroffenen zu fördern. Die erste Pitso fand im Mai 2022 statt und wurde von 94 Familienangehörigen der Verstorbenen sowie von Regierungsvertretern und NRO besucht. Diese Pitso förderte die Auseinandersetzung mit dem bisherigen Heilungsprozess und den Dialog über die Gedenkarbeit. Die Diskussionen fanden im Rahmen von sechs Schwerpunktbereichen statt, die von den Familien als besonders wichtig eingestuft wurden: Gerechtigkeit, Gedenken, Lebensunterhalt, Bildung, Gesundheit und Wohnen. Ziel dieser Dialoge ist es, die Rechenschaftspflicht und die gemeinsame Verantwortung der Beteiligten zu fördern. Im Anschluss an diese Gespräche haben die Familien eine Arbeitsgruppe gebildet, die eine Gedenkstätte auf der Koppie in Marikana konzipieren und errichten soll.

Das vom Letsema-Prozess unterstützte Programm zur Erneuerung von Marikana ist in seiner Inklusivität eine wirklich einzigartige Initiative des Privatsektors. Ihr Ziel ist es, die Tragödie zu verarbeiten und aus ihr zu lernen und gleichzeitig aktiv auf die Saat der Hoffnung und Versöhnung zu bauen. Diesen Weg haben wir nicht allein beschritten. Wir freuen uns sehr über die überwältigend konstruktive Reaktion der von der Tragödie Betroffenen und derjenigen, die im Bezirk unter ihrem Schatten leben. Wir freuen uns auch, dass die südafrikanische Regierung anlässlich des 10. Jahrestages die Arbeit von Sibanye-Stillwater anerkannt und sich ausdrücklich zu ihrer Verantwortung bekannt hat. Die Erklärung der Regierung können Sie hier nachlesen: Regierung gedenkt der Tragödie von Marikana.

Die Geschichte des Bergbaus ist reich an Praktiken, die das Gefüge der Gesellschaft im Interesse einiger weniger schädigten. Aber wir glauben, dass wir seit dieser Zeit gelernt haben, dass der Bergbau so betrieben werden muss, dass er soziales und wirtschaftliches Kapital für alle Beteiligten schafft. Indem sie dies auf sozial und ökologisch verantwortliche Weise tun, haben Unternehmen, und insbesondere Bergbauunternehmen, die Möglichkeit, den Wandel voranzutreiben, soziale Gerechtigkeit zu erreichen und dauerhafte Werte zu schaffen.

Wir verpflichten uns weiterhin, gemeinsam mit anderen Stakeholdern eine positive Zukunft und ein positives Vermächtnis für Marikana und seine Bevölkerung zu gewährleisten. Weitere Informationen über die Marikana-Erneuerung finden Sie unter: www.marikanarenewal.co.za.

Lohnverhandlungen

SA-Goldlohnverhandlungen

Am 9. März 2022 kündigten AMCU und NUM (die Gewerkschaften) an, dass ihre Mitglieder in den Arbeitskampf treten würden. Vorausgegangen war eine zehnmonatige Auseinandersetzung mit den Gewerkschaftsvertretern, die von der Kommission für Schlichtung, Mediation und Schiedsgerichtsbarkeit (CCMA) begleitet wurde und in deren Verlauf die Gewerkschaften auf ihren Forderungen nach jährlichen, deutlich über der Inflation liegenden Lohnerhöhungen beharrten. Es wurde beschlossen, eine gleichzeitige Aussperrung aller streikenden Beschäftigten durchzuführen, unter anderem im Interesse der Sicherheit der Beschäftigten sowie zum Schutz der Infrastruktur und der Vermögenswerte des Unternehmens. Nach mehr als drei Monaten Arbeitskampf wurde schließlich am 13. Juni 2022 eine Einigung mit den Gewerkschaften erzielt, nachdem die CCMA auf Betreiben von Sibanye-Stillwater erfolgreich interveniert hatte.

Der endgültige Tarifvertrag sieht inflationsgebundene jährliche Erhöhungen vor (eine durchschnittliche Erhöhung von 6,3 % pro Jahr), was dem derzeitigen erhöhten Inflationsumfeld Rechnung trägt und den Arbeitnehmern gegenüber fair ist und die Interessen der anderen Beteiligten schützt. Wichtig ist, dass Verbesserungen in mehreren Nebenbedingungen ausgehandelt wurden, die von erheblichem strategischem Vorteil sind, einschließlich einer Vereinbarung über die Durchschnittslöhne, die seit mehreren Jahren umstritten ist.

Trotz der erheblichen Unterbrechungen, die dieser langwierige Arbeitskampf mit sich brachte, war die entschlossene Haltung, die wir eingenommen haben, eine notwendige Investition, um die Zukunft unseres Goldgeschäfts zu sichern. Die von den Gewerkschaften geforderten Inflationserhöhungen hätten sich erheblich auf die Nachhaltigkeit des Betriebs ausgewirkt, was langfristig negative Folgen für alle Beteiligten, einschließlich der Beschäftigten, gehabt hätte.

Erfreulicherweise war das Ausmaß an Gewalt und Einschüchterung, das für frühere Arbeitskämpfe kennzeichnend war, deutlich geringer, was größtenteils auf die Aussperrung durch die Geschäftsleitung zu Beginn des Streiks sowie auf die geringere Rivalität zwischen den Gewerkschaften zurückzuführen ist. Die proaktive Umsetzung von Streikplänen und die Verwaltung der Fixkosten, um die finanziellen Kosten zu begrenzen und den Wert zu erhalten, milderten die Auswirkungen weiter ab.

Die Rückkehr zur Arbeit nach dem Arbeitskampf und die sichere Wiederaufnahme des Betriebs verlaufen planmäßig, wobei eine Normalisierung der Produktionsraten im Oktober 2022 erwartet wird und sich die Aussichten für den Rest des Jahres deutlich verbessern.

SA PGM Lohnverhandlungen

Die ersten Gespräche mit den repräsentativen Gewerkschaften in unseren PGM-Betrieben in Rustenburg und Marikana begannen Anfang August, nachdem im Vorfeld der Gespräche ein Informationsaustausch mit Wirtschaftswissenschaftlern und Branchenexperten stattgefunden hatte, um ein gemeinsames Verständnis der vorherrschenden betrieblichen und makroökonomischen Rahmenbedingungen zu schaffen. Mehrjährige Vereinbarungen zwischen denselben repräsentativen Gewerkschaften und Branchenkollegen wurden bereits ohne Unterbrechungen erzielt.

