Sichere Festplatten HDD und Datenträger Vernichtung in Dortmund

Festplatten und Datenschutz ist wichtig und noch wichtiger ist es, Festplatten sicher und zuverlässig zu vernichten und zu entsorgen.

Die zuverlässige Festplatten Vernichtung in Dortmund – Maximale Sicherheit für Sie

Festplatten werden im privaten und betrieblichen Bereich eingesetzt. Irgendwann jedoch werden diese nicht mehr benötigt und werden durch leistungsfähigere Produkte ersetzt. Wohin aber mit der alten Festplatte oder gleich mehreren Speichermedien? Immerhin befinden sich darauf sensible Daten, die nicht in fremde Hände gehören. Denn wenn die Daten in falsche Hände geraten, kann dies für das Unternehmen das Aus bedeuten. Daher steht es in Ihrer Verantwortung, die Daten vor unbefugtem Zugriff zu schützen.

Wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung, wenn es darum geht, die Festplatten Vernichtung in Dortmund anzugehen. Kontaktieren Sie uns und wir besprechen mit Ihnen das weitere Vorgehen. Vor allem, wenn es sich gleich um mehrere Festplatten handelt. Bei uns bekommen Sie einen lückenlosen Prozess geboten, damit Ihre Festplatte/n zerstört werden können.

Wir bieten Ihnen ein hervorragendes Konzept

Unser Unternehmen für die Festplatten Zerstörung in Dortmund bietet jedem Kunden ein individuelles Konzept. Wir achten bei der Festplatten Entsorgung in Dortmund immer auf zuverlässige, wirtschaftliche und umweltfreundliche Lösungen.

Unsere Mitarbeiter die Ihre Festplatte/n zerstören, werden stets geschult. Außerdem ist unser Personal selbstverständlich zur strengen Geheimhaltung verpflichtet. Aus diesem Grund verlangen wir auch von jedem einzelnen Mitarbeiter ein polizeiliches Führungszeugnis ohne Eintrag. Sie sehen, wir nehmen die Datenvernichtung sehr ernst und haben einen hervorragenden Dienst zu bieten. Sollten Sie Fragen haben, können Sie sich zu jeder Zeit an uns wenden. Möchten Sie sich beraten lassen, stehen wir Ihnen ebenfalls gerne zur Seite. Und wenn Sie schon jetzt einen seriösen Partner für die Festplatten Zerstörung in Dortmund kontaktieren möchten, freuen wir uns auf Ihren Anruf oder auf Ihre Mail. Sie erhalten bei uns einen schnellen Termin und können sich darauf verlassen, dass wir pünktlich bei Ihnen erscheinen.

Genießen Sie mit unserem Service die Möglichkeit, die Festplatten Vernichtung in Dortmund in Ruhe anzugehen. Stress gibt es im Alltag schon genug, daher möchten wir Ihnen eine Arbeit abnehmen. Wir holen auch gerne ganze PCs vor Ort ab, um die Festplatten selbst auszubauen, bevor sie zerstört werden. Somit können Sie sich einen lästigen Arbeitsschritt ersparen! Wir sind ein Unternehmen, welches schon seit vielen Jahren auf die Festplatten Zerstörung in Dortmund spezialisiert ist und wir freuen uns auf Ihren Auftrag!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

IT-Service Jakubowski

Herr Aleksander Jakubowski

Brackeler Hellweg 86

44309 Dortmund

Deutschland

fon ..: 023139759721

web ..: https://www.sichere-festplatten-vernichtung.de

email : info@sichere-festplatten-vernichtung.de

Die Firma „IT Service Jakubowski“ bietet seit 2006 Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in vielen Großstädten verfügbar z.B in Dortmund, Bochum, Essen, Düsseldorf, Frankfurt, Köln, Hannover, Bremen, Hamburg, München, Stuttgart, Berlin, Brandenburg, Dresden und Umgebung.

Pressekontakt:

IT-Service Jakubowski

Herr Aleksander Jakubowski

Brackeler Hellweg 86

44309 Dortmund

fon ..: 023139759721

web ..: https://www.sichere-festplatten-vernichtung.de

email : info@sichere-festplatten-vernichtung.de

