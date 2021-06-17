Sicheres E-Payment für Kommunen: Gemeinde Eichenzell setzt auf Wero

Mit Unterstützung der S-Public Services führt die Gemeinde Eichenzell als eine der ersten Kommunen das europäische Bezahlsystem Wero ein.

Stuttgart, 12.2.2026 – Die zur DSV-Gruppe gehörende S-Public Services, das Kompetenzcenter für E-Government der Sparkassen-Finanzgruppe, stellt der Gemeinde Eichenzell die Bezahllösung Wero über die Payment-Plattform GiroCheckout zur Verfügung. Als eine der ersten Kommunen in Deutschland setzt Eichenzell damit auf ein vollständig europäisches E-Payment-Verfahren für die Online-Bezahlung kommunaler Gebühren und Abgaben.

Wero ist ein Projekt der European Payments Initiative (EPI), getragen von führenden europäischen Banken und Finanzdienstleistern – darunter die Sparkassen-Finanzgruppe. Das Bezahlverfahren ermöglicht Zahlungen direkt aus der eigenen Banking-App oder über die Wero-App. Alle Transaktionen werden vollständig innerhalb des europäischen Rechtsraums verarbeitet und erfüllen die hohen Datenschutz- und Sicherheitsanforderungen der EU. Für Kommunen bedeutet das eine datenschutzkonforme Alternative zu internationalen Zahlungsdiensten sowie geringere Transaktionskosten und schlankere Prozesse.

Die Einführung in Eichenzell erfolgte zunächst im gemeinsamen Ordnungsbehördenbezirk, den die Gemeinde mit 13 weiteren Kommunen betreibt. Dort fallen besonders viele Zahlungen an, sodass der Nutzen des neuen Verfahrens von Beginn an besonders hoch ist. Die technische Umsetzung übernahm der kommunale IT-Dienstleister ekom21 in enger Abstimmung mit der S-Public Services.

„Die Einführung von Wero war für uns ein konsequenter Schritt, um unser digitales Serviceangebot weiterzuentwickeln“, sagt Simon Herr, Leiter der Finanzabteilung der Gemeinde Eichenzell. „Viele Bürgerinnen und Bürger legen großen Wert darauf, dass ihre Bankdaten innerhalb Europas verarbeitet werden. Mit Wero können wir genau das bieten – sicher, einfach und ohne zusätzliche Konten oder Kartendaten.“

„Eichenzell zeigt beispielhaft, wie sich ein europäisches Bezahlverfahren pragmatisch und ohne großen Aufwand in kommunale Prozesse integrieren lässt“, ergänzt Peter Höcherl, Mitglied der Geschäftsleitung der S-Public Services GmbH und Experte für digitale Verwaltungsprozesse. „Die Zusammenarbeit mit der Gemeinde Eichenzell und der ekom21 war von Beginn an sehr konstruktiv und lösungsorientiert, sodass wir das Projekt zügig umsetzen konnten.“

Für die Verwaltung bringt Wero spürbare Entlastungen: Zahlungsprozesse werden beschleunigt, der manuelle Aufwand sinkt und die Kosten liegen unter denen klassischer Kreditkartenzahlungen. Bürgerinnen und Bürger profitieren zudem von einer vertrauten Nutzerführung über ihre gewohnte Banking-App.

Die Gemeinde Eichenzell plant, Wero schrittweise auf weitere digitale Verwaltungsleistungen auszuweiten. Mit dem Einsatz des europäischen Bezahlverfahrens setzt sie ein Zeichen für digitale Souveränität in der öffentlichen Verwaltung und zeigt, dass moderne, bürgernahe E-Payment-Lösungen auch in kleineren Kommunen erfolgreich umgesetzt werden können.

Zusammenfassung

Wero, E-Payment, Payment, Online-Bezahlverfahren, GiroCheckout, Digitale Souveränität, europäisch

Ansprechpartner Konzernkommunikation DSV-Gruppe:

Martin Kurz, Am Wallgraben 115, 70565 Stuttgart, Deutschland

E-Mail: martin.kurz@dsv-gruppe.de, Telefon: +49 711 782-22736

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

S-Public Services GmbH

Herr Peter Höcherl

Am Wallgraben 115

70565 Stuttgart

Deutschland

fon ..: +49 711 782-12900

web ..: https://www.s-publicservices.de

email : peter.hoecherl@s-publicservices.de

Über S-Public Services GmbH – Kompetenzcenter für E-Government der Sparkassen-Finanzgruppe

Die S-Public Services GmbH ist das Kompetenzcenter für E-Government der Sparkassen-Finanzgruppe und Ansprechpartner für die öffentliche Hand sowie kommunalnahe Organisationen und Unternehmen. Mit spezialisierten Plug & Play-Lösungen rund um Payment-Services sowie digitalen Verwaltungsprozessen unterstützt S-Public Services die digitale Transformation verschiedenster Bürgerservices. Sie bietet zahlreiche Möglichkeiten für das digitale Bezahlen, effiziente Buchungsvorgänge und Antragsservices – von einfachen Lösungen bis hin zu kompletten Antragsworkflows mit Anbindung an Fachverfahren. Zudem unterstützt sie Verwaltungen mit modernen E-Government- und Bürgerdiensten, darunter Online-Terminvergabe, Besucherstrom-Management und digitale Antragsverfahren sowie ein umfassender Katalog mit über 500 Formularanwendungen. Zu ihren Kunden zählen Städte, Kommunen und Rechenzentren. Die S-Public Services ist ein Unternehmen der DSV-Gruppe, dem zentralen Dienstleister der Sparkassen-Finanzgruppe. www.s-publicservices.de

Pressekontakt:

bloodsugarmagic GmbH & Co.KG

Herr Bernd Hoeck

Gerberstr. 63

78050 Villingen-Schwenningen

fon ..: +49 7721 / 9461 – 220

email : spublicservices@bloodsugarmagic.com

