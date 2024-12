Sibanye-Stillwater sichert sich 500 Mio. US$ (8,8 Mrd. R) Streaming-Vertrag mit Franco-Nevada

Johannesburg, 19. Dezember 2024: Sibanye-Stillwater (JSE: SSW und NYSE: SBSW) – www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/sibanye-stillwater-ltd/ – freut sich bekannt zu geben, dass es mit Franco-Nevada (Barbados) Corporation, einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von Franco-Nevada Corporation (Franco-Nevada), eine Streaming-Vereinbarung in Höhe von 500 Millionen US-Dollar (die Stream-Vereinbarung) im Austausch für den Verkauf von Gold- und Platinströmen (Stream) in Bezug auf seine Betriebe in Marikana, Kroondal und Rustenburg (das Stream-Gebiet) abgeschlossen hat.

Die wichtigsten Bedingungen der Stream-Vereinbarung

Sibanye-Stillwater erhält eine Vorauszahlung in Höhe von 500 Millionen US-Dollar (Vorschussbetrag) im Austausch für:

– Goldstrom: Goldunzen (oz) entsprechend 1,1 % der im Konzentrat enthaltenen 4E PGM oz bis zur Lieferung von 87.500 oz Gold, dann 0,75 % der im Konzentrat enthaltenen 4E PGM oz bis zur Gesamtlieferung von 237.000 oz Gold, dann 80 % des im Konzentrat enthaltenen Goldes für die restliche Lebensdauer der Mine (LOM)

o Sibanye-Stillwater erhält eine Produktionszahlung in Höhe von 5 % pro Unze des Spot-Goldpreises am Tag der Lieferung bis zur Gesamtlieferung von 237.000 Unzen Gold, die danach auf 10 % des Spot-Goldpreises steigt.

– Platinstrom: 1,0 % des im Konzentrat enthaltenen Platins bis zur Lieferung von 48.000 Unzen Platin, dann 2,1 % des im Konzentrat enthaltenen Platins bis zur Gesamtlieferung von 294.000 Unzen Platin, dann keine weiteren Lieferungen

o Sibanye-Stillwater erhält eine Produktionszahlung in Höhe von 5 % des Platin-Spotpreises am Tag der Lieferung

– Die Transaktion muss noch von der südafrikanischen Zentralbank genehmigt werden.

– Darüber hinaus haben sich Franco-Nevada und Sibanye-Stillwater darauf geeinigt, die 5%ige Nettogewinnbeteiligung, die Franco-Nevada an der Pandora-Liegenschaft hält, in eine 1%ige Nettosmelting-Rendite-Lizenzgebühr umzuwandeln.

Höhepunkte der Streaming-Vereinbarung

Neal Froneman, CEO von Sibanye-Stillwater, kommentierte: „Wir freuen uns, dass wir diese wertsteigernde Transaktion in Partnerschaft mit Franco-Nevada erfolgreich abgeschlossen haben. Wir haben 500 Mio. US$ (8,8 Mrd. R) an nicht verschuldetem Kapital aufgebracht, indem wir in erster Linie Gold, eine geringfügige Komponente des Metallkorbs, der von unseren PGM-Betrieben in Südafrika produziert wird, und eine marginale und begrenzte Menge an Platin streamen, was eine erhebliche Hebelwirkung auf höhere PGM-Preise, die wir erwarten, beibehält. Die finanzielle Position der Gruppe wurde zu wettbewerbsfähigen Kapitalkosten gestärkt. Die finanzielle Unterstützung durch Franco-Nevada ist ein weiterer Beweis für die Qualität und die langfristige Rentabilität unserer PGM-Vermögenswerte, die weiterhin einen überragenden gemeinsamen Wert für unsere Stakeholder generieren, und wir gehen davon aus, dass dies auch in Zukunft für Jahrzehnte der Fall sein wird. Wir begrüßen diese Gelegenheit, unsere Beziehung zu Franco-Nevada weiter auszubauen.“

