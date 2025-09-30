Sicher einlagern in Köln – Containerbox bietet klimatisierte Lagercontainer mit 24/7-Zugang

Eingelagerte Möbel und Akten leiden in Köln oft unter Feuchtigkeit. Containerbox lagert sie deshalb in beheizten Containern in geschlossenen Hallen – konstant über 5 °C und videoüberwacht.

Wer in Köln Möbel, Akten oder Waren einlagern möchte, steht oft vor demselben Problem: Container unter freiem Himmel bedeuten Feuchtigkeit, Frost und Kondenswasser. Containerbox – https://www.containerbox.de/ geht einen anderen Weg. Das Unternehmen lagert die Gegenstände seiner Kunden in beheizten Stahlcontainern innerhalb geschlossener Hallen – mit konstanter Temperatur über 5 °C und rund um die Uhr zugänglich.

Innenhalle statt Freifläche

Der zentrale Unterschied zu vielen Anbietern auf dem Kölner Markt liegt in der Lagerung selbst. Die Container stehen nicht im Freien, sondern in geschlossenen, beheizten Hallen. Regen, Schnee und direkte Sonneneinstrahlung bleiben draußen, Kondenswasser entsteht nicht. Damit eignen sich die Lagerräume auch für empfindliche Güter wie Textilien, Akten oder Holzmöbel.

Zugang per Chip-Karte, Tag und Nacht

Mieter erhalten nach Vertragsabschluss eine persönliche Chip-Karte und kommen damit an sieben Tagen die Woche jederzeit an ihren Container – auch nachts, am Wochenende und an Feiertagen. Das eigene Schloss bringt jeder Kunde selbst mit, sodass nur er den Schlüssel besitzt. Kein Personal hat Zugriff auf das Lagergut.

Für die Sicherheit sorgt ein mehrstufiges Konzept aus Alarmanlage, Videoüberwachung und Brandmeldeanlage. Während der Bürozeiten von montags bis freitags, 08:30 bis 16:30 Uhr, steht zusätzlich ein persönlicher Ansprechpartner zur Verfügung.

Flexible Größen, kurze Vertragsbindung

Containerbox bietet Flächen von 7, 14 und 28 Quadratmetern sowie eine große Lagerbox mit 75 Quadratmetern. Die Grundlaufzeit beträgt drei Monate, danach ist der Vertrag monatlich zum Monatsende kündbar. Versteckte Kosten gibt bei uns nicht.

Die Lagerräume richten sich an Privatpersonen, die während Umzug oder Renovierung Stauraum brauchen, an kleine und mittlere Unternehmen zur Aktenarchivierung sowie an Handwerker und Händler, die Werkzeug, Waren und Material unterstellen wollen.

Anbindung direkt am Autobahnkreuz

Der Standort in Brauweiler-Pulheim liegt rund fünf Minuten vom Autobahnkreuz Köln-West entfernt, mit direkter Anbindung an die A1 und A4. Die Anfahrt ist per Pkw und Lkw möglich, ohne Umweg durch die Kölner Innenstadt.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

DONATUS Betriebsgesellschaft mbH

Denys Tessmann

Donatusstraße 147

50259 Pulheim

Deutschland

fon ..: 02234 / 9672260

web ..: https://www.containerbox.de/

email : info@donatus.cologne

Containerbox vermietet im Großraum Köln beheizte Lagercontainer, die in geschlossenen Hallen statt unter freiem Himmel stehen und so vor Feuchtigkeit, Frost und Kondenswasser schützen. Mieter haben rund um die Uhr Zugang per Chip-Karte, profitieren von Alarmanlage und Videoüberwachung und können nach drei Monaten Grundlaufzeit monatlich kündigen.

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Pressekontakt:

DONATUS Betriebsgesellschaft mbH

Denys Tessmann

Donatusstraße 147

50259 Pulheim

fon ..: 02234 / 9672260

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email : info@donatus.cologne

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