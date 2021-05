Sichere Festplatten HDD und Datenträger Vernichtung in Worms

Unsere Festplatten Vernichtung in Worms hilft Ihnen gerne weiter

Wir sind ein Fachbetrieb, der Ihnen hilft, wenn es in Ihrem Unternehmen um die endgültige Festplatten Löschung in Worms.

Wir sind für unsere Kunden in der ganzen Stadt unterwegs. Wir nehmen jeden Weg auf uns, um Ihre Hardware für die endgültige Datenlöschung abzuholen und bei uns im Betrieb direkt mit der Arbeit zu beginnen. Unsere Mitarbeiter sind verschwiegen und Ihre Daten werden endgültig gelöscht, wie es der Datenschutz von Ihnen verlangt. Wir als Fachunternehmen setzen für die Datenvernichtung auf Ihrer Festplatte die mechanische Löschung ein, dies ist der modernste Weg der endgültigen Datenlöschung. Diese wird dafür sorgen, dass Daten nicht mehr lesbar sind und retten kann diese auch niemand mehr. Die Löschung am PC kann Ihnen das nicht bieten, ganz im Gegenteil. Dort lassen sich die Daten schnell wiederherstellen, schon Laien und Teenager können das. Genau deshalb wäre es sinnvoll, sich lieber auf professionelle Arbeit zu verlassen und unseren Dienst für sich zu nutzen. Sie sehen, wir haben Ihnen mit unserer Festplatten Vernichtung in Worms eine Menge zu bieten.

Wir werden uns gerne um Ihre Datenlöschung in Worms kümmern – schnell und problemlos

Man könnte meinen, dass unser Service für Unternehmen kostspielig ist, aber genau dem ist nicht so. Davon werden wir Sie gerne überzeugen, wenn Sie uns kontaktieren. Wir werden Ihnen schon vor der Abholung Ihrer Hardware einen guten Preis unterbreiten können, probieren Sie es aus! Wir sind ein Fachunternehmen, welches den Datenschutz ernst nimmt und dafür faire Preise zu bieten hat und stolz darauf ist. Welches Ihnen dabei hilft, sich vor dem Datenmissbrauch zu schützen und somit auch hohe Bußgelder zu umgehen. Wenn Sie mehr erfahren möchte, können Sie unsere Festplatten Vernichtung in Worms gerne kontaktiere, wir werden Ihnen gerne alle Fragen beantworten. Wir arbeiten schnell, bieten gute Preise und entsorgen sogar noch die Hardware für Ihr Unternehmen, somit ist IT Schrott für Sie ebenfalls kein Thema mehr. Sie können noch heute einen Termin mit uns vereinbaren, um das Problem der Datenlöschung für sich zu lösen. Rufen Sie unsere Festplatten Löschung in Worms zu sich, wir kommen schnell und ersparen Ihnen viel Mühe und Zeit! Sie brauchen die Festplatten nicht ausbauen, wenn Sie sich von kompletten Rechnern trennen möchten, wir holen auch diese gerne ab!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

IT-Service Jakubowski

Herr Aleksander Jakubowski

Brackeler Hellweg 86

44309 Dortmund

Deutschland

fon ..: 023139759721

web ..: https://www.sichere-festplatten-vernichtung.de

email : info@sichere-festplatten-vernichtung.de

Die Firma „IT Service Jakubowski“ bietet seit 2006 Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in vielen Großstädten verfügbar z.B in Dortmund, Bochum, Essen, Düsseldorf, Frankfurt, Köln, Hannover, Bremen, Hamburg, München, Stuttgart, Berlin, Brandenburg, Dresden und Umgebung.