Weitere Wertsteigerung und Beibehaltung der Hebelwirkung nach oben

Der Stream monetarisiert den zukünftigen Wert des im Stream-Gebiet produzierten Goldes. Gold ist nur ein kleiner Bestandteil des Gesamtkorbs der im Stromgebiet produzierten Metalle. Der Platin-Stream endet nach der Lieferung von 294.000 Unzen Platin (ca. 25 Jahre) und stellt einen marginalen Anteil der gesamten jährlichen Platinproduktion aus dem Stromgebiet dar, der eine erhebliche Hebelwirkung auf höhere PGM-Preise behält. Sibanye-Stillwater hat auch die Möglichkeit, unter bestimmten Umständen Goldlieferungen durch Platinlieferungen im Rahmen des Stream Agreements zu ersetzen.

Verbesserte Kapitalstruktur und Bilanz

Der Vorschuss in Höhe von 500 Millionen US-Dollar verbessert die Kapitalstruktur der Gruppe, erhöht den Spielraum in der Bilanz und die Liquidität und reduziert die Nettoverschuldung im Verhältnis zum bereinigten EBITDA1, 2 zwischen 0,70x und 0,60×3 und versetzt die Gruppe in eine sichere und nachhaltige finanzielle Position.

1 Die Gruppe weist ein bereinigtes Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) aus, das auf der Formel basiert, die in den Kreditvereinbarungen für die Einhaltung der Kreditvereinbarungsformel enthalten ist. Das bereinigte EBITDA ist möglicherweise nicht mit ähnlich bezeichneten Kennzahlen anderer Unternehmen vergleichbar. Das bereinigte EBITDA ist kein Maß für die Leistung nach IFRS und sollte zusätzlich zu anderen Maßstäben für die finanzielle Leistung und Liquidität und nicht als Ersatz für diese betrachtet werden. Eine Überleitung des Gewinns/(Verlusts) vor Lizenzgebühren und Steuern zum bereinigten EBITDA finden Sie unter „Überleitung zum bereinigten EBITDA – Quartale“ in den Ergebnisbroschüren der Gruppe, die unter www.sibanyestillwater.com/news-investors/reports/quarterly/2024/ verfügbar sind.

2 Bestimmte in dieser Mitteilung enthaltene Informationen, einschließlich EBITDA und bereinigtes EBITDA, gelten als Pro-Forma-Finanzinformationen gemäß den JSE-Kotierungsanforderungen. Diese Pro-Forma-Finanzinformationen liegen in der Verantwortung des Board of Directors der Gruppe und dienen lediglich der Veranschaulichung. Alle Pro-Forma-Finanzinformationen wurden von den externen Wirtschaftsprüfern des Unternehmens weder geprüft noch wurde darüber berichtet.

3 Auf der Grundlage eines Wechselkurses zwischen R/US$17,09 und R18,08

Wettbewerbsfähige nicht-schuldnerische Finanzierung

Der Stream stellt für Sibanye-Stillwater langfristiges, schuldenfreies Kapital zu attraktiven Kapitalkosten bereit. Es ist keine Rückzahlung des Vorschusses erforderlich und es gibt keine Mindestlieferverpflichtungen.

Streaming-Vereinbarung

Die Stream-Vereinbarung gilt für jede Produktion, die aus den Betrieben in Marikana, Kroondal und Rustenburg hervorgeht, einschließlich der Entwicklung von unterirdischen Wachstums- oder Ersatzprojekten innerhalb des Stream-Gebiets. Diese Betriebe verfügen über umfangreiche unterirdische Ressourcen, die das Potenzial für die Entwicklung von Projekten mit geringen Kapitalkosten, Brachflächen und Ersatzprojekten bieten. Diese Projekte, die sich in verschiedenen Stadien der Vormachbarkeits- und Machbarkeitsstudien befinden, bieten das Potenzial, ein höheres Niveau an nachhaltiger Produktion aufrechtzuerhalten und die Lebensdauer dieser Betriebe sinnvoll zu verlängern.

