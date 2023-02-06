Sibanye-Stillwater informiert über den aktuellen Stand des Lithiumprojekts Keliber

Johannesburg, 19. Januar 2026: Sibanye-Stillwater (JSE: SSW und NYSE: SBSW) (www.commodity-tv. com/ondemand/companies/profil/sibanye-stillwater-ltd/) freut sich, nach Abschluss einer umfassenden, multidisziplinären Bewertung des Projekts ein Update zum Fortschritt seines Lithiumprojekts Keliber in Finnland und zum geplanten Beginn der nächsten Entwicklungsphase bereitzustellen. Im Rahmen der Bewertung wurden in erster Linie verschiedene Szenarien für den Start und die Projektoptimierung geprüft, um sicherzustellen, dass das Projekt unter den aktuellen Marktbedingungen verantwortungsbewusst begonnen werden kann.

Die Bauphase einschließlich der Kaltinbetriebnahme des vollständig integrierten Projekts verläuft weiterhin planmäßig und soll im ersten Quartal 2026 abgeschlossen werden. Die Gesamtinvestitionskosten für die Fertigstellung der Bauphase werden auf etwa 783 Millionen Euro geschätzt.

Auf der Grundlage der Ergebnisse der multidisziplinären Bewertung sind Sibanye-Stillwater und sein strategischer Partner auf dem Lithiumprojekt Keliber, die Finnish Minerals Group, übereingekommen, dass eine schrittweise Inbetriebnahme des Lithiumprojekts Keliber unter den aktuellen Marktbedingungen der optimale Weg ist.

Die schrittweise Inbetriebnahme der verschiedenen Elemente des Projekts (Mine, Konzentrator und Raffinerie) verringert das Risiko während des Projektanlaufs, da zunächst die Betriebsbereitschaft in der Abbau- und Anreicherungsphase sichergestellt wird, bevor eine Entscheidung über den Zeitpunkt der Inbetriebnahme der Raffinerie getroffen wird. Dieser schrittweise Ansatz gewährleistet auch die Flexibilität der Projektfinanzierung, da Kapitalausgaben und Kosten für die Raffinerie-Anlaufphase auf der Grundlage der Lithiumpreise und anderer Marktfaktoren und -bedingungen aufgeschoben werden können.

Parallel zur schrittweisen Inbetriebnahme der Mine und der Anreicherungsanlage wurden im Rahmen einer umfassenden Bewertung mehrere Möglichkeiten zur Wertsteigerung identifiziert, die nun mit Schwerpunkt auf der Senkung der Stückkosten und der Optimierung der Prozesse weiterverfolgt werden.

Die Finnish Minerals Group trifft Vorbereitungen, um sich entsprechend ihrer Beteiligung an dem Projekt (20 %) an der zusätzlichen Finanzierung zu beteiligen, die zur Aufrechterhaltung des Projekts während der Anlaufphase erforderlich ist.

Das Lithiumprojekt Keliber ist das am weitesten fortgeschrittene integrierte Lithiumprojekt in Europa (EU) mit einer geplanten Produktion von Lithiumhydroxidmonohydrat (LiOH) in Batteriequalität von rund 15.000 Tonnen pro Jahr über einen Zeitraum von mehr als 18 Jahren1. Als das am weitesten fortgeschrittene integrierte Lithiumprojekt der EU vom Bergbau bis zur Vermarktung und als eine der wenigen LiOH-Raffinerien außerhalb Chinas ist das Projekt von strategischer Bedeutung und wurde von der EU als strategisches Projekt eingestuft, das mit der strategischen Initiative der EU für kritische Mineralien, dem Critical Raw Materials Act (CRMA), im Einklang steht.

Richard Stewart, CEO von Sibanye-Stillwater, kommentierte: Die mit unserem strategischen Partner vereinbarte schrittweise Hochfahrphase stellt sicher, dass das Lithiumprojekt Keliber verantwortungsbewusst voranschreitet und die Risiken in der Inbetriebnahmephase minimiert werden, um einen optimalen technischen und kommerziellen Ansatz zu gewährleisten, der die Marktrealitäten mit den Interessen der Stakeholder in Einklang bringt. Wir haben während des gesamten Preiszyklus erhebliche Investitionen getätigt, um die Bauphase des Lithiumprojekts Keliber abzuschließen und sicherzustellen, dass dieses strategische Projekt bereit ist, die lokale Versorgung der EU-Batteriewertschöpfungskette zu gewährleisten. Gemeinsam mit unseren Partnern werden wir weiterhin wichtige Meilensteine bewerten, während das Projekt Keliber seine voroperative Phase durchläuft, und wir werden weiterhin mit potenziellen strategischen Abnehmern und EU-Stakeholdern zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass der Wert dieses strategischen Projekts zum Nutzen aller Stakeholder voll ausgeschöpft wird.

1. Gemäß der Erklärung zu Mineralreserven und Mineralressourcen vom 31. Dezember 2024

Hinweis: Sibanye-Stillwater wird am Donnerstag, dem 29. Januar 2026, seine aktualisierte Konzernstrategie vorstellen. Die Strategieaktualisierung findet um 14:00 Uhr (CAT) / 12:00 Uhr (GMT) / 07:00 Uhr (EST) / 05:00 Uhr (MST) an der JSE in Sandton, Johannesburg, statt und kann auch per Webcast und Telefonkonferenz verfolgt werden. Bitte bestätigen Sie Ihre Teilnahme, ob persönlich oder virtuell, unter www.sibanyestillwater.com/features/2026/strategy-update/.

Über Sibanye-Stillwater

Sibanye-Stillwater ist ein multinationaler Bergbau- und Metallkonzern mit einem breit gefächerten Portfolio von Betrieben und Projekten und Investitionen auf fünf Kontinenten. Der Konzern ist außerdem eines der weltweit führenden Recyclingunternehmen und hält Beteiligungen an führenden Betrieben zur Aufbereitung von Bergbaurückständen.

Sibanye-Stillwater ist einer der weltweit größten Primärproduzenten von Platin, Palladium sowie Rhodium und auch ein erstklassiger Goldproduzent. Das Unternehmen produziert und raffiniert Iridium und Ruthenium, Nickel, Chrom, Kupfer und Kobalt. Der Konzern hat vor Kurzem damit begonnen, sein Asset-Portfolio auf den Abbau und die Verarbeitung von Batteriemetallen auszuweiten und zu diversifizieren und verstärkt seine Präsenz in der Kreislaufwirtschaft durch den Ausbau und die Diversifizierung seiner Recycling-Betriebe und der Betriebe zur Wiederaufbereitung von Aufbereitungsrückständen (Tailings) weltweit. Weitere Informationen finden Sie unter www.sibanyestillwater.com.

