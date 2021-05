Sicher fahren – clever sparen

LVM hat für junge Leute in Bremen und umzu die Telematiklösung „LVM-Go4Smile“ entwickelt

Mit der LVM-Autoversicherung günstig in die Welt der Telematik einsteigen: Ab sofort bietet die LVM für Neuverträge von Kunden bis 30 Jahre mit der Telematik-App „Go4Smile“ einen dauerhaften Preisnachlass von zehn Prozent. Der Rabatt gilt in der Kfz-Haftpflicht- und Kaskoversicherung. Für eine vorausschauende Fahrweise und den Handyverzicht am Steuer winken zusätzlich attraktive Shopping-Gutscheine.

Der Preisnachlass von zehn Prozent gilt grundsätzlich für alle LVM-Go4Smile-Teilnehmer und zwar unabhängig von ihrer Fahrweise. Ob Raser oder vorausschauender Fahrer spielt hierfür keine Rolle. LVM-Vertrauensmann John Pierre Galrao: „Falls die Fahrweise einmal nicht so optimal sein sollte, ergeben sich dadurch keinerlei Nachteile für die Teilnehmer. Denn bei Go4Smile profitieren alle jungen Fahrer – zum einen vom reduzierten Versicherungsbeitrag, zum anderen über das Prämienprogramm.“

Die LVM-Go4Smile-App misst während der Fahrt, ob Tempobegrenzungen beachtet werden, starkes Beschleunigen oder Bremsen vermieden und das Smartphone beiseitegelegt wird. Je besser das Fahrverhalten ist, desto mehr Punkte gibt es für jede Fahrt. Nach jeder Tour gibt der individuelle Punktestand Aufschluss über die eigene Fahrweise. Dabei ist irrelevant ob eine lange Tour nach Mailand oder eine kurze Fahrt von der Schlachte bis zur Bremer Discomeile stattfindet. Punkte kann es immer geben. Für eine vorausschauende lange Fahrt gibt es natürlich mehr Punkte, als für eine kurze. Gesammelte Punkte können anschließend in der App gegen attraktive Einkaufsgutscheine eingelöst werden.

LVM-Vertrauensmann John Pierre Galrao: „Mit Go4Smile erhalten junge Leute gute Tipps zur Verbesserung ihres Fahrverhaltens. Ganz nebenbei sparen sie auch noch Geld, ohne Nachteile beim Kundenservice eingehen zu müssen. Denn die persönliche Beratung ist gerade vielen Bremern im Schadensfall wichtig. Unser Agenturteam berät wie immer individuell – entweder persönlich in Bremen und im Umland oder über einen unserer digitalen Kanäle, wie z.B. Whatsapp, Email oder unsere LVM Videoberatung. Da weder Esel, Hund, Katze und Hahn 30 Jahre alt werden, vermuten wir, dass wir somit selbst unsere Bremer Stadtmusikanten von Go4Smile hätten überzeugen können.“

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

LVM Versicherungsagentur Galrao

Herr John Pierre Galrao

Martinistraße 24

28195 Bremen

Deutschland

fon ..: 042133004880

fax ..: 042133004889

web ..: https://galrao.lvm.de

email : info@galrao.lvm.de

Ihre Versicherung in Bremen und Umland:

Seit 2013 sind wir für Sie für alle Fragen rund um das Thema Versicherung und Finanzen in Bremen und umzu da und setzten gleichzeitig auf unsere moderne Videoberatung für unsere überregionalen Kunden.

Aktuell vertrauen uns knapp 5.500 Kunden und 3.600 Bremer Ihre Versicherungen und Vorsorge an, denen wir dafür sehr dankbar sind.

Unsere Kunden schätzen uns wegen unserer persönliche Betreuung und schnellen Schadenbearbeitung, weil wir Schäden im Bereich der Haftpflicht-, Hausrat-, Wohngebäude- und Kfz-Versicherung meistens innerhalb weniger Stunden erstatten.

Die ganzheitliche Beratung loben unsere Kunden sehr, denn mit unserer Beratungssoftware zeigen den Weg durch den Versicherungsdschungel.

Pressekontakt:

LVM Versicherungsagentur Galrao

Herr John Pierre Galrao

Martinistraße 24

28195 Bremen

fon ..: 042133004880

web ..: https://galrao.lvm.de

email : j.galrao_sousa@galrao.lvm.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Weltbild setzt auf neuen Shopping Trend aus Asien: Weltbild live Saisoneröffnung: Speziell ausgearbeitetes Hygienekonzept für unbeschwerte Outdoor-Erlebnisse