Das nachstehende Diagramm veranschaulicht das potenzielle Proforma-Produktionsprofil für die Vermögenswerte innerhalb des Stream-Gebiets, wobei die vom Board genehmigte Lebensdauer der Erzreserven (LOM) zum 31. Dezember 2023 berücksichtigt und die Projekte hervorgehoben werden, die derzeit Gegenstand von Machbarkeitsstudien sind (einschließlich der Projekte zur Erweiterung der Tiefe von Kroondal, E3, E4 und Saffy), unter der Annahme, dass diese Projekte entwickelt werden. Die Entwicklung und der Zeitplan dieser Ersatzprojekte hängen vom Erreichen positiver kommerzieller und wirtschaftlicher Ergebnisse der laufenden Machbarkeitsstudien ab. Weitere Informationen zu diesen Ersatzprojekten werden nach Abschluss der Machbarkeitsstudien an den Markt weitergegeben.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/77879/SBSW_19122024_DEPRcom.001.png

Hinweis: Die Produktionsprofile der ersten drei Datensätze (in blauer Farbe) basieren auf den zum 31. Dezember 2023 gemeldeten Mineralreserven auf einer 100 %-Basis und schließen die Wiederaufbereitung der bestehenden Abraumhalden aus. Die enthaltenen Projekte sind E4, E3 Vertiefung, Saffy Deeps und Siphumelele UG2. Die Preisannahmen zur Unterstützung des beigefügten Profils sind 923 US$/oz pt, 1.055 US$/oz pd, 4.350 US$/oz rh 1.925 US$/oz Gold. Die genehmigte Gesamtmineralreserve LOM 4E Prill-Split wurde in der Reserve- und Ressourcenergänzung offengelegt, die unter www.sibanyestillwater.com/news-investors/reports/annual/2023/ verfügbar ist.

Abschnitt 45(5)

Hiermit wird bekannt gegeben, dass der Verwaltungsrat der Gesellschaft (der „Verwaltungsrat“) gemäß den Bestimmungen von Abschnitt 45(5) des Companies Act, 71 von 2008 (der „Companies Act“) und in Übereinstimmung mit dem Sonderbeschluss, der auf der Jahreshauptversammlung der Gesellschaft am 28. Mai 2024 gefasst wurde, den Beschluss gefasst hat, für die Verpflichtungen der Mitglieder der Gruppe im Rahmen des Stream Agreement zu bürgen, wobei diese Bürgschaft die Gewährung direkter und/oder indirekter finanzieller Unterstützung an verbundene und untereinander verbundene Unternehmen und Körperschaften der Gesellschaft im Sinne der Bestimmungen von Abschnitt 45 des Companies Act darstellt (die „finanzielle Unterstützung“). Die Anteilseigner werden im Sinne von Abschnitt 45(5)(a) des Companies Act darüber informiert, dass die Finanzhilfe ein Zehntel von 1 % des Nettovermögens der Gesellschaft übersteigt.

Nach Abwägung aller angemessenen finanziellen Umstände des Unternehmens im Sinne und gemäß den Bestimmungen von Abschnitt 45 in Verbindung mit Abschnitt 4 des Unternehmensgesetzes ist der Vorstand davon überzeugt, dass:

– dass das Unternehmen unmittelbar nach der Gewährung der oben erwähnten Finanzhilfe den Solvenz- und Liquiditätstest gemäß Abschnitt 4 des Companies Act erfüllen würde;

– alle relevanten Bedingungen und Beschränkungen in Bezug auf die Gewährung der Finanzhilfe durch das Unternehmen, die in der Gründungsurkunde des Unternehmens enthalten sind, erfüllt sind; und

– die Bedingungen, zu denen die Finanzhilfe gewährt werden soll, für das Unternehmen fair und angemessen sind

Über Sibanye-Stillwater

Sibanye-Stillwater ist ein multinationaler Bergbau- und Metallverarbeitungskonzern mit einem breit gefächerten Portfolio von Betrieben, Projekten und Investitionen auf fünf Kontinenten. Die Gruppe ist auch einer der weltweit führenden Recycler von PGM-Autokatalysatoren und hat Beteiligungen an führenden Minenabfallaufbereitungsanlagen.

