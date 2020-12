Sichere Gebäudeautomation: Cybersecurity für KNX

Herstellerunabhängig und vielfältig

Komplett automatisierte Gebäude bieten sehr viel Wohn- oder Arbeitskomfort. Die vollständige Vernetzung hat allerdings auch einen Nachteil: Die Komponenten sind teilweise dauerhaft mit dem Internet verbunden und wären somit ohne spezielle Schutzmaßnahmen vielen Gefahren ausgesetzt. Daten, beispielsweise von eingebundenen Kameras, könnten schnell in falsche Hände geraten.

IP-Sicherheit für KNX

Auch beim führenden Branchenstandard KNX ist Cybersicherheit und Datenschutz ein großes Thema. Schneider Electric und viele der anderen KNX-kompatiblen Hersteller haben deshalb bei ihren Produkten für den Einsatz in KNX-Netzwerken zahlreiche Vorkehrungen getroffen, um Nutzer bestmöglich zu schützen.

So nutzen beispielsweise alle sicherheitsrelevanten Systemgeräte der SpaceLogic KNX Serie wie IP-Router, Koppler sowie IP- und USB-Schnittstellen von Schneider Electric höchste Verschlüsselungsstandards für ihre Kommunikation und gewährleisten so maximalen Datenschutz und bestmögliche Zugangssicherheit. Gerade durch seine hohe Verbreitung und große Akzeptanz sowie die unvergleichliche Vielfalt der Produkte und Hersteller ist man im KNX-System bestens für die kommenden Herausforderungen, besonders auch in Bezug auf Cybersicherheit, aufgestellt.

Mehr dazu erfahren Sie im Video-Interview mit Markus Hettig, Vice President Building Business DACH bei Schneider Electric: https://youtu.be/Y7daar3MaLk

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Schneider Electric GmbH

Herr Thomas Hammermeister

Gothaer Straße 29

40880 Ratingen

Deutschland

fon ..: 02102 404 – 94 59

web ..: https://www.schneider-electric.de/de/

email : thomas.hammermeister@schneider-electric.com

Wir bei Schneider glauben, dass der Zugang zu Energie und digitaler Technologie ein grundlegendes Menschenrecht ist. Wir befähigen alle, ihre Energie und Ressourcen optimal zu nutzen, und sorgen dafür, dass das Motto „Life Is On“ gilt – überall, für jeden, jederzeit.

Wir bieten digitale Energie- und Automatisierungslösungen für Effizienz und Nachhaltigkeit. Wir kombinieren weltweit führende Energietechnologien, Automatisierung in Echtzeit, Software und Services zu integrierten Lösungen für Häuser, Gebäude, Datacenter, Infrastrukturen und Industrie.

Unser Ziel ist es, uns die unendlichen Möglichkeiten einer offenen, globalen und innovativen Gemeinschaft zunutze zu machen, die sich mit unserer richtungsweisenden Aufgabe und unseren Werten der Inklusion und Förderung identifiziert.



