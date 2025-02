Sibanye-Stillwater wird durch verbesserte und neue Chromvereinbarungen mit dem Glencore Merafe Venture einen erheblichen gemeinsamen Wert freisetzen

Johannesburg, 19. Februar 2025: Sibanye-Stillwater (JSE: SSW und NYSE: SBSW) – www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/sibanye-stillwater-ltd/ – freut sich bekannt zu geben, dass eine strategische, für beide Seiten vorteilhafte Erweiterung des historischen Marikana-Vertrags (Marikana-Vertrag) und ein neues Chrom-Management-Abkommen (CMA) mit dem Glencore Merafe-Venture (GM-Venture) unterzeichnet wurden, bei dem erwartet wird, dass es den Wert der zukünftigen Chromproduktion für alle Parteien optimiert (die Transaktion)

Sibanye-Stillwater hat sich mit verschiedenen Dritten, darunter auch GM Venture, zusammengeschlossen, um das in SA PGM Betrieben produzierte Chrom zu gewinnen und zu vermarkten. Chrom ist ein wichtiges Nebenprodukt der PGM-Produktion, und die SA PGM-Betriebe sind insgesamt ein bedeutender globaler Chromerzproduzent.

Der erweiterte Marikana-Vertrag sieht eine beschleunigte Lieferung der erforderlichen Chrommengen vor, was die Abwicklung des zuvor zwischen Lonmin und dem GM-Venture geschlossenen Altvertrags beschleunigen wird. Zusammen mit dem CMA wird dies eine größere Abhängigkeit von den Chrompreisen ermöglichen und Anreize für ein zukünftiges Wachstum der Chromproduktion schaffen, wodurch ein erheblicher Wert für Sibanye-Stillwater realisiert und die Wertschöpfungsmöglichkeiten für den Betrieb in Marikana verbessert werden. Der Großteil der Chromrückgewinnungsanlagen (CRP) in den PGM-Betrieben von Sibanye-Stillwater wird von dem GM-Venture betrieben werden, sobald das CMA in Kraft getreten ist, so dass beide Parteien Synergien nutzen und die Chromproduktion steigern

Wichtige Highlights der Transaktion

– Beschleunigte Mengen zur Steigerung des zukünftigen Cashflows: Es wird erwartet, dass die Erweiterungen des Marikana-Vertrages den Abschluss der Lieferung der vertraglich vereinbarten Chrommengen um etwa 20 Jahre beschleunigen werden, indem die Zufuhr erhöht und die Ausbeute der Marikana CRPs verbessert wird. Die beschleunigte Lieferung wird nach dem Auslaufen des Marikana-Vertrags und der Unterstellung der Marikana CRPs unter das CMA den Anteil von Sibanye-Stillwater am freien Cashflow aus der Chromproduktion der Marikana CRPs erhöhen

– Unmittelbare Vorteile: Mit Ausnahme der CRP von Marikana werden die CRP von Sibanye-Stillwater sofort nach Inkrafttreten der Transaktion den wertsteigernden Bestimmungen des CMA unterliegen und davon profitieren

– Betriebliche Synergieeffekte: Glencore wird sein Know-how in der Verarbeitung nutzen, um die Chromproduktion zu optimieren und die Betriebskosten in allen relevanten CRP zu senken

– Projektvorteile: Die verbesserte Wirtschaftlichkeit der Chromproduktion von Sibanye-Stillwater, die sich aus der Transaktion ergibt, wird voraussichtlich den inhärenten Wert und die kommerzielle Rentabilität von Entwicklungs- und Erweiterungsprojekten in den PGM-Betrieben von Sibanye-Stillwater erhöhen, die derzeit werden.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/78562/19022025_DE_Sibanye.001.png

Anmerkungen:

– Das obige Diagramm spiegelt das potenzielle Proforma-Produktionsprofil für die PGM-Betriebe in SA wider, das auf den vom Board genehmigten Erzreserven für die Lebensdauer der Mine (LOM) zum 31. Dezember 2023 basiert und zur Veranschaulichung durch potenzielle Erschließungs- und Erweiterungsprojekte überlagert wird, die derzeit Gegenstand von Machbarkeitsstudien sind. Das aktuelle LOM-Produktionsprofil (blau) basiert auf den gemeldeten Mineralreserven zum 31. Dezember 2023 auf einer 100 %-Basis, wobei die Wiederaufbereitung der bestehenden Abraumhalden ausgeschlossen ist. Die dargestellten Projekte umfassen die Tiefenerweiterung von Kroondal, die Projekte E4, E3 und Saffy Deep Brownfields. Die 4E PGM-Metallpreisannahmen, die das Proforma-Produktionsprofil stützen, beinhalten Platin US$ 923/oz, Palladium US$ 1.055/oz, Rhodium US$ 4.350/oz und Gold US$ 1.925/oz. Die Ergänzung zu den Mineralreserven und Mineralressourcen, die weitere Einzelheiten enthält, ist unter www.sibanyestillwater.com/news-investors/reports/annual/2023/ verfügbar.

– Die Transaktion muss noch von den südafrikanischen Wettbewerbsbehörden genehmigt werden und wird voraussichtlich im zweiten Quartal 2025 abgeschlossen sein.