Unsere Positionierung wird weiterhin auf inflationsbedingten Erhöhungen beruhen, die dem Kostendruck, dem unsere Mitarbeiter ausgesetzt sind, Rechnung tragen und eine faire Entlohnung gewährleisten, während sie gleichzeitig die Nachhaltigkeit des Unternehmens in einem Umfeld niedrigerer PGM-Preise als in den letzten zwei Jahren schützen. Wir hoffen, dass die Erfahrungen in den Goldminen die Voraussetzungen für eine reibungslose Verhandlung zu vernünftigen Bedingungen geschaffen haben.

BETRIEBSÜBERSICHT (für weitere Einzelheiten siehe den Sicherheits- und Betriebsbericht der Gruppe)

SA PGM-Betriebe

Das Betriebsergebnis der SA PGM-Betriebe lag im ersten Halbjahr 2022 unter dem Niveau des ersten Halbjahres 2021, was auf verschiedene betriebliche Herausforderungen zurückzuführen ist, darunter Seismizität, Abbau durch die Hex River-Verwerfung in der Bathopele-Mine und Strombeschränkungen in Verbindung mit Lastabschaltungen und Kupferkabeldiebstahl. Die 4E PGM-Produktion einschließlich PoC von 849.152 4Eoz für H1 2022 war 9% niedriger als für H1 2021. Ohne PoC war die 4E-PGM-Produktion mit 823.806 4Eoz um 8 % niedriger.

Die Kosten wurden mit AISC (ohne PoC) von R18.160/4Eoz (1.179/4Eoz), die von höheren Nebenproduktgutschriften profitierten, erneut gut gemanagt und lagen trotz einer um 8 % niedrigeren Produktion nur 7 % über dem Vorjahreswert. Die AISC einschließlich PoC von R18.804/4Eoz (US$1.221/4Eoz) waren nur 2 % höher als im ersten Halbjahr 2021, was auf geringere Mengen an eingekauftem Konzentrat zurückzuführen ist.

Der durchschnittliche 4E-PGM-Korbpreis von R43.379/4Eoz (US$2.817/4Eoz) war um 19 % niedriger als in H1 2021. Infolge des niedrigeren durchschnittlichen 4E-Korbpreises und der geringeren Produktion lag das bereinigte EBITDA von 21,2 Mrd. R (1,4 Mrd. US$) für H1 2022 um 33 % unter dem Rekordwert des bereinigten EBITDA von 31,3 Mrd. R (2,2 Mrd. US$) für H1 2021, war jedoch das zweithöchste bereinigte EBITDA, das von den PGM-Betrieben in SA erzielt wurde, und geringfügig höher als für H2 2021.

Dieser solide finanzielle Beitrag der südafrikanischen PGM-Betriebe konnte die Verluste der südafrikanischen Goldbetriebe mehr als ausgleichen und war weitgehend für den positiven Cashflow des Berichtszeitraums verantwortlich, trotz der operativen Herausforderungen in den anderen Betrieben. Die aufgeschobene Akquisitionszahlung in Höhe von 35 % des Cashflows aus den Rustenburg-Betrieben an Anglo Platinum wird im vierten Quartal 2022 abgeschlossen sein, was den Cashflow aus den SA PGM-Betrieben weiter erhöht.

US-PGM-Betriebe

Die 2E-PGM-Produktion aus den US-PGM-Betrieben in Höhe von 230.039 2Eoz im ersten Halbjahr 2022 war im Vergleich zum Vorjahr um 23 % niedriger, was auf anhaltende betriebliche Einschränkungen und die vorübergehende Einstellung des Betriebs in der Stillwater-Mine infolge des Hochwasserereignisses am 12. und 13. Juni 2022 zurückzuführen ist, das den Zugang zur Stillwater-Mine einschränkte. Die AISC von 1.366 US$/2Eoz (21.036 R/2Eoz) waren um 40 % höher als im Vergleichszeitraum 2021, was in erster Linie auf die geringere Produktion, die Umklassifizierung der Erschließung von Stillwater East von Wachstumskapital (in den AIC enthalten) zu Erhaltungskapital (Erschließung der Erzreserven (ORD), in den AISC enthalten), den anhaltenden Inflationsdruck auf die Lagerstätten und die Aufschläge auf die Kosten der Auftragnehmer zurückzuführen ist.

Zusätzlich zu diesen Faktoren führte ein Rückgang des durchschnittlichen 2E-PGM-Korbpreises um 15 % auf 1.935 US$/2Eoz (R29.799/2Eoz) zu einem Rückgang des bereinigten EBITDA um 40 % auf 261 Mio. US$ (R4,0 Mrd.) für H1 2022.

Überprüfung der Optimierung

Am 11. August 2022 wurde dem Markt vom Management ein detaillierter Überblick über den neu positionierten US PGM-Betriebsplan vorgelegt. Diese strategische Überarbeitung der US-amerikanischen PGM-Aktivitäten und Expansionspläne wurde durch verschiedene betriebliche Einschränkungen in Verbindung mit einem veränderten makroökonomischen Umfeld und veränderten Bedingungen auf dem Palladiummarkt veranlasst.

Die US-amerikanischen PGM-Betriebe haben die ursprüngliche strategische Absicht erfüllt und die Anschaffungskosten zurückgezahlt, so dass eine Neupositionierung der Betriebe im Hinblick auf eine größere Flexibilität und einen optimalen langfristigen Wert für sinnvoll erachtet wurde. Der überarbeitete Plan sieht einen Produktionsanstieg auf über 700.000 2Eoz bis 2027 vor, wobei die AISC unter 1.000 US$/2Eoz (in realen Werten von 2022) gehalten werden sollen. Einzelheiten über die Neupositionierung finden Sie unter: US PGM operations – repositioning for the changing market environment.

US-PGM-Recyclingbetrieb

Im US-PGM-Recyclingbetrieb wurden im ersten Halbjahr 2022 durchschnittlich 22,9 Tonnen verbrauchter Autokatalysatoren pro Tag verarbeitet, 7 % weniger als im ersten Halbjahr 2021, was vor allem auf anhaltende globale logistische Beschränkungen und geringere Verschrottungsraten zurückzuführen ist. Im ersten Halbjahr 2022 wurden 4.235 Tonnen Recyclingmaterial angenommen und 4.136 Tonnen zugeführt, wobei der Recyclingbestand um etwa 100 Tonnen anstieg.

Das bereinigte EBITDA aus dem PGM-Recycling sank im Jahresvergleich um 22 % auf 39 Mio. US$ (R598 Mio.) bei einer Marge von 4 %. Der Rückgang war hauptsächlich auf einen Rückgang des 3E-PGM-Korbpreises, den die Recyclingbetriebe erhielten, um 8 % auf 2.906 US$/3Eoz (R44.752/3Eoz) und 14 % niedrigere 3Eoz-Verkäufe zurückzuführen.

