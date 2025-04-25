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Sibanye-Stillwater reicht seinen Jahresbericht 2025 auf Formular 20-F ein
Johannesburg, 24. April 2026: Sibanye-Stillwater (Tickers JSE: SSW und NYSE: SBSW) gibt bekannt, dass das Unternehmen seinen Jahresbericht auf Formular 20-F für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr (Formular 20-F) bei der US-Börsenaufsichtsbehörde (SEC) eingereicht hat. Das Dokument ist auf der Website von Sibanye-Stillwater unter www.sibanyestillwater.com/news-investors/reports/annual abrufbar.
Aktionäre von Sibanye-Stillwater und Inhaber von American Depositary Shares können zudem gedruckte Exemplare des Formulars 20-F, das den geprüften Konzernabschluss enthält, per E-Mail bei der Unternehmenssekretärin, Lerato Matlosa, unterLerato.Matlosa@sibanyestillwater.com anfordern.
Über Sibanye-Stillwater
Sibanye-Stillwater ist ein weltweit tätiger Bergbau- und Metallverarbeitungskonzern mit einem breit gefächerten Portfolio an Betrieben, Projekten und Investitionen auf fünf Kontinenten. Der Konzern ist zudem einer der weltweit führenden Recycler einer Reihe von Metallen und hält Beteiligungen an führenden Sekundärbergbaubetrieben.
Sibanye-Stillwater ist einer der größten Produzenten und Veredler von Platinmetallen (PGMs: Platin, Palladium, Rhodium, Iridium und Ruthenium) und ein führender Goldproduzent. Das Unternehmen fördert zudem Nickel, Chrom, Kupfer, Silber, Kobalt und Zink. Die Gruppe hat sich zudem auf den Abbau und die Verarbeitung von Batteriemetallen diversifiziert und ihre Präsenz in der Kreislaufwirtschaft durch den weltweiten Ausbau ihrer Aktivitäten im Recycling und im Sekundärbergbau verstärkt. Weitere Informationen finden Sie unter www.sibanyestillwater.com.
Ansprechpartner für Investor Relations:
E-Mail:ir@sibanyestillwater.com
James Wellsted
Executive Vice President: Investor Relations und Corporate Affairs
Tel.: +27 (0) 83 453 4014
Website: www.sibanyestillwater.com
In Europa
Swiss Resource Capital AG
Marc Ollinger
info@resource-capital.ch
www.resource-capital.ch
LinkedIn: www.linkedin.com/company/sibanye-stillwater
Facebook: www.facebook.com/SibanyeStillwater
YouTube: www.youtube.com/@sibanyestillwater/videos
X: twitter.com/SIBSTILL
Sponsor: J.P. Morgan Equities South Africa Proprietary Limited
Sibanye Stillwater Limited
Gegründet in der Republik Südafrika, Registrierungsnummer 2014/243852/06
Aktiencodes: SSW (JSE) und SBSW (NYSE) ISIN – ZAE000259701
Emittentencode: SSW
(Sibanye-Stillwater, das Unternehmen und/oder die Gruppe)
Eingetragene Anschrift:
Constantia Office Park
Bridgeview House Gebäude 11 Erdgeschoss Ecke 14th Avenue & Hendrik Potgieter Road Weltevreden Park 1709
Postanschrift:
Private Bag X5 Westonaria 1780
Tel. +27 11 278 9600 Fax +27 11 278 9863
Website: www.sibanyestillwater.com
Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:
Sibanye Stillwater
Investor Relations
1 Hospital Street
1780 Westonaria, Libanon
Südafrika
email : ir@sibanyestillwater.com
Pressekontakt:
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1 Hospital Street
1780 Westonaria, Libanon
email : ir@sibanyestillwater.comDisclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.
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