CEO Neal Froneman kommentierte: „Wir freuen uns über die weitere Zusammenarbeit mit dem Glencore Merafe Venture. Wir gehen davon aus, dass die CMA den Cashflow aus den PGM-Betrieben in Südafrika sofort steigern und durch die Nutzung potenzieller betrieblicher Synergien und die Senkung der Kosten langfristig einen erheblichen Wert schaffen wird

Über Sibanye-Stillwater

Sibanye-Stillwater ist ein multinationaler Bergbau- und Metallverarbeitungskonzern mit einem breit gefächerten Portfolio von Betrieben, Projekten und Investitionen auf fünf Kontinenten. Die Gruppe ist auch einer der weltweit führenden Recycler von PGM-Autokatalysatoren und hat Beteiligungen an führenden Minenabfallaufbereitungsanlagen.

Sibanye-Stillwater ist einer der weltweit größten Primärproduzenten von Platin, Palladium und Rhodium und ein erstklassiger Goldproduzent. Das Unternehmen produziert und veredelt außerdem Iridium und Ruthenium, Nickel, Chrom, Kupfer und Kobalt. Die Gruppe hat vor kurzem damit begonnen, ihr Anlagenportfolio auf den Abbau und die Verarbeitung von Batteriemetallen zu diversifizieren und ihre Präsenz in der Kreislaufwirtschaft zu erhöhen, indem sie ihr Engagement in den Bereichen Recycling und Wiederaufbereitung von Abraumhalden weltweit ausbaut. Weitere Informationen finden Sie unter www.sibanyestillwater.com.

Kontakt für Investoren:

E-Mail: ir@sibanyestillwater.com

James Wellsted

Geschäftsführender Vizepräsident: Investor Relations und Unternehmensangelegenheiten

Tel: +27 (0) 83 453 4014

Website: www.sibanyestillwater.com

LinkedIn: www.linkedin.com/company/sibanye-stillwater

Facebook: www.facebook.com/SibanyeStillwater

YouTube: www.youtube.com/@sibanyestillwater/videos

X: twitter.com/SIBSTILL

Sponsor: J.P. Morgan Equities South Africa Proprietary Limited

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Sibanye Stillwater Limited

Incorporated in the Republic of South Africa

Registration number 2014/243852/06

Share codes: SSW (JSE) and SBSW (NYSE)

ISIN – ZAE000259701

Issuer code: SSW

(Sibanye-Stillwater,the Company and/or the Group)

Registered Address:

Constantia Office Park

Bridgeview House – Building 11 – Ground Floor

Cnr 14th Avenue & Hendrik Potgieter Road

Weltevreden Park – 1709

Postal Address:

Private Bag X5 – Westonaria – 1780

Tel +27 11 278 9600

Fax +27 11 278 9863

Website: www.sibanyestillwater.com

VORAUSSCHAUENDE AUSSAGEN

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der „Safe Harbour“-Bestimmungen des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Alle in dieser Bekanntmachung enthaltenen Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, können zukunftsgerichtete Aussagen sein. Zukunftsgerichtete Aussagen können durch die Verwendung von Wörtern wie „werden“, „würden“, „erwarten“, „prognostizieren“, „potenziell“, „können“, „könnten“, „glauben“, „anstreben“, „antizipieren“, „anvisieren“, „schätzen“ und Wörter mit ähnlicher Bedeutung gekennzeichnet sein.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen, einschließlich derjenigen, die sich unter anderem auf die zukünftigen Geschäftsaussichten, Umsätze und Erträge von Sibanye-Stillwater, die Fähigkeit zur vollständigen Realisierung der erwarteten Vorteile dieser Transaktion (einschließlich Aussagen über die beschleunigte Lieferung von Chrommengen, Kosteneinsparungen und andere Synergien), die Höhe der Produktion, die Preiserwartungen für Chrom, Cashflows und Informationen in Bezug auf die Geschäftstätigkeit von Sibanye-Stillwater beziehen, sind notwendigerweise Schätzungen, die das beste Urteil der Geschäftsleitung von Sibanye-Stillwater Limited („Sibanye-Stillwater“) widerspiegeln. Die Leser werden davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf solche Aussagen zu verlassen.

Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten eine Reihe von bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, von denen viele schwer vorhersehbar sind und die im Allgemeinen außerhalb der Kontrolle von Sibanye-Stillwater liegen, was dazu führen könnte, dass die tatsächlichen Ergebnisse und Resultate wesentlich von den historischen Ergebnissen oder von den zukünftigen Ergebnissen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden, abweichen. Folglich sollten diese zukunftsgerichteten Aussagen im Lichte verschiedener wichtiger Faktoren betrachtet werden, einschließlich derer, die in Sibanye-Stillwaters integriertem Bericht für das Jahr 2023 und dem Jahresbericht auf Formular 20-F aufgeführt sind, der am 26. April 2024 bei der United States Securities and Exchange Commission eingereicht wurde (SEC File Nr. 333-234096). Diese zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich nur auf das Datum dieser Bekanntmachung. Sibanye-Stillwater lehnt ausdrücklich jegliche Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren (außer in dem Maße, in dem dies gesetzlich vorgeschrieben ist).

Websites

In diesem Dokument enthaltene Verweise auf Informationen auf Websites (und/oder Social-Media-Seiten) dienen als Hilfe zum Auffinden dieser Informationen und sind nicht Bestandteil dieses Dokuments.

