Sichere und unkomplizierte Festplattenvernichtung in Leipzig

Die Festplatten Vernichtung in Leipzig sorgt in Ihrem Betrieb für mehr Leichtigkeit

Wir sind mit unserem Fachbetrieb der endgültigen Datenlöschung für Sie der richtige Ansprechpartner.

Bei uns bekommen Sie die Festplatten Löschung in Leipzig geboten, mit anschließender Vernichtung der Hardware. In den letzten Jahren hat der Missbrauch von personenbezogenen Daten immens zugenommen und muss dringend vermieden werden, daher muss man sich auch an den Datenschutz halten. Es gibt für Unternehmen seit Mai 2018 die Datenschutzgrundverordnung, kurz DSGVO. Deren Maßnahmen gelten für die gesamte EU. Die DSGVO hat die vorherigen Datenschutzbestimmungen in unserem Land enorm geändert, was auch für viel Wirbel gesorgt hat. Jeder Unternehmer muss bei der Erfassung von Daten, deren Verarbeitung, Speicherung, Nutzung und auch Vernichtung, einiges beachten, um kein Bußgeld auferlegt zu bekommen. So soll der Schutz von Bürgern gewährleistet werden, was auch recht gut gelingt. Die Befolgung der neuen Gesetze kann für ein Unternehmen schwer sein, vor allem, wenn das Wissen oder die Zeit fehlt. Daher können Sie sich gerne an uns wenden, wenn es um die Festplatten Löschung und die Festplatten Vernichtung in Leipzig geht. Mit uns halten Sie sich an den Datenschutz, brauchen aber dafür nicht selbst tätig zu werden. .

Wir nehmen für Sie die Entsorgung von Daten vor

Die Unternehmen sind in der heutigen Zeit dazu verpflichtet, alte und defekte Festplatten nicht nur zu löschen, sondern auch ordentlich zu entsorgen. In den Firmenmüll gehört die Hardware definitiv nicht! Wenn diese nicht mehr geraucht wird, darf sie nämlich nicht in falsche Hände geraten. Vor allem reicht eine einfache Software nicht aus, um Daten endgültig zu löschen. Anstatt lange nach geeigneten Wegen für die Löschung und Entsorgung von Festplatten zu suchen, können Sie sich gerne an unsere Festplattenvernichtung in Leipzig wenden. Wir sind ein professioneller Anbieter für die Festplatten Löschung in Leipzig und helfen Ihnen unverzüglich weiter. Wir bieten Ihnen dabei immer gute Preise. Wir holen Ihre Festplatten bei Ihnen in der Firma ab, gerne auch noch im PC oder Laptop eingebaut, da wir Hardware ja nach der Löschung entsorgen. Sie müssen sich somit um nichts weiter kümmern, wenn Sie uns kontaktiert haben und einen Termin mit uns vereinbart haben. Vertrauen Sie unserem Fachunternehmen, welches den ganzen Tag nichts anderes macht, als Festplatten zu löschen und zu vernichten und das zu guten Preisen!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

IT-Service Jakubowski

Herr Aleksander Jakubowski

Brackeler Hellweg 86

44309 Dortmund

Deutschland

fon ..: 023139759721

web ..: https://www.sichere-festplatten-vernichtung.de

email : info@sichere-festplatten-vernichtung.de

Die Firma „IT Service Jakubowski“ bietet seit 2006 Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in vielen Großstädten verfügbar z.B in Dortmund, Bochum, Essen, Düsseldorf, Frankfurt, Köln, Hannover, Bremen, Hamburg, München, Stuttgart, Berlin, Brandenburg, Dresden und Umgebung.

Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