SA-Goldgeschäfte

Die Betriebstätigkeit in allen verwalteten SA-Goldbetrieben (außer DRDGOLD) wurde ab dem 9. März 2022 aufgrund von Arbeitskampfmaßnahmen eingestellt, bis eine Einigung mit den Gewerkschaften erzielt und die Aussperrung am 13. Juni 2022 aufgehoben wurde. Die Untertageproduktion wurde am 28. Juni 2022 wieder aufgenommen, nachdem die zurückkehrenden Mitarbeiter medizinisch untersucht, geschult und akklimatisiert worden waren, bevor sie schrittweise wieder aufgenommen wurde, um eine sichere Wiederaufnahme des Untertagebaus zu gewährleisten. Auch der Tagebaubetrieb wurde während des Arbeitskampfes eingeschränkt, lediglich in der Anlage Ezulwini wird Material auf Lohnbasis verarbeitet. Es wird davon ausgegangen, dass der Übertagebetrieb bis Ende August 2022 wieder voll funktionsfähig sein wird, während der Untertagebetrieb im Oktober 2022 seine volle Produktion aufnehmen wird.

Die Produktion wurde auch dadurch beeinträchtigt, dass der Bergbaubetrieb in Beatrix vor dem Arbeitskampf aufgrund der selbst auferlegten Sicherheitsunterbrechung, die seit dem Vorjahr andauerte, eingestellt wurde. Außerdem wurde der Mahlbetrieb in Beatrix ab dem 28. Dezember 2021 ausgesetzt, um vorsorgliche Verstärkungs- und Abstützungsarbeiten an den Abraumlagerungsanlagen (TSF) zu ermöglichen. Diese Arbeiten wurden zwar bis Ende Mai 2022 abgeschlossen, doch war der Abbau aufgrund der Arbeitskampfmaßnahmen nicht möglich, so dass die ursprünglich vorgesehene Einrichtung einer Halde nicht möglich war.

Infolge der oben genannten Faktoren sank das bereinigte EBITDA (einschließlich DRDGOLD) von R2,4 Mrd. (162 Mio. US$) für H1 2021 auf ein Minus von R3,1 Mrd. (202 Mio. US$) für H1 2022, wobei DRDGOLD R840 Mio. (54 Mio. US$) beitrug.

Sandouville Nickel-Raffinerie

Der Erwerb der Nickelraffinerie Sandouville in Le Havre, Frankreich, wurde am 4. Februar 2022 abgeschlossen. Sandouville produzierte 3.499 Tonnen Nickelmetall, 1.066 Tonnen Nickelsalze und 113 Tonnen Kobaltchlorid zu durchschnittlichen Betriebskosten von R460.397 Nickeläquivalent/tNi (29.896 US$/tNi). Die Integration der Sandouville-Raffinerie verläuft erwartungsgemäß mit einem Anstieg der Produktionsmengen um 10 % im Vergleich zum Vorjahr, was auf Effizienzsteigerungen und gute Ausbeute zurückzuführen ist. Die jüngsten Erhöhungen der Strom- und Gaspreise haben die Bruttobetriebsmarge verringert und stellen ein Kostenrisiko dar, das von der zukünftigen Entwicklung der europäischen Energie- und Gasversorgung abhängt. Der Schwerpunkt liegt auf der Kontinuität und Stabilität der Produktion durch die Beseitigung von Engpässen in der Anlage, um den Durchsatz bis 2026 auf die Nennkapazität von ~12kt Ni-Metall, ~4kt Ni-Salze und ~600t CoCl2 zu erhöhen.

Das bereinigte EBITDA des ersten Halbjahres 2022 betrug 4 Millionen US-Dollar (60 Millionen Rand).

MARKTÜBERSICHT

PGMs

Die Aussichten für die weltweite Automobilproduktion im zweiten Halbjahr 2022 scheinen konstruktiver zu sein, was in erster Linie auf die Widerstandsfähigkeit des Sektors in China und die erwartete Lockerung der Lieferkettenbeschränkungen gegen Jahresende zurückzuführen ist. Bessere Inflationszahlen aus den USA nach einer Reihe von Zinserhöhungen im ersten Halbjahr 2022 haben zu einem gewissen Marktoptimismus und einer Verbesserung der PGM-Preise seit Jahresmitte geführt. Die globalen makroökonomischen und politischen Risiken sind jedoch nach wie vor hoch, und die Wahrscheinlichkeit weiterer Störungen und einer längeren wirtschaftlichen Rezession bleibt hoch.

Der weltweite Absatz von leichten Nutzfahrzeugen ging im ersten Halbjahr 2022 im Vergleich zum Vorjahr um 8,5 % auf 38,5 Mio. Einheiten zurück, was auf anhaltende Produktionsengpässe wie die anhaltende Verknappung von Halbleiterchips, COVID-19-Sperrungen in China und den Krieg in der Ukraine zurückzuführen ist. Die PGM-Märkte wurden durch die sich verschlechternden globalen Wirtschaftsaussichten und die steigende Inflation beeinträchtigt.

Der chinesische Pkw-Absatz ging im Jahresvergleich um 2,3 % auf 11,9 Mio. Einheiten zurück, wobei zwischen März und Mai schätzungsweise über 1 Mio. Pkw-Verkäufe aufgrund regionaler Sperrungen und Quarantänemaßnahmen verloren gingen, obwohl sich der Absatz seit Mai 2022 wieder verbessert hat. Die chinesische Regierung hat vor kurzem die Kaufsteuer für Autos mit Verbrennungsmotor und Hybridfahrzeuge (mit einem Hubraum von höchstens 2 Litern und einem Preis von weniger als 300.000 CNY oder etwa 45.000 $) halbiert. Es wird erwartet, dass diese Politik den Absatz von LDVs im zweiten Halbjahr 2022 weiter ankurbeln wird.

Die US-LKW-Verkäufe fielen im ersten Halbjahr 2022 im Vergleich zum Vorjahr um 18,2 % auf 6,8 Mio. Einheiten, da niedrige Lagerbestände, steigende Inflation und Zinsen die Fahrzeugpreise auf ein Rekordniveau trieben, wobei der durchschnittliche Transaktionspreis im Mai 2022 ein Rekordhoch von etwa 47.000 $ erreichte. Die Lagerbestände betrugen im ersten Halbjahr 2022 durchschnittlich etwa 1 Million Einheiten. Die Zulassungen von leichten Fahrzeugen in Westeuropa gingen im ersten Halbjahr 2022 im Vergleich zum Vorjahr um 15,5 % auf rund 5,8 Millionen Einheiten zurück. Alle wichtigen europäischen Märkte verzeichneten zweistellige Rückgänge, wobei der gesamte Pkw-Markt in Frankreich um 16,3 %, in Deutschland um 11,0 %, in Italien um 22,7 %, in Spanien um 10,7 % und im Vereinigten Königreich um 11,9 % zurückging.

Die Prognosen für die weltweite Lkw-Produktion wurden seit Ende 2021 nach unten korrigiert. Die jüngste Prognose der Berater von LMC Automotive für die weltweite Lkw-Produktion wurde weiter auf 79,5 Millionen Einheiten im Jahr 2022 gesenkt.

Trotz anfänglicher Bedenken des Marktes über die möglichen Auswirkungen des Krieges in der Ukraine haben die verhängten Sanktionen (vor allem die Streichung russischer Produzenten von der Liste der „Good Delivery“ durch die LPPM Anfang des Jahres und die von der britischen Regierung verhängten Sanktionen gegen Wladimir Potanin, den CEO und Großaktionär von Norilsk Nickel) zu relativ begrenzten Auswirkungen auf das weltweite PGM-Angebot geführt. Die Verfügbarkeit von Investitionsgütern und wichtigen Teilen in Russland könnte jedoch die Produktion und künftige Wachstumspläne kurz- bis mittelfristig einschränken.

Das PGM-Angebot aus Nordamerika wurde durch die regionalen Überschwemmungen in Montana Mitte Juni beeinträchtigt, was zu einem Rückgang der Produktion in der Region um etwa 60k 2Eoz für 2022 führte.

Auch das Angebot an Platinmetallen aus Südafrika wird 2022 voraussichtlich geringer ausfallen als im Vorjahr, was auf die Auswirkungen der anhaltenden Stromausfälle bei Eskom, dem staatlichen Stromversorger, und die von anderen Unternehmen angeführten Verarbeitungsprobleme zurückzuführen ist. Obwohl viele der südafrikanischen PGM-Produzenten die Tarifverhandlungen abgeschlossen haben, könnten soziale Unruhen oder Arbeitskampfmaßnahmen das Angebot weiter beeinträchtigen.

Das sekundäre Angebot aus dem Autokatalysator-Recycling bleibt mittelfristig begrenzt, da die Autoverkäufe schwach bleiben, was zu höheren Gebrauchtwagenpreisen führt und die durchschnittliche Verweildauer der Fahrzeuge verlängert. Es wird erwartet, dass sich globale Störungen der Logistik- und Lieferketten, höhere Logistikkosten und niedrigere PGM-Preise auf die Kostenstrukturen der Sammler auswirken werden. Für 2022 wird mit einem Rückgang der Recyclingmengen um etwa 10 % gegenüber 2021 gerechnet.

Batteriemetalle

Das Wachstum der Verkäufe von batterieelektrischen Fahrzeugen (BEV) übertraf weiterhin deutlich das Wachstum der Gesamtverkäufe von leichten Nutzfahrzeugen (LDV), wobei der weltweite BEV-Absatz im ersten Halbjahr 2022 im Vergleich zum Vorjahr um 75 % stieg, während der Gesamtabsatz von LDV im ersten Halbjahr 2021 um 8,5 % zurückging. Infolgedessen stieg der Anteil der BEV am Gesamtmarkt für Nutzfahrzeuge in der ersten Jahreshälfte 2022 auf fast 9 %.

China bleibt der größte Markt für Elektrofahrzeuge und repräsentiert fast zwei Drittel der weltweiten BEV-Verkäufe in H1 2022, trotz der wirtschaftlichen Auswirkungen der Null-COVID-19-Politik des Landes. Erweiterte steuerliche Anreize haben den BEV-Absatz im ersten Halbjahr 2022 im Vergleich zum Vorjahr um 100 % gesteigert. Die Anreize wurden auf einige Benzinfahrzeuge ausgeweitet, aber der Gesamtabsatz von LDVs fiel im selben Zeitraum um 2 %. Die BEV-Verkäufe in Europa und Nordamerika stiegen im Gegensatz zu den rückläufigen Gesamtverkäufen von Personenkraftwagen ebenfalls deutlich an.

Die Bemühungen um eine Regionalisierung der Batterielieferketten wurden in Europa und Nordamerika mit dem Inflation Reduction Act (IRA) fortgesetzt, der in den Vereinigten Staaten am 16. August 2022 in Kraft trat. Der IRA schafft Anreize für die nordamerikanische Batterie- und BEV-Produktion, indem er Qualifikationskriterien für Steuergutschriften auf Bundesebene einführt (40 % der Batteriemetalle, die in den USA oder aus Ländern mit Freihandelsabkommen (FTA) bezogen werden, ab 2024, ansteigend auf 80 % ab 2027). Kurzfristig könnte sich dies negativ auf den regionalen BEV-Absatz auswirken, da die Mehrheit der auf dem Markt befindlichen BEVs aufgrund der minimalen Beschaffung von Batterierohstoffen aus Nordamerika oder aus Ländern mit Freihandelsabkommen mit den USA nicht mehr für die Bundessteuergutschrift in Frage käme. Längerfristig werden jedoch Vorteile für die in den USA ansässigen Hersteller von Batteriemetallen erwartet, wobei das Rhyolite Ridge-Projekt gut positioniert ist, um davon zu profitieren.

Eine weitere interessante Entwicklung sind die zunehmenden Investitionen der OEMs in Minen zur Sicherung von Batteriemetallen angesichts der sich abzeichnenden Knappheit. BMW, BYD und Ford sind die jüngsten Beispiele für OEMs, die in vorgelagerte Bereiche investieren, und einige gehen sogar so weit, im Voraus zu zahlen, um sich die Abnahme von Lithium zu sichern.

GESCHÄFTS- UND MARKTENTWICKLUNG

Die störenden Auswirkungen der COVID-19-Pandemie und die nachfolgenden politischen und wirtschaftlichen Ereignisse haben die Risiken aufgezeigt, die mit der zuvor zunehmenden Abhängigkeit von einem globalen Logistik- und Lieferkettenmodell verbunden waren. Die Gruppe hatte zuvor die Wahrscheinlichkeit einer stärkeren Regionalisierung der Lieferketten und eines nationalistischeren Ansatzes in Bezug auf Außenpolitik und Handel festgestellt. Die Strategie der Gruppe für grüne Metalle hat daher dem Wachstum in oder in der Nähe von Nordamerika und Europa Vorrang eingeräumt, um eine bevorzugte Position bei der Lieferung kritischer Metalle für die wachsenden Batterie-Ökosysteme in diesen Regionen zu erreichen.

Die kürzlich erfolgte Unterzeichnung des IRA in den Vereinigten Staaten ist, wie bereits erwähnt, eine weitere Unterstützung für unsere Green Metals-Strategie, die nach Ansicht des Managements langfristige Wertvorteile für Sibanye-Stillwater und die Stakeholder bringen wird.

Sibanye-Stillwater konzentriert sich weiterhin auf das Wachstum in diesen Ökosystemen. Der signifikante Anstieg der Batteriemetallpreise seit Anfang 2021 hat jedoch eine vorsichtigere Herangehensweise an das M&A-Wachstum erforderlich gemacht. Das Management ist der Ansicht, dass eine Strategie, die sich auf spezifische Akquisitionsmöglichkeiten konzentriert, sowohl strategisch als auch aus der Wertperspektive sinnvoll ist, wie z.B. die unten beschriebene Aufstockung des Anteils an Keliber und die erwartete Akquisition von 50 % am Rhyolite Ridge Projekt, sobald alle aufschiebenden Bedingungen erfüllt sind, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Genehmigungen und eine gesicherte Fremdfinanzierung.

Aufstockung der Beteiligung an Keliber

Am 30. Juni 2022 gab die Gruppe ihre Absicht bekannt, ihr Vorkaufsrecht auszuüben, um ihre Beteiligung an Keliber auf 50 % plus eine Aktie zu erhöhen. Gleichzeitig wurde den Minderheitsaktionären von Keliber, mit Ausnahme der Finnish Minerals Group, ein freiwilliges Barangebot unterbreitet, das bei vollständiger Annahme unsere Beteiligung an Keliber auf über 80 % erhöhen wird.

Die Finnish Minerals Group, ein finnisches staatliches Holding- und Entwicklungsunternehmen, das die staatlichen Bergbaubeteiligungen verwaltet, ist mit einem Anteil von derzeit rund 20 % der zweitgrößte Aktionär von Keliber nach Sibanye-Stillwater. Es wird davon ausgegangen, dass die Finnish Minerals Group auch in Zukunft ein wichtiger Aktionär und strategischer Partner für das Unternehmen bleiben wird, wobei sie ihre derzeitige Beteiligung durch eine Ausgleichstransaktion während einer möglichen Kapitalerhöhung für das Projekt beibehalten könnte.

Sibanye-Stillwater hat rund 176 Mio. EUR investiert, um eine Mehrheitsbeteiligung an Keliber zu erwerben. Sollten alle Minderheitsaktionäre das freiwillige Angebot annehmen, ist eine zusätzliche Gegenleistung von maximal 196 Mio. EUR erforderlich.

Keliber ist bestrebt, der erste voll integrierte Lithiumproduzent in Europa zu werden und jährlich etwa 15.000 Tonnen Lithiumhydroxid-Monohydrat für die sich entwickelnde europäische Batterieindustrie zu liefern. Eine kürzlich durchgeführte endgültige Machbarkeitsstudie und eine Steigerung der Erzreserven um 31 % haben die Qualität und den inhärenten Wert des Keliber-Projekts bestätigt, wobei sich die fundamentalen Aussichten für den Lithiummarkt seit dem Erwerb der ersten Beteiligung durch Sibanye-Stillwater im ersten Quartal 2021 deutlich verbessert haben.

FuE, Innovation und Marktentwicklung

Die Gruppe investierte weiterhin in innovative Marktentwicklungsmöglichkeiten mit strategischen Partnern:

Heraeus Edelmetalle

Im August 2022 schlossen Sibanye-Stillwater und Heraeus Precious Metals eine Partnerschaft zur Entwicklung und Vermarktung neuartiger Elektrolysekatalysatoren für die Produktion von grünem Wasserstoff. Die Partnerschaft ermöglicht die Zusammenarbeit bei der Erforschung und Entwicklung neuartiger Elektrokatalysatoren, die Platingruppenmetalle mit hoher Aktivität und Stabilität für Protonenaustauschmembran-Elektrolyseure (PEM) enthalten, die bei der Herstellung von grünem Wasserstoff eingesetzt werden. Das Projekt wird zu gleichen Teilen von Sibanye-Stillwater und Heraeus über einen Zeitraum von drei Jahren finanziert, in denen beide Unternehmen bei der Kommunikation und Vermarktung des neuartigen Katalysators zusammenarbeiten werden.

EnHywhere

Im Mai 2022 investierte die Gruppe 1,6 Mio. EUR in eine Wandelanleihe in Höhe von 5 Mio. EUR in EnHywhere, ein französisches Start-up-Unternehmen, das eine neuartige Wasserstoffbetankungstechnologie für kleine Flächen entwickelt hat, die alle Fahrzeuge (z. B. leichte Nutzfahrzeuge, kommerzielle Flotten, Lkw, Busse) bedienen kann. Die Wasserstoffbetankungstechnologie von EnHywhere umfasst eine kompakte, autonome Wasserstofferzeugungs- und -betankungsstation, die ihren eigenen grünen Wasserstoff mithilfe eines PGM-haltigen PEM-Elektrolyseurs produziert. Sie verfügt über einen Niederspannungsnetzanschluss und nutzt eine normale Haushaltswasserversorgung, um bis zu 80 kg Wasserstoff pro Tag zu erzeugen. Die Technologie lässt sich zudem leicht implementieren, da es nur minimale Genehmigungsanforderungen für die Einführung einzelner Stationen gibt, was Zeit und Kosten spart. Am 5. Juli 2022 investierte die Gruppe eine zweite Tranche von 2,6 Millionen Euro in die Wandelanleihe.

BETRIEBPLANUNG1

Wie bereits am 11. August 2022 bekannt gegeben, wurde die prognostizierte 2E-PGM-Produktion der US-amerikanischen PGM-Betriebe für 2022 auf 445.000 2Eoz bis 460.000 2Eoz mit AISC zwischen 1.380 US$/2Eoz und 1.425 US$/2Eoz revidiert, was auf die Auswirkungen der regionalen Überschwemmung und die Neupositionierung der Betriebe nach der im ersten Halbjahr 2022 durchgeführten Optimierungsplanung zurückzuführen ist. Die Investitionsausgaben werden voraussichtlich zwischen 275 Mio. US$ und 285 Mio. US$ betragen (einschließlich 70 Mio. US$ Projektkapital).

Es wird erwartet, dass die US-Recyclingbetriebe zwischen 700.000 und 730.000 3Eoz fördern werden. Die Investitionsausgaben liegeb bei etwa 3 Millionen US-Dollar.

Die prognostizierte 4E-PGM-Produktion der SA PGM-Betriebe2 für 2022 liegt weiterhin zwischen 1.750.000 4Eoz und 1.850.000 4Eoz mit AISC zwischen R18.500/4Eoz und R19.200/4Eoz (US$1.233/4Eoz und US$1.280/4Eoz). Die Investitionsausgaben werden auf R4,8 Mrd. (320 Mio. US$) geschätzt, einschließlich 950 Mio. R (63 Mio. US$) für das K4-Projekt im Jahr 2022.

Die Prognose für die Goldproduktion der verwalteten SA-Goldbetriebe (ohne DRDGOLD) für 2022 wurde aufgrund des Arbeitskampfes ausgesetzt. Die Prognose wurde auf 14.000 kg (450.000 Unzen) bis 14.500 kg (466.000 Unzen) mit AISC zwischen R1.390.000/kg (2.880 US$/Unze) und R1.470.000/kg (3.060 US$/Unze) korrigiert. Die Investitionsausgaben werden auf R3,9 Mrd. (US$ 260 Mio.) geschätzt, einschließlich R1,1 Mrd. (US$ 73 Mio.) für das Burnstone-Projekt und R270 Mio. (US$ 18 Mio.) für das Vertiefungsprojekt Kloof 4.

1 Die Umrechnung der Dollarkosten für 2022 basiert auf einem durchschnittlichen Wechselkurs von 15,00 R/US$.

2 SA PGM-Leitfaden enthält PoC von Dritten

NEAL FRONEMAN

CEO

SIBANYE-STILLWATER-GRUPPE SICHERHEITS- UND BETRIEBSPRÜFUNG

SICHERHEIT

Die Sicherheitstrends der Gruppe haben sich im ersten Halbjahr 2022 weiter verbessert, nachdem Mitte 2021 Maßnahmen ergriffen wurden. Die Häufigkeitsrate der tödlichen Unfälle (FIFR) (pro Million Arbeitsstunden) verbesserte sich um 70 % von 0,1 in H1 2021 auf 0,03 in H1 2022. Die Häufigkeitsrate schwerer Verletzungen (SIFR) sank von 4,39 auf 3,16, was einer Verbesserung von 28 % entspricht, die Häufigkeitsrate von Verletzungen mit Ausfalltagen (LDIFR) verbesserte sich um 34 % von 7,23 auf 4,77, und die Gesamthäufigkeitsrate der meldepflichtigen Verletzungen (TRIFR) sank im Jahresvergleich um 32 % von 8,43 auf 5,71. Dies sind beträchtliche Verbesserungen, die durch eine intensive Fokussierung des Managements erreicht wurden, und unsere Herausforderung für die Zukunft besteht darin, weitere Verbesserungen zu erzielen und die Sicherheit in allen unseren Betrieben nachhaltig zu verbessern.

Die Strategie für eine sichere Produktion ist zu unserem Weg zur Exzellenz geworden, und es wurden mehrere Leitindikatoren zu den Maßnahmen der Strategie entwickelt. Insbesondere konzentriert sich die Gruppe auf die Beseitigung von Vorfällen mit hohem Gefährdungspotenzial und auf unsere Strategie zur Beseitigung tödlicher Unfälle. Als Teil dieses Weges wurde in der ersten Hälfte des Jahres 2022 mit der Einführung der Broschüre „Life-saving Commitment“ begonnen. Der Zweck dieser Broschüre ist es, einen Überblick über die kritischen Kontrollen für tödliche Risiken, kritische lebensrettende Verhaltensweisen und kritische Managementroutinen zu geben. Diese sind der Schlüssel zu einer Organisation ohne tödliche Arbeitsunfälle auf unserem Weg zu Null Unfällen. Der Unfalluntersuchungsausschuss, in dem Führungskräfte gemeinsam einige der bedeutenden Vorfälle (Verletzungen oder Vorfälle mit potenziellem Todesfolge) präsentieren und bewerten, trägt weiterhin dazu bei, das Verständnis für die Unfallursachen bis auf die Ebene der Grundursachen zu verbessern, und überträgt die Verantwortung auf alle Ebenen der Organisation.

Die Zahl der Todesfälle ist im Vergleich zum Vorjahr deutlich zurückgegangen: zwei Todesfälle in H1 2022 gegenüber acht in H1 2021. Beide Todesfälle ereigneten sich im ersten Quartal 2022, wobei die Gruppe im zweiten Quartal 2022 ein Quartal ohne Todesfälle verzeichnete.

Die Sicherheitsleistung der US-amerikanischen PGM-Betriebe hat sich im ersten Halbjahr 2022 erheblich verbessert: Die Zahl der meldepflichtigen Unfälle ging im Vergleich zum Vorjahr von 33 auf 20 zurück. Für das erste Halbjahr 2022 meldeten die US-amerikanischen PGM-Betriebe eine Verbesserung der Gesamthäufigkeit meldepflichtiger Unfälle (TRIFR) um 39 % von 14,4 im ersten Halbjahr 2021 auf 8,9 im ersten Halbjahr 2022.

Auch die SA PGM-Betriebe meldeten für H1 2022 eine verbesserte Sicherheitsleistung, wobei sich die TRIFR im Vergleich zum Vorjahr um 33 % auf 5,83 verbesserte. Leider kam es im ersten Quartal 2022 zu einem Todesfall. Herr Mashudu Mphaphuli, der als Zugführerassistent bei der Zentralbahn in Rustenburg arbeitete, verstarb am 15. März 2022 an den Folgen seiner schweren Verletzungen, die er sich bei einem Unfall am 14. Februar 2022 zugezogen hatte.

Die SA PGM-Bergbaubetriebe erreichten am 21. Juni 2022 4 Millionen Schichten ohne tödliche Unfälle, und diese Leistung setzte sich auch im zweiten Halbjahr fort.

Trotz der geringeren Produktion in den SA-Goldbetrieben im ersten Halbjahr 2022 aufgrund von Arbeitskampfmaßnahmen wurde auch die Sicherheitsleistung im ersten Halbjahr 2022 verbessert, wobei die TRIFR um 37 % auf 4,86 stieg. Leider gab es in den SA-Goldbetrieben im ersten Quartal des ersten Halbjahres 2022 einen Todesfall im Zusammenhang mit einer unterirdischen, schienengebundenen Anlage im Betrieb Driefontein. Am 19. Januar 2022 erlitt Herr Thabile Cele, ein Lokomotivführer, bei einem Schienenunfall schwere Verletzungen und erlag seinen Verletzungen.

Beide Vorfälle wurden zusammen mit den betroffenen Interessengruppen gründlich untersucht, um zu verhindern, dass sich ähnliche Vorfälle wiederholen. Der Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung sprechen der Familie, den Freunden und Kollegen unserer verstorbenen Kollegen ihr aufrichtiges Beileid aus. Den Familien der Verstorbenen wird die angemessene Unterstützung und Betreuung zuteil.

Die Raffinerie Sandouville ist nun in die Sicherheitsberichterstattung der Gruppe integriert und verzeichnet einen TRIFR-Wert von 15,95 und einen LDIFR-Wert von 11,96, obwohl die Definitionen noch standardisiert werden müssen, um einen sinnvollen Vergleich zu ermöglichen. Da diese Werte derzeit über dem Gruppendurchschnitt von 5,71 bzw. 4,77 liegen, wird das Augenmerk verstärkt auf das Personal der Subunternehmer gerichtet, denn drei von vier Unfällen gehen auf das Konto von Subunternehmern.

BETRIEBSPRÜFUNG

US-PGM-Betriebe

Die abgebaute 2E-PGM-Produktion der US-amerikanischen PGM-Betriebe lag im ersten Halbjahr 2022 mit 230.039 2Eoz um 23 % unter dem Vorjahreswert, was auf anhaltende betriebliche Einschränkungen und die vorübergehende Einstellung des Betriebs in der Stillwater-Mine infolge des schweren Hochwasserereignisses am 12. und 13. Juni 2022 zurückzuführen ist, das den Zugang zur Stillwater-Mine einschränkte.

Die Produktion der Stillwater-Mine in Höhe von 143.420 2E im ersten Halbjahr 2022 war um 19 % niedriger, was auf betriebliche Einschränkungen und die Auswirkungen des Hochwassers zurückzuführen ist, das die Produktion um etwa 15.000 2Eoz reduzierte. Die Produktion von Stillwater West war vor dem Hochwasser durch eine geringere Flexibilität des Abbaus eingeschränkt, die mit den überarbeiteten Betriebsverfahren im Anschluss an die Anordnungen der Mine Safety and Health Administration (MSHA) bezüglich der Hauptproduktion und des Stampfniveaus zusammenhing. Der Schwerpunkt bei Stillwater West liegt auf der zusätzlichen Erschließung zur Wiederherstellung von zwei Abbaufronten jenseits der Depressionszone im Westen und der Stillwater-Verwerfung im Osten, wodurch sich der Erschließungszustand bis 2024 auf 12 Monate erhöhen wird, was eine größere Flexibilität beim Abbau ermöglicht. Die Produktion bei Stillwater East wurde durch schwierige Bodenbedingungen beeinträchtigt, die einen höheren als den erwarteten Einsatz einer technischen (zementierten) Versatzlösung erfordern. Die Bergbaubereiche, die eine zementierte Versatzlösung benötigen, wurden bis zur voraussichtlichen Fertigstellung einer permanenten Versatzanlage innerhalb der nächsten drei Jahre ausgesetzt.

Die Produktion der East Boulder Mine lag mit 86.618 2Eoz um 29% niedriger als im ersten Halbjahr 2021, was auf die höhere geologische und geotechnische Komplexität zurückzuführen ist, da der Abbau nach Westen verlagert wird. Hinzu kommen ein Mangel an wichtigen Bergarbeiterqualifikationen und anhaltende Herausforderungen in der Lieferkette, die die betriebliche Produktivität beeinträchtigen. Der Schwerpunkt in East Boulder liegt auf der Verbesserung der Ausbildung von Bergleuten und der Gewinnung und Bindung von Fachkräften in diesen kritischen Bereichen. Der Entwicklungsstand in East Boulder wird auf dem derzeitigen Niveau von 18 Monaten gehalten.

Die Gesamterschließung von 12.534 Metern war um 15 % niedriger als im ersten Halbjahr 2021, wobei der Schwerpunkt auf der Primärerschließung lag, die im Jahresvergleich um 9 % zunahm, was die Sekundärerschließung ausglich, die im Jahresvergleich aufgrund der aufgezeigten Herausforderungen um 23 % zurückging. Die Gesamterschließung des Projekts war mit 1.010 Metern 76 % niedriger als im ersten Halbjahr 2021, nachdem die Entscheidung getroffen wurde, zusätzliche Erschließungen bis zur Fertigstellung der zementierten Verfüllungslösung einzuschränken.

Die AISC von 1.366 US$/2Eoz (R21.036/4Eoz) waren um 40 % höher als im Vergleichszeitraum 2021, was in erster Linie auf die geringere Produktion, den anhaltenden Inflationsdruck auf die Lagerstätten, die Aufschläge auf die Auftragnehmerkosten und die Änderung der Klassifizierung der Erschließung von Stillwater East von Wachstumskapital auf Erhaltungskapital (ORD) zurückzuführen ist. Infolge dieser Änderung der Klassifizierung und der Fokussierung auf die primäre Erschließung stieg der ORD von 40 Mio. US$ (R582 Mio.) für H1 2021 auf 83 Mio. US$ (R1,3 Mrd.) für H1 2022, wobei der ORD einen Beitrag von 360 US$/2Eoz (R5.551/2Eoz) zu den AISC bzw. 226 US$/2Eoz (R3.600/2Eoz) mehr als im Vorjahr leistete. Lizenzgebühren und Versicherungen trugen 196 US$/2Eoz (R3.018/2Eoz) zu den AISC in H1 2022 bei, verglichen mit 203 US$/2Eoz (R2.954/2Eoz) in H1 2021.

Das bereinigte EBITDA aus den US-PGM-Untertagebetrieben in Höhe von 261 Mio. US$ (R4,0 Mrd.) für H1 2022 sank um 40 % gegenüber 437 Mio. US$ (6,4 Mrd. R) für H1 2021, was auf einen Rückgang des durchschnittlichen 2E-PGM-Korbpreises für H1 2022 um 15 % auf 1.935 US$/2Eoz (29.799 R/2Eoz), höhere Kosten und einen um 12 % niedrigeren 2Eoz-Absatz im Vergleich zum Vorjahr zurückzuführen ist.

Die Investitionsausgaben gingen im ersten Halbjahr 2022 im Vergleich zum Vorjahr um 10 % auf 142 Mio. US$ (R2,2 Mrd.) zurück, wobei der Großteil dieser Ausgaben (76 % bzw. 107 Mio. US$) auf Betriebs- und Erhaltungskapital entfiel. Das Projektkapital ging im Jahresvergleich um 59 % auf 34 Mio. US$ (530 Mio. R5) zurück, was auf die geringeren Ausgaben für das Projekt Stillwater East zurückzuführen ist. Die Ergebnisse des neuen Betriebsplans und die oben erwähnte Änderung der Klassifizierung in ORD bestätigten, dass das Erschließungstempo von Stillwater East angesichts der beträchtlichen Erschließungskosten, die sich aus den Aufschlägen auf die Auftragnehmerkosten ergaben, und der Entscheidung, die Erschließung mehrerer Stoping-Blöcke bis zur Fertigstellung der zementierten Versatzanlage zu verschieben, gedrosselt werden würde. Folglich werden die Fertigstellung der 56 Sohlenbohrung im Benbow-Abfall im Laufe dieses Jahres und die Fertigstellung des aufgerüsteten Konzentrators die einzigen verbleibenden Wachstumsinvestitionen auf kurze Sicht sein.

US-PGM-Recyclingbetrieb

Der Recyclingbetrieb führte im ersten Halbjahr 2022 durchschnittlich 22,9 Tonnen verbrauchten Autokatalysator pro Tag zu, 7 % weniger als im ersten Halbjahr 2021, was vor allem auf anhaltende logistische Einschränkungen weltweit und Anpassungen des Mischungsverhältnisses von hochwertigem Recyclingmaterial nach dem Rückgang des Volumens an abgebautem Konzentrat nach dem Hochwasserereignis zurückzuführen ist. Im ersten Halbjahr 2022 wurden 4.235 Tonnen Recyclingmaterial angenommen und 4.136 Tonnen zugeführt.

Das bereinigte EBITDA aus dem PGM-Recycling sank im Jahresvergleich um 22 % auf 39 Mio. US$ (R598 Mio.) bei einer Marge von 4 %. Der Rückgang war hauptsächlich auf einen Rückgang des 3E-PGM-Recyclingkorbpreises um 8 % auf 2.906 US$/3Eoz (R44.752/3Eoz) und einen um 14 % niedrigeren 3Eoz-Absatz zurückzuführen.

SA PGM-Betriebe

Die Produktion der SA PGM-Betriebe im ersten Halbjahr 2022 wurde durch verschiedene betriebliche Herausforderungen beeinträchtigt, darunter ein langsames Anfahren nach dem Jahreswechsel, selbst auferlegte Sicherheitsunterbrechungen, Seismizität am Siphumelele-Schacht, Abbau durch die Hex River-Verwerfung in der Bathopele-Mine, die die Produktivität beeinträchtigte, und Stromunterbrechungen aufgrund von Eskom-Lastabschaltungen und Kupferkabeldiebstahl. Die 4E PGM-Produktion von 849.152 4Eoz für H1 2022 war 9% niedriger als für H1 2021 einschließlich PoC. Ohne PoC war die 4E-PGM-Produktion mit 823.806 4Eoz um 8 % niedriger als im Vorjahreszeitraum. Die Oberflächenproduktion (ohne PoC) stieg in H1 2022 im Jahresvergleich um 6 % und glich damit die Untertageproduktion aus, die mit 751.717 4Eoz um 9 % niedriger war. Die Konzentratkäufe von Dritten gingen in H1 2022 im Vergleich zu H1 2021 um 27 % zurück, da zwei Verträge Ende 2021 ausliefen.

Die Kosten wurden erneut gut gemanagt, wobei die AISC (ohne PoC) von R18.160/4Eoz (1.179/4Eoz US$) von höheren Nebenproduktgutschriften profitierten und trotz einer um 8 % niedrigeren Produktion nur um 7 % höher waren als im Vorjahr. H1 2022 AISC einschließlich PoC von R18.804/4Eoz (US$1.221/4Eoz), war nur 2% höher als H1 2021 aufgrund von geringeren Mengen an gekauftem Konzentrat.

Die Investitionsausgaben für das erste Halbjahr 2022 stiegen im Vergleich zum ersten Halbjahr 2021 um 52 % auf R2,2 Mrd. (140 Mio. US$), einschließlich 405 Mio. R (26 Mio. US$) für Projektkapital gegenüber nur 6 Mio. R (0,4 Mio. US$) im ersten Halbjahr 2021, wobei die Ausgaben für das Projekt Marikana K4 erst im zweiten Quartal 2021 begannen. Im ersten Halbjahr 2022 wurden erhebliche Fortschritte bei der Aufholung sowohl des ORD als auch des nachhaltigen Kapitals nach der COVID-19-Ära bei SA PGM erzielt, wobei der ORD auch infolge des Hochlaufs der Erschließung von Marikana K4 außerhalb des Riffs anstieg.

Der durchschnittliche 4E-PGM-Korbpreis für H1 2022 von R43.379/4Eoz (US$2.817/4Eoz) war 19% niedriger als für H1 2021. Das bereinigte EBITDA der SA PGM-Betriebe von R21,2 Mrd. (1,4 Mrd. US$) für H1 2022 war 33 % niedriger als das bereinigte Rekord-EBITDA von R31,3 Mrd. (2,2 Mrd. US$) für H1 2021, was auf die kombinierte Auswirkung der geringeren Produktion und der niedrigeren durchschnittlichen 4E PGM-Korbpreise zurückzuführen ist. Dies war dennoch höher als das vorangegangene H2 2021 und das zweithöchste bereinigte EBITDA, das von den PGM-Betrieben in Südafrika erzielt wurde.

Die PGM-Produktion des Betriebs in Rustenburg war im ersten Halbjahr 2022 mit 304.872 4 Unzen um 7 % niedriger als im ersten Halbjahr 2021, wobei die Übertageproduktion um 4 % und die Untertageproduktion um 8 % niedriger ausfiel, was auf die langsame Inbetriebnahme, Sicherheitsunterbrechungen und Kabeldiebstahl zurückzuführen ist. Die Produktionsleistung von Bathopele wurde durch den Abbau durch die Hex-River-Verwerfung sowie die Verfügbarkeit der Flotte und der Bergbauausrüstung beeinträchtigt. Siphumelele wurde durch Seismizität beeinträchtigt, die die Produktion verringerte. Die Kosten wurden gut unter Kontrolle gehalten, wobei die AISC/4Eoz im Jahresvergleich nur um 5 % auf R19.054/4Eoz (1.237 US$/4Eoz) stiegen, trotz der geringeren Produktion und der über der Inflation liegenden Kostensteigerungen bei importierten Ersatzteilen, stahlverwandten Produkten, ammoniakbasierten Produkten, Kraftstoff und Öl. Die AISC von Rustenburg für H1 2022 profitierten von Nebenproduktgutschriften, die um 34 % höher waren, und von 49 % niedrigeren Lizenzgebühren, was teilweise durch einen 31 %igen Anstieg des Betriebskapitals im Vergleich zu H1 2021 ausgeglichen wurde.

Die PGM-Produktion des Kroondal-Betriebs in Höhe von 101.315 4Eoz war um 11 % niedriger als im ersten Halbjahr 2021, was vor allem auf den allmählichen Abbau am Simunye-Schacht (der voraussichtlich gegen Ende des vierten Quartals 2022 stillgelegt wird) und auf geologisch schwierige Böden in den Schächten Bambanani und Kwezi zurückzuführen ist, was sich auch negativ auf die 4E-Aufbauhöhe auswirkte. In Bambanani wurde im 2. Quartal 2022 ein Zweischichtbetrieb eingeführt, um die Einsatzzeiten der Mannschaften zu verbessern und die Produktion zu steigern. Die AISC von R14.874/4Eoz (US$966/4Eoz) waren um 23 % höher als in H1 2021, was auf eine geringere Produktion und zusätzliche Ausgaben für den Untertageausbau zurückzuführen ist, um die östlichen Schächte zu versorgen, die durch eine Scherzone

