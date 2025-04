Sibanye-Stillwater feiert Meilenstein im Bereich der erneuerbaren Energien: Der Windpark Castle wird in Betrieb genommen

Johannesburg, 1. April 2025: Sibanye-Stillwater (Ticker JSE: SSW und NYSE: SBSW) – www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/sibanye-stillwater-ltd/ – freut sich, mitteilen zu können, dass der 89-Megawatt-Windpark Castle (Castle), eine Anlage zur Versorgung der südafrikanischen Betriebe von Sibanye-Stillwater mit erneuerbarer Energie, den kommerziellen Betrieb aufgenommen hat. Dies ist ein bedeutender Meilenstein für die Gruppe und für Südafrikas privaten Sektor für erneuerbare Energien, da Castle der größte private Windpark ist, der bisher in Südafrika in Betrieb war.

Das Projekt befindet sich in der Nähe von De Aar im Nordkap und profitiert von einigen der besten Windressourcen Südafrikas sowie vom direkten Zugang zum Hauptübertragungskorridor, der die Kap-Provinzen mit dem industriellen Nordosten Südafrikas verbindet. Die Finanzierung des Projekts durch Dritte wurde durch ein 15-jähriges Power Purchase Agreement (PPA) gesichert, das den Bau, den Betrieb und die Übertragung von Strom vorsieht. Castle wird die südafrikanischen Betriebe über einen Stromliefervertrag mit Eskom versorgen. Der frühzeitige Markteintritt von Sibanye-Stillwater sicherte den wichtigen Netzzugang und umging die derzeitigen Kapazitätsengpässe, die die Entwicklung neuer Windprojekte einschränken

Zu den wichtigsten Vorteilen des Projekts gehören:

– Kosteneinsparungen im Vergleich zu den geltenden Eskom-Versorgungstarifen, was zu einer erheblichen Kosteneinsparung für unseren Betrieb in Südafrika führt

– Erwartete jährliche Versorgung mit erneuerbarer Energie von 309 GWh (5,5 % des Energiebedarfs von Sibanye-Stillwater in Südafrika)

– Reduzierung von 321.000 t CO2e jährlich (5,0 % der Scope-1- und Scope-2-Emissionen der Gruppe) und Abmilderung künftiger, indirekter Kohlenstoffsteuerverbindlichkeiten

Castle ist eines von vier Projekten für erneuerbare Energien mit einer Gesamtkapazität von 407 MW, die sich derzeit in Südafrika im Bau befinden. Davon werden voraussichtlich 267 MW im Jahr 2025 den kommerziellen Betrieb aufnehmen, darunter 75 MW aus dem Springbok-Solarprojekt und 103 MW aus dem Windpark Witberg (beide am 7. Dezember 2023 angekündigt). Bis zu weitere 333 MW werden voraussichtlich bis Ende 2026 fertiggestellt, darunter der 140-MW-Windpark Umsinde Emoyeni (angekündigt am 30. Mai 2024).

Das Castle-Konsortium wurde von African Clean Energy Developments (ACED) geleitet und mitgesponsert, mit African Infrastructure Investment Managers (AIIM) IDEAS Fund und Reatile Renewables als Anteilseigner. AIIM ist eine Abteilung von Old Mutual Alternative Investments (OMAI), und ihr IDEAS Fund ist einer der größten inländischen Infrastrukturaktienfonds Südafrikas. ACED und die AIIM-Tochtergesellschaft Energy Infrastructure Management Services (EIMS Africa) werden den Windpark nun verwalten. Die Rand Merchant Bank (RMB), eine Abteilung der FirstRand Bank Limited, ist der alleinige Konsortialführer für das Projekt.

Neal Froneman, CEO von Sibanye-Stillwater, erklärte: „Dieser Meilenstein stellt einen bedeutenden Fortschritt bei der Bereitstellung nachhaltiger, kostengünstiger Energie dar und bringt uns unserem Ziel näher, bis 2040 kohlenstoffneutral zu werden. Wir danken dem Projektkonsortium für das effektive Management des Baus und der Inbetriebnahme und die Sicherung unserer Abnahme. Wir werden die Umsetzung der übrigen Projekte im Bereich der erneuerbaren Energien als ein Schlüsselelement unserer Konzernstrategie weiter vorantreiben.“

Über Sibanye-Stillwater

Sibanye-Stillwater ist ein multinationaler Bergbau- und Metallverarbeitungskonzern mit einem breit gefächerten Portfolio von Betrieben, Projekten und Investitionen auf fünf Kontinenten. Die Gruppe ist außerdem einer der weltweit führenden Recycler einer Reihe von Metallen und hat Beteiligungen an führenden Minenrückgewinnungsanlagen.

