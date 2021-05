Sichere Festplatten HDD und Datenträger Vernichtung in Friedrichshafen

Wir bieten Ihrem Unternehmen eine zuverlässige Datenzerstörung in Friedrichshafen an.

Wenn Sie sich in Friedrichshafen von einer seriösen Datenvernichtung helfen lassen wollen, können Sie sich gerne an unseren Fachbetrieb für die Festplatten Zerstörung in Friedrichshafen wenden. Wir werden uns um das kümmern, was Ihnen schwer fällt und Sorgen bereitet. Dies heißt, wir werden Ihre Daten endgültig löschen und das zuverlässig! Wir werden Ihre Daten auch dann zuverlässig von der Festplatte löschen, wenn sich bei Ihnen der IT Schrott schon sammelt, von dem Sie sich endlich trennen möchten. In dem Fall müssen Sie die Festplatten nicht ausbauen, da wir Ihnen die Hardware Entsorgung nach der Datenlöschung bieten. So sparen Sie viel Zeit ein. Die endgültige Löschung der Daten sieht der Datenschutz vor und daran müssen sich Unternehmer in Deutschland halten. Wenn Sie die Hardware in Ihrem Unternehmen nicht mehr brauchen, egal aus welchem Grund, müssen Sie sich mit diesem Thema auseinandersetzen. Wer die endgültige Löschung nicht vornimmt und es dadurch zu einem Datenmissbrauch kommen lässt, muss mit hohen Bußgeldern rechnen, die sogar fünfstellig ausfallen könnten. Sicherlich möchten Sie sich vor dem Datenmissbrauch schützen und auch vor dem hohen Bußgeld. Mit unserer Festplatten Löschung in Friedrichshafen ist dies nicht weiter schwer!

An die Gesetze für die Datenlöschung muss man sich halten. Dies ist nun einmal so und sollte ernst genommen werden. Und der Datenschutz ist im Grunde eine gute Sache, auch wenn Unternehmer die Datenlöschung als lästig empfinden, für die Verbraucher ist es ein Schutz. Bei der Datenlöschung kommt oft die Frage auf, wie man als Unternehmer die Daten endgültig löschen kann. Weiß doch jeder, dass bei der Löschung am Rechner mit einer kostenfreien Software aus dem Netz alle Daten wieder gerettet werden können. Dies ist ein Problem für viele Unternehmer, aber nicht, wenn man sich an unseren Fachbetrieb für die Datenzerstörung wendet! Denn wir haben moderne Geräte, die eine mechanische Löschung möglich machen und dafür sorgen, dass Daten nie wieder lesbar sind oder lesbar gemacht werden könnten. Wenn Sie unsere Festplatten Vernichtung in Friedrichshafen einsetzen, werden alle Daten komplett zerstört und die Hardware von uns anschließend entsorgt. Somit kommen wir dem Datenschutz nach DIN 66399 komplett nach und Sie können entspannen. Sie können sich ganz auf unsere Festplatten Vernichtung in Friedrichshafen verlassen. Wir bieten Ihnen immer einen guten Preis für diese Dienstleistung an, wovon Sie sich gerne überzeugen können!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

IT-Service Jakubowski

Herr Aleksander Jakubowski

Brackeler Hellweg 86

44309 Dortmund

Deutschland

fon ..: 023139759721

web ..: https://www.sichere-festplatten-vernichtung.de

email : info@sichere-festplatten-vernichtung.de

Die Firma „IT Service Jakubowski“ bietet seit 2006 Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in vielen Großstädten verfügbar z.B in Dortmund, Bochum, Essen, Düsseldorf, Frankfurt, Köln, Hannover, Bremen, Hamburg, München, Stuttgart, Berlin, Brandenburg, Dresden und Umgebung.