Sibanye-Stillwater ist einer der weltweit größten Primärproduzenten von Platin, Palladium und Rhodium und ein erstklassiger Goldproduzent. Das Unternehmen produziert und veredelt außerdem Iridium und Ruthenium, Nickel, Chrom, Kupfer und Kobalt. Die Gruppe hat vor kurzem damit begonnen, ihr Anlagenportfolio auf den Abbau und die Verarbeitung von Batteriemetallen zu diversifizieren und ihre Präsenz in der Kreislaufwirtschaft zu erhöhen, indem sie ihr Engagement in den Bereichen Recycling und Wiederaufbereitung von Abraumhalden weltweit ausbaut. Weitere Informationen finden Sie unter www.sibanyestillwater.com.

Sponsor: J.P. Morgan Equities South Africa Proprietary Limited

Beraterinnen und Berater

RBC Capital Markets fungiert als Finanzberater für Sibanye-Stillwater. McCarthy Tétrault LLP fungiert als Rechtsberater für Sibanye-Stillwater.

VORAUSSCHAUENDE AUSSAGEN

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der „Safe Harbour“-Bestimmungen des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Alle in dieser Bekanntmachung enthaltenen Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, können zukunftsgerichtete Aussagen sein. Zukunftsgerichtete Aussagen können durch die Verwendung von Wörtern wie „werden“, „würden“, „erwarten“, „prognostizieren“, „potenziell“, „können“, „könnten“, „glauben“, „anstreben“, „antizipieren“, „anvisieren“, „schätzen“ und Wörter mit ähnlicher Bedeutung gekennzeichnet sein.

Bei diesen zukunftsgerichteten Aussagen handelt es sich notwendigerweise um Schätzungen, die das beste Urteilsvermögen der Geschäftsleitung von Sibanye Stillwater Limited („Sibanye-Stillwater“) widerspiegeln. Die Leser werden davor gewarnt, sich auf solche Aussagen zu verlassen.

Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten eine Reihe von bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, von denen viele schwer vorhersehbar sind und die im Allgemeinen außerhalb der Kontrolle von Sibanye-Stillwater liegen, was dazu führen könnte, dass die tatsächlichen Ergebnisse und Resultate wesentlich von den historischen Ergebnissen oder von den zukünftigen Ergebnissen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden, abweichen. Folglich sollten diese zukunftsgerichteten Aussagen im Lichte verschiedener wichtiger Faktoren betrachtet werden, einschließlich derer, die in Sibanye-Stillwaters integriertem Bericht für das Jahr 2023 und dem Jahresbericht auf Formular 20-F aufgeführt sind, der am 26. April 2024 bei der United States Securities and Exchange Commission eingereicht wurde (SEC File Nr. 333-234096). Diese zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich nur auf das Datum dieser Bekanntmachung. Sibanye-Stillwater lehnt ausdrücklich jegliche Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren (außer in dem Maße, in dem dies gesetzlich vorgeschrieben ist).

Alle in dieser Bekanntmachung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen wurden nicht von den externen Wirtschaftsprüfern von Sibanye-Stillwater geprüft und kommentiert.

Sibanye-Stillwater Mineralressourcen und Mineralreserven

Bei den Mineralressourcen und Mineralreserven von Sibanye-Stillwater handelt es sich um Schätzungen zu einem bestimmten Zeitpunkt (zum 31. Dezember 2023), die von Schwankungen der Mineralpreise, der Wechselkurse, der Betriebskosten, der Bergbaugenehmigungen, Änderungen der Gesetzgebung und der betrieblichen Faktoren beeinflusst werden. Sibanye-Stillwater meldet seine Mineralressourcen und Mineralreserven in Übereinstimmung mit den Regeln und Vorschriften, die von der United States Securities and Exchange Commission (SEC) und der JSE für alle verwalteten Betriebe, Erschließungs- und Explorationsgebiete erlassen wurden.

Websites

In diesem Dokument enthaltene Verweise auf Informationen auf Websites (und/oder Social-Media-Seiten) dienen als Hilfe zum Auffinden dieser Informationen und sind nicht Bestandteil dieses Dokuments.

