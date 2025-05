Sicherheit mit Herz

Schutz für Tier und Mensch

Stuttgart im Mai 2025 – Ein Tier aufzunehmen heißt: Verantwortung übernehmen. Doch wie bei jeder Reise gilt: Der richtige Schutz macht den Weg sicherer – und das Herz leichter. Tierheimat ist mehr als eine Vermittlungsplattform und steht mit Rat und Tat an der Seite von Tierhalter*innen und ihren Begleitern, damit alle sorgenfrei durchs Leben gehen können. Doch was passiert, wenn der Hund einen Schaden verursacht oder plötzlich tierärztliche Hilfe braucht? Hier mehr erfahren: https://www.tierheimat.de

Tierheimat bietet umfassende Absicherung – mit durchdachten Tierversicherungen, die genau dort greifen, wo es zählt:

Hunde- und Katzenkrankenversicherung mit bis zu 100 % Kostenübernahme

Hundehaftpflichtversicherung, wenn Dritte zu Schaden kommen

24/7-Notfallversorgung, auch an Wochenenden und Feiertagen – auf Wunsch auch zum Höchstsatz

Inklusive Online-Tierarzt per Video – kostenlos mit jeder Versicherung

Ein Knochenbruch kann bis zu 1.800 Euro kosten – die passende Versicherung schützt vor unerwarteten Ausgaben und sorgt für schnelle Versorgung.

Weniger Papierkram, mehr Sicherheit – alles digital und ohne Umwege.

Schon ab wenigen Euro im Monat lässt sich der Schutz aktivieren. Mehr als 30.000 Tierfreund*innen setzen bereits auf das Konzept – besonders in der kühlen Jahreszeit, wenn das Risiko für Infekte, Verletzungen oder Unfälle steigt.

Jetzt informieren und absichern – für ein Leben voller Vertrauen, Geborgenheit und geteiltem Glück: https://www.tierheimat.de/tierversicherungen

Nicht abwarten – sondern vorbereitet sein. Tierheimat steht für: Schutz mit Herz, Leistung mit Verstand.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Tierheimat GmbH & Co. KG

Herr Holger Baur

Flughafenstraße 59

70629 Stuttgart

Deutschland

fon ..: 0711-28699450

web ..: https://www.tierheimat.de

email : info@tierheimat.de

Tierheimat verbindet Menschen mit Tieren, die ein neues Zuhause suchen. Die Plattform bietet nicht nur eine sichere Möglichkeit zur Vermittlung, sondern auch wertvolle Unterstützung durch Expertenwissen. Wer sich für ein Tier entscheidet, erhält Zugang zu exklusiven Ratgebern, die alle wichtigen Aspekte der Tierhaltung abdecken.

Pressekontakt:

Tierheimat GmbH & Co. KG

Herr Holger Baur

Flughafenstraße 59

70629 Stuttgart

fon ..: 0711-28699450

web ..: https://www.tierheimat.de

email : info@tierheimat.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Digital Adoption Platforms: Schlüssel zur erfolgreichen Softwareeinführung