Sibanye-Stillwater ist einer der weltweit größten Primärproduzenten von Platin, Palladium und Rhodium und ein erstklassiger Goldproduzent. Das Unternehmen produziert und veredelt auch Iridium und Ruthenium, Nickel, Chrom, Kupfer und Kobalt. Die Gruppe hat sich auch auf den Abbau und die Verarbeitung von Batteriemetallen spezialisiert und ihre Präsenz in der Kreislaufwirtschaft durch die Ausweitung ihres weltweiten Engagements in den Bereichen Recycling und Wiederaufbereitung von Abfällen verstärkt.

Weitere Informationen finden Sie unter www.sibanyestillwater.com.

Kontakt für Investoren:

E-Mail: ir@sibanyestillwater.com

James Wellsted

Geschäftsführender Vizepräsident: Investor Relations und Unternehmensangelegenheiten

Tel: +27 (0) 83 453 4014

Website: www.sibanyestillwater.com

LinkedIn: www.linkedin.com/company/sibanye-stillwater

Facebook: www.facebook.com/SibanyeStillwater

YouTube: www.youtube.com/@sibanyestillwater/videos

X: twitter.com/SIBSTILL

Sponsor: J.P. Morgan Equities South Africa Proprietary Limited

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

VORAUSSCHAUENDE AUSSAGEN

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der „Safe Harbour“-Bestimmungen des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Alle Aussagen in dieser Präsentation, die nicht auf historischen Fakten beruhen, können zukunftsgerichtete Aussagen sein. Zukunftsgerichtete Aussagen können durch die Verwendung von Wörtern wie „werden“, „würden“, „erwarten“, „prognostizieren“, „potenziell“, „können“, „könnten“, „glauben“, „anstreben“, „antizipieren“, „anvisieren“, „schätzen“ und Wörter mit ähnlicher Bedeutung gekennzeichnet sein.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen, einschließlich derjenigen, die sich auf die künftige Finanzlage von Sibanye Stillwater Limited (Sibanye-Stillwater oder der Konzern), Geschäftsstrategien, Geschäftsaussichten, Branchenprognosen, Produktions- und Betriebsrichtlinien, klima- und ESG-bezogene Ziele und Kennzahlen sowie Pläne und Ziele für künftige Operationen, Projektfinanzierung und den Abschluss oder die erfolgreiche Integration von Akquisitionen beziehen, sind notwendigerweise Schätzungen, die das beste Urteil der Geschäftsleitung von Sibanye-Stillwater widerspiegeln. Die Leser werden davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf solche Aussagen zu verlassen. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten eine Reihe von bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, von denen viele schwer vorhersehbar sind und die im Allgemeinen außerhalb der Kontrolle von Sibanye-Stillwater liegen, was dazu führen könnte, dass die tatsächlichen Ergebnisse und Resultate wesentlich von den historischen Ergebnissen oder von den zukünftigen Ergebnissen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden, abweichen. Folglich sollten diese zukunftsgerichteten Aussagen im Lichte verschiedener wichtiger Faktoren betrachtet werden, einschließlich derer, die in Sibanye-Stillwaters integriertem Bericht 2023 und dem Jahresbericht auf Formular 20-F aufgeführt sind, der am 26. April 2024 bei der Securities and Exchange Commission (SEC) eingereicht wurde (SEC File Nr. 333-234096). Diese zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich nur auf das Datum dieser Präsentation. Sibanye-Stillwater lehnt ausdrücklich jegliche Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren (außer in dem Maße, in dem dies gesetzlich vorgeschrieben ist).

Websites

Verweise in dieser Bekanntmachung auf Informationen auf Websites (und/oder Social-Media-Seiten) dienen als Hilfe zum Auffinden dieser Informationen und sind nicht Bestandteil dieser Bekanntmachung und werden nicht in diese aufgenommen.

Sibanye Stillwater Limited

Incorporated in the Republic of South Africa Registration number 2014/243852/06

Share codes: SSW (JSE) and SBSW (NYSE) ISIN – ZAE000259701

Issuer code: SSW

(Sibanye-Stillwater, the Company and/or the Group)

Registered Address:

Constantia Office Park

Bridgeview House Building 11 Ground Floor Cnr 14th Avenue & Hendrik Potgieter Road Weltevreden Park 1709

Postal Address:

Private Bag X5 Westonaria 1780

Tel +27 11 278 9600 Fax +27 11 278 9863

Website: www.sibanyestillwater